Este viaje atraviesa uno de los desiertos más antiguos del planeta: dunas rojas, costa salvaje, elefantes del desierto y safaris junto al agua

Hay lugares donde el paisaje cambia cada pocos kilómetros. En Namibia cambia casi cada día. El viaje comienza entre montañas secas y ciudades tranquilas, continúa hacia un océano donde las dunas terminan directamente sobre la arena de la costa, atraviesa uno de los desiertos más antiguos del planeta, descubre valles donde viven elefantes adaptados al desierto y termina siguiendo el rastro de leones, jirafas, rinocerontes o leopardos en uno de los grandes parques nacionales de África.

Lo sorprendente no es solo la variedad, sino la sensación constante de inmensidad. Hay carreteras rectas que parecen no terminar nunca, cielos donde la Vía Láctea se distingue a simple vista y paisajes tan abiertos que obligan a cambiar la forma de mirar. Namibia es uno de esos viajes donde el silencio también forma parte de la experiencia.

Desierto de Namibia. / Istock / SteveAllenPhoto/iStock

Sossusvlei: amanecer entre dunas gigantes y árboles fosilizados

El viaje empieza antes de que salga el sol. Los vehículos atraviesan el Parque Nacional Namib-Naukluft todavía de noche mientras las primeras luces empiezan a dibujar las crestas de las dunas. Poco a poco, el desierto cambia de color. La arena pasa del gris al naranja y, cuando el sol asoma por el horizonte, aparecen esos tonos rojizos que han convertido al Namib en uno de los paisajes más reconocibles del continente.

Subir a Duna 45 o a Big Daddy, que supera los 300 metros de altura, exige caminar despacio sobre una arena que parece deslizarse bajo los pies. Desde arriba, el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista y resulta fácil entender que estás recorriendo uno de los desiertos más antiguos del planeta, con más de 55 millones de años de historia.

No es IA, es Namibia. / Istock / EVENFH

La mañana continúa en Deadvlei, una antigua laguna donde el tiempo parece haberse detenido. Sobre el suelo blanco de arcilla permanecen las siluetas negras de acacias secas con alrededor de seis siglos de antigüedad. Merece la pena recorrer este espacio caminando, alejándose unos metros de los grupos para apreciar el contraste entre el blanco del suelo, el rojo de las dunas y el azul intenso del cielo.

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Swakopmund: cuando el desierto se encuentra con el Atlántico

Después de varios días entre arena y montañas, el océano aparece de forma inesperada. Swakopmund sorprende por ese encuentro entre el Namib y el Atlántico, donde las dunas parecen terminar directamente sobre la playa y la niebla llega cada mañana empujada por la corriente fría de Benguela.

Conocida como el mayor cementerio de barcos del mundo, esta zona es un tramo remoto donde el desierto de Namibia se encuentra con el océano Atlántico. Recibe su nombre por los numerosos naufragios y los huesos de ballenas, focas y otros animales arrastrados por las corrientes. / Istock / Kertu_ee

La mejor forma de descubrir esta parte de la costa es salir en barco desde Walvis Bay. Durante la navegación suelen aparecer colonias de lobos marinos descansando sobre los bancos de arena, flamencos alimentándose en la laguna y pelícanos que se acercan con naturalidad a las embarcaciones. El paisaje cambia otra vez al recorrer Sandwich Harbour, uno de los pocos lugares del mundo donde enormes dunas caen directamente sobre el océano formando una frontera espectacular entre arena y agua.

La Casa Hohenzollern en Swakopmund, Namibia, es un impresionante edificio neobarroco construido entre 1904 y 1906. Declarado Monumento Nacional, destaca por su extravagante arquitectura colonial alemana y su historia, que pasó de ser un lujoso hotel a un notorio casino clandestino / Istock / NicolasMcComber

Swakopmund también invita a bajar el ritmo. Pasear por su paseo marítimo, descubrir su arquitectura de influencia alemana o sentarse a comer pescado fresco ayuda a entender por qué esta ciudad costera ocupa un lugar tan especial dentro de cualquier viaje por Namibia.

Damaraland: siguiendo el rastro de los elefantes del desierto

La carretera vuelve a cambiar de paisaje. Las dunas desaparecen y dejan paso a montañas erosionadas, cauces secos y enormes llanuras de roca donde cuesta imaginar que pueda sobrevivir la fauna.

Aquí comienza la búsqueda de los elefantes del desierto, una de las especies más sorprendentes de Namibia. La experiencia empieza siguiendo huellas recientes sobre la arena, ramas partidas o pequeñas marcas que los guías interpretan con facilidad. Cuando finalmente aparecen caminando entre acacias o excavando con la trompa para buscar agua bajo el cauce seco de un río, resulta inevitable preguntarse cómo han conseguido adaptarse a un entorno tan extremo.

