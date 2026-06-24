Recorriendo Noruega por 1.560 euros: itinerario, fiordos, parques y paradas imprescindibles para viajar este verano

Hay pocos países en el mundo donde el trayecto importe tanto como el destino. En Noruega, las carreteras se retuercen entre montañas, los fiordos penetran tierra adentro y pequeñas casas de madera aparecen donde menos se espera. Viajar por Noruega es descubrir un paisaje en constante transformación.

Hoy te proponemos un itinerario de 7 días por Noruega, disponible desde 1.560 euros por persona saliendo en junio y julio. La propuesta del Club VIAJAR y PANGEA recorre algunos de los lugares imprescindibles del país: desde la elegante Bergen hasta el legendario Geirangerfjord, pasando por Flåm, el valle de Hallingdal o las montañas que rodean Lom y Lillehammer.

¿Quieres viajar a Noruega? Pide presupuesto sin compromiso / Club VIAJAR by PANGEA

Qué ver en Oslo y en el valle de Hallingdal

La ruta comienza en Oslo, una de las capitales más agradables de Europa. Además del Palacio Real, la avenida Karl Johan o el parque Frogner, merece la pena explorar barrios como Grünerløkka, pasear junto al río Akerselva o descubrir la arquitectura contemporánea de Aker Brygge y Tjuvholmen.

Desde allí, el viaje se adentra en el valle de Hallingdal, una de las regiones rurales más tradicionales de Noruega. Entre montañas, lagos y pequeños pueblos, Geilo y Hemsedal ofrecen senderismo, gastronomía local y una primera toma de contacto con la naturaleza noruega.

Bergen, una de las ciudades más bonitas de Noruega

Bergen es una parada imprescindible en cualquier viaje por Noruega. Su barrio histórico de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva las famosas casas de madera que recuerdan el pasado comercial de la ciudad.

Además de recorrer el puerto y el mercado del pescado, uno de los rincones favoritos de los autóctonos, merece la pena subir al monte Fløyen o al Ulriken para disfrutar de las vistas sobre la segunda ciudad más importante del país. Calles como Skostredet y el barrio de Nordnes permiten descubrir una cara más tranquila y local.

Bergen es todo un icono / Unsplash / Patrik Kovar

Flåm y el tren panorámico más famoso de Noruega

La típica postal de los paisajes noruegos se representa a la perfección en Flåm. Situada entre montañas y fiordos, esta pequeña localidad es conocida por el Flåmsbana, uno de los recorridos ferroviarios panorámicos más impresionantes del mundo.

Desde aquí también se pueden realizar cruceros por los fiordos de Aurlandsfjord y Nærøyfjord o subir al mirador de Stegastein, una plataforma suspendida desde la que se contemplan algunos de los paisajes más icónicos del país.

El glaciar Bøyabreen y los paisajes de los fiordos

La carretera atraviesa después algunos de los escenarios naturales más espectaculares del oeste de Noruega. Uno de ellos es Bøyabreen, uno de los brazos del glaciar Jostedalsbreen, el más grande de Europa continental. Gracias a lo cerca que está de la carretera, es posible admirar el hielo y los lagos glaciares sin realizar largas caminatas.

Los fiordos noruegos son la estampa más característica de su paisaje / Unsplash / Sebastien Goldberg

Geirangerfjord, el fiordo más famoso de Noruega

Hablar de Noruega es hablar de fiordos, y pocos son tan impresionantes como Geirangerfjord. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este brazo de mar rodeado de montañas alberga algunas de las cascadas más conocidas del país, como Las Siete Hermanas y el Velo de la Novia.

Un crucero entre Hellesylt y Geiranger permite contemplar desde el agua las paredes verticales y los paisajes que han convertido esta zona en uno de los grandes iconos naturales de Europa.

Lom y Lillehammer, entre montañas y legado olímpico

El recorrido continúa por la región montañosa de Lom, puerta de entrada al Parque Nacional Jotunheimen. Su iglesia de madera y las vistas sobre los valles alpinos resumen a la perfección la esencia de la Noruega interior.

Antes del regreso, Lillehammer recuerda el legado de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. Los saltos de esquí de Lysgårdsbakken siguen dominando la ciudad y ofrecen algunas de las mejores panorámicas del país.

El paisaje de Noruega es un variado de mar, montaña, ríos y pueblos / Unsplash / Valdemaras

Cuánto cuesta viajar a Noruega este verano

Con salidas en junio y julio y precios desde 1.560 euros por persona, este viaje de siete días diseñado por PANGEA permite descubrir algunos de los lugares imprescindibles de Noruega. Una ruta que combina Oslo, Bergen, Flåm y Geirangerfjord con la tranquilidad de los pueblos de montaña y algunos de los paisajes más espectaculares del norte de Europa.

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Con tanto que ver, este es uno de los destinos que más se aprovecha al ser concebido de la mano de los expertos. Por eso proponemos aprovechar la colaboración entre Club VIAJAR y PANGEA; que diseña viajes a medida inspirándose en los reportajes de la revista. Puedes pedir presupuesto sin compromiso ahora.