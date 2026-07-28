El gran viaje de Arabia sin rascacielos: fortalezas, zocos de incienso, dunas doradas y montañas verdes

Omán es Arabia, pero a otro ritmo. Frente a los grandes iconos futuristas de otros destinos del Golfo, el sultanato conserva una forma de viajar más serena, ligada a fortalezas, mezquitas, oasis, desiertos y pueblos de montaña. Aquí el paisaje no se impone con estridencias, sino con una mezcla muy poderosa de sobriedad, hospitalidad y belleza natural.

Detalle ornamental de inspiración islámica, una muestra de la riqueza decorativa que acompaña el viaje por Omán. / pespiero

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 3.890 euros por persona, permite descubrir Omán en 10 días en un recorrido que combina Mascate, Nizwa, el desierto de Wahiba y Jebel Akhdar, cuatro etapas que resumen algunos de los grandes atractivos del país: cultura, patrimonio, naturaleza, desierto y montaña.

Es una propuesta pensada para quienes quieren descubrir una Arabia más pausada y elegante, con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero.

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Qué ver en un viaje a Omán

Mascate: la capital blanca entre el mar y las montañas

El viaje comienza en Mascate, una capital extendida entre el golfo de Omán y las montañas, donde la arquitectura blanca, las cúpulas, los minaretes y las avenidas ajardinadas dibujan una primera imagen muy distinta de Arabia. Es una ciudad luminosa, tranquila y ordenada, perfecta para empezar a entender el carácter del país.

Entre sus visitas imprescindibles están la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, el zoco de Mutrah, la corniche frente al mar y los fuertes que recuerdan la importancia histórica de Mascate como puerto estratégico. La ciudad funciona como introducción cultural antes de adentrarse en el interior del sultanato.

La costa de Mascate combina montañas áridas, fortalezas frente al mar y el azul intenso del golfo de Omán. / lena balk

Nizwa: fortalezas, zocos y la Arabia del interior

La ruta continúa hacia Nizwa, una de las ciudades históricas más importantes de Omán. Antigua capital del país, conserva una de las fortalezas más emblemáticas del sultanato y un zoco donde todavía se percibe el pulso comercial del interior omaní.

Nizwa permite acercarse a la arquitectura defensiva, a la vida local y a la tradición de los mercados, especialmente en torno a la artesanía, las especias, los dátiles y la plata. Es una etapa clave para comprender el Omán más patrimonial, lejos de la costa y muy vinculado a los oasis y a las antiguas rutas comerciales.

Nizwa, rodeada por las montañas de Al Hajar, conserva la esencia histórica del interior omaní. / Leonsbox

Desierto de Wahiba: dormir entre dunas

Después de Nizwa, el viaje cambia de paisaje y se adentra en el desierto de Wahiba, una de las grandes experiencias de Omán. Las dunas, que cambian de color según avanza el día, ofrecen una imagen poderosa de la Arabia más desértica, pero también más silenciosa.

Aquí el viaje se vive de otra manera: con puestas de sol sobre la arena, cielos limpios, trayectos en 4x4 y la sensación de estar en un territorio que todavía conserva una fuerte relación con la vida beduina. Es una de las etapas más especiales de la ruta y aporta al itinerario su dimensión más aventurera.

El desierto de Wahiba es una de las grandes etapas del viaje, entre dunas doradas y tradición beduina. / vera davidova

Jebel Akhdar: la montaña verde de Omán

La última gran etapa del recorrido lleva a Jebel Akhdar, la “montaña verde” de Omán. Situada en la cordillera de Al Hajar, esta zona sorprende por su altitud, sus pueblos colgados, sus terrazas agrícolas y un paisaje mucho más fresco y abrupto que el del desierto.

Jebel Akhdar muestra una cara menos esperada del país: la de los cañones, las rutas panorámicas, los cultivos en terrazas y las aldeas de montaña. En primavera, la zona es conocida por la floración de los rosales, pero en cualquier época del año permite descubrir un Omán más paisajístico y rural.

Las montañas de Al Hajar muestran el Omán más abrupto, con cañones, miradores y paisajes de roca al atardecer. / Chalabala

Oasis y carreteras escénicas: el hilo natural del viaje

Entre una etapa y otra, Omán revela parte de su atractivo en el camino. Las carreteras que conectan Mascate, Nizwa, Wahiba y Jebel Akhdar atraviesan montañas, pueblos, palmerales, cauces secos y oasis que ayudan a entender la relación del país con el agua y el territorio.

Si el itinerario lo permite, algunos wadis pueden añadir al viaje esa imagen tan característica de Omán: piscinas naturales entre roca clara, palmeras y agua transparente. Son paradas que completan la ruta y refuerzan la idea de un destino mucho más diverso de lo que parece a primera vista.

Los wadis de Omán sorprenden con piscinas naturales de agua turquesa, palmerales y montañas áridas. / amalia peigneux

Qué no perderse en Omán

En Omán conviene dejarse sorprender por la variedad del país. La ruta permite visitar la Gran Mezquita del Sultán Qaboos en Mascate, perderse por el zoco de Mutrah, recorrer la fortaleza de Nizwa, ver caer la tarde sobre las dunas de Wahiba y contemplar los paisajes de montaña de Jebel Akhdar.

También merece la pena prestar atención a los detalles: el aroma del incienso, los dátiles, la hospitalidad omaní, los fuertes de adobe, los pueblos de montaña y el contraste entre la sobriedad del desierto y la delicadeza de la arquitectura islámica.

La Gran Mezquita del Sultán Qaboos, en Mascate, resume la elegancia monumental de la arquitectura islámica en Omán. / alkhatab al saqri

Cuándo viajar a Omán

La mejor época para viajar a Omán es entre octubre y abril, cuando las temperaturas son más agradables y el viaje resulta más cómodo tanto en la costa como en el interior. Los meses de noviembre a marzo suelen ser especialmente recomendables para combinar visitas culturales, desierto y montaña.

En verano, las temperaturas pueden ser muy altas, especialmente en Mascate, Nizwa y el desierto. Jebel Akhdar, por su altitud, ofrece un clima más suave, pero para una ruta completa de 10 días es preferible elegir los meses de otoño, invierno o principios de primavera.

Cerámica y artesanía en un zoco omaní, una imagen del pulso comercial y tradicional que acompaña el viaje por el país. / Vadim_Nefedov

Cuándo reservar tu viaje a Omán

Para por Omán, lo ideal es reservar con entre 4 y 8 meses de antelación. Si se quiere viajar en temporada alta, especialmente entre noviembre y marzo, conviene hacerlo con más margen para asegurar mejores alojamientos y ajustar bien el recorrido.

Planificar con tiempo permite organizar mejor los traslados, las noches en el desierto, la etapa de montaña y las visitas culturales. En un destino como Omán, donde el valor del viaje está en combinar paisajes muy diferentes, reservar con margen ayuda a construir una ruta más fluida.

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Cuánto cuesta viajar a Omán

Este recorrido por Omán está disponible desde 3.890 euros por persona e incluye 10 días de viaje. La ruta propuesta recorre Mascate, Nizwa, el desierto de Wahiba y Jebel Akhdar, combinando patrimonio, zocos, fortalezas, dunas, montañas y paisajes naturales.

Es una propuesta pensada para descubrir Omán con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero. La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA está precisamente en esa personalización: tomar como punto de partida una ruta inspirada en VIAJAR y convertirla en un viaje a medida, con el acompañamiento de especialistas en destino.

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