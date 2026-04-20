El país donde se rodaron algunas de las películas más épicas del cine está en las antípodas: tiene volcanes, fiordos y montañas que parecen de otro mundo

Viajar a Nueva Zelanda es hacerlo con la sensación constante de estar dentro de una película. Para quienes buscan recorrer escenarios reales de cine en plena naturaleza, el país ofrece una ruta donde cada paisaje tiene una referencia cinematográfica a la altura.

Atardecer en el lago Tekapo, Nueva Zelanda. / Istock / simonbradfield

Lo que hace único este destino es que los escenarios de películas en Nueva Zelanda siguen siendo paisajes abiertos y accesibles, no decorados; explica Patricia Navarro, embajadora de Nueva Zelanda en PANGEA. Puedes caminar por ellos, recorrerlos en coche o incluso dormir cerca de algunos de los lugares más icónicos del cine.

Los escenarios reales de El Señor de los Anillos: Hobbiton y Mordor

Uno de los lugares más reconocibles es Hobbiton, en Matamata, donde se rodaron las escenas de la Comarca en El Señor de los Anillos y El Hobbit. Hoy se conserva como un set permanente, con sus casas hobbit perfectamente integradas en el paisaje.

Lago y casas hobbit en Hobbiton, Nueva Zelanda. / Boyloso/iStock

La experiencia va mucho más allá de la foto. Recorrer la aldea hobbit en Nueva Zelanda con casas originales del rodaje permite entrar en las viviendas, pasear por sus jardines y terminar en la taberna Green Dragon, donde todo está cuidado al detalle para recrear el ambiente de la película.

El Parque Nacional de Tongariro es uno de los escenarios más impactantes del un viaje a Nueva Zelanda. Aquí se rodaron las escenas de Mordor, y el monte Ngauruhoe dio vida al Monte del Destino.

El equipo de producción obtuvo permiso de los maoríes para rodar en el Parque Nacional Tongariro. / istock

Hacer el trekking del Tongariro Alpine Crossing es una de las experiencias más potentes del viaje. Caminar entre cráteres, lagos volcánicos y terrenos oscuros permite recorrer el paisaje volcánico de Nueva Zelanda que inspiró Mordor en El Señor de los Anillos, con una sensación muy real de estar dentro de la película.

Fiordland y Milford Sound: escenarios naturales sin necesidad de ficción

En el sur del país, Fiordland ofrece algunos de los paisajes más espectaculares del mundo. Milford Sound, con sus paredes verticales y cascadas, ha servido de inspiración para múltiples producciones y documentales.

Una de las paradas de Milford Track, El fiordo de Milford Sound. Parque Nacional de Fiordland, Nueva Zelanda / Istock / primeimages

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan navegar por esta zona para entender la escala real del lugar. La experiencia de recorrer los fiordos de Nueva Zelanda en barco entre montañas y cascadas permite ver delfines, focas y una naturaleza que parece completamente intacta.

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Glenorchy y Paradise: uno de los paisajes más utilizados del cine

A pocos kilómetros de Queenstown, Glenorchy y la zona conocida como Paradise han sido escenario de numerosas películas, entre ellas El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia y X-Men.

Ruta panorámica a lo largo del viaje por carretera con las aguas turquesas de las Tierras Altas de Nueva Zelanda / Istock / Sasithorn Phuapankasemsuk

Recorrer esta zona en coche o a caballo permite descubrir el paisaje de Glenorchy en Nueva Zelanda utilizado en múltiples películas, con valles abiertos, ríos y montañas que cambian constantemente según la luz. Es pura magia natural.

Monte Taranaki y el paisaje de El Último Samurai

En la Isla Norte, el monte Taranaki destaca por su forma casi perfecta. Este volcán fue utilizado como sustituto del monte Fuji en la película El Último Samurai.

El Monte Taranaki (Mt. Egmont) de Nueva Zelanda, debido a su gran parecido físico con el Monte Fuji, sirvió como escenario para representar Japón en El Último Samurái / Istock / Martin Vlnas

Explorar sus alrededores permite descubrir el paisaje volcánico de Nueva Zelanda que recreó Japón en el cine, con bosques densos, lagos y senderos que rodean la montaña, ofreciendo una experiencia muy distinta a la del resto del país.

Una ruta de cine que atraviesa toda Nueva Zelanda

Lo que hace especial este viaje es que no se concentra en un solo punto. La ruta por Nueva Zelanda recorriendo escenarios de películas en coche permite enlazar la Isla Norte y la Isla Sur en un itinerario continuo donde cada etapa aporta un paisaje completamente distinto.

Las playas de Nueva Zelanda también podrían ser escenarios de película. Vista aérea de La playa de New Chums, Coromandel. / Istock / nazar_ab

Su geografía hace posible combinar en un mismo viaje volcanes activos, glaciares, fiordos y playas salvajes. Desde Club VIAJAR y PANGEA destacan que diseñar bien el recorrido es clave para construir un viaje a Nueva Zelanda que combine cine, naturaleza y experiencias reales, adaptado al ritmo de cada viajero.

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Imaginar un viaje así es fácil; lo complicado suele ser darle forma. Decidir cuándo ir, cuánto tiempo dedicar a cada zona o cómo combinar diferentes destinos dentro de un mismo itinerario son algunas de las dudas más habituales. Contar con expertos que conocen el terreno permite convertir esa idea inicial en un recorrido coherente, bien planteado y adaptado a cada viajero. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a dar ese paso y empezar a viajar a tu manera.

Patricia Navarro, embajadora de Nueva Zelanda en PANGEA, te ayudará a diseñar tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

Un viaje a medida no consiste solo en elegir destinos, sino en construir una experiencia que encaje contigo en cada detalle. Desde el ritmo del recorrido hasta el tipo de alojamientos o las experiencias incluidas, todo se diseña pensando en cómo quieres vivir el viaje, con la seguridad de tener detrás a un equipo que acompaña antes, durante y después.

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