Damaraland, famosa por sus paisajes de color óxido, es hogar de fauna adaptada al desierto (como elefantes y rinocerontes), y alberga importantes tesoros geológicos y culturales, incluyendo la mayor galería de arte rupestre al aire libre del mundo. / Istock / VisualStories

Muy cerca se encuentra Twyfelfontein, uno de los conjuntos de grabados rupestres más importantes de África. Las rocas conservan miles de representaciones de jirafas, rinocerontes, elefantes o leones realizadas hace miles de años por los pueblos que habitaron esta región. Caminar entre ellas permite entender que mucho antes de las carreteras y los safaris, estos paisajes ya eran recorridos y narrados por quienes aprendieron a vivir en ellos.

Etosha: uno de los mejores lugares de África para observar fauna salvaje

En Etosha, la experiencia cambia: el safari se organiza alrededor de los puntos de agua, donde los animales se acercan durante el día y la observación exige tiempo, silencio y paciencia.

El vehículo se detiene junto a una charca y la escena empieza a construirse poco a poco. Primero llegan las cebras. Después aparecen varias jirafas avanzando con calma. Un grupo de elefantes ocupa la orilla mientras los oryx esperan su turno. Más tarde puede aparecer un rinoceronte negro o un león aprovechando la concentración de animales. Cada parada es distinta y nadie sabe exactamente qué ocurrirá durante la siguiente media hora.

Animales en el Parque Nacional de Estosha, en Namibia. / Istock / PytyCzech

Gran parte del parque gira alrededor de una enorme depresión salina visible incluso desde el espacio. Durante la estación seca, esa falta de agua concentra la vida alrededor de las charcas y convierte Etosha en uno de los mejores lugares de África para observar fauna salvaje con relativa facilidad.

Dormir dentro del parque es otra experiencia muy recomendable. Algunos campamentos cuentan con observatorios iluminados donde basta sentarse al anochecer para seguir viendo rinocerontes, hienas o elefantes acercándose al agua mientras el resto del paisaje permanece completamente oscuro.

Los alojamientos en Namibia son mucho más que un lugar para dormir; están diseñados para ser una extensión del paisaje. Ofrecen experiencias de inmersión en la naturaleza que van desde el lujo arquitectónico hasta la observación directa de la fauna desde tu propia terraza / Istock / AJ_Watt

Kalahari: el mejor lugar para despedirse de Namibia

La última etapa vuelve a transformar el paisaje. La arena recupera el protagonismo, aunque ahora tiene un tono rojizo más oscuro y aparecen acacias, hierbas altas y pequeños grupos de oryx o avestruces caminando entre las dunas suaves del Kalahari.

Al caer la tarde, la luz convierte el desierto en una sucesión de tonos naranjas y rojizos que cambian casi cada minuto. Poco después llega uno de los grandes espectáculos del viaje. La ausencia de contaminación lumínica permite contemplar la Vía Láctea con una claridad difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Terminar la ruta bajo uno de los cielos más limpios de África ayuda a poner el broche final a un viaje donde el paisaje nunca ha dejado de cambiar.

Namibia Namibia, hogar del Desierto del Kalahari y del desierto de Namib, ofrece algunos de los cielos más oscuros y despejados del planeta para la observación estelar. Debido a la baja contaminación lumínica y la gran altitud, la Vía Láctea se puede contemplar de horizonte a horizonte / Istock / Fabio Lamanna

Por qué Namibia es uno de los grandes viajes de África

Pocos destinos reúnen tantos paisajes distintos en un solo itinerario. En menos de dos semanas es posible caminar por dunas gigantes, navegar entre lobos marinos, seguir elefantes adaptados al desierto, contemplar algunos de los mejores safaris del continente y dormir bajo uno de los cielos más limpios del planeta.

Namibia tiene una forma muy especial de sorprender. Sus paisajes parecen vacíos, pero cada kilómetro guarda una historia distinta. El viaje termina con miles de fotografías, aunque el recuerdo que suele permanecer más tiempo es otro: la inmensidad de un país donde el silencio también se convierte en paisaje.

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Recorrer Namibia exige mucho más que enlazar puntos sobre un mapa. Decidir cuánto tiempo dedicar al desierto del Namib, cuándo visitar Etosha, cómo combinar la costa atlántica con Damaraland o dónde dormir para disfrutar de los amaneceres y los cielos estrellados cambia por completo la experiencia.

La ventaja de un viaje a medida está precisamente ahí: en diseñar una ruta equilibrada que combine naturaleza, fauna, cultura y algunos de los paisajes más extraordinarios de África, adaptándola al ritmo y a los intereses de cada viajero.

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