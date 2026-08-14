Uno de los países más sorprendentes de África permite hacer dos safaris en un mismo viaje: uno entre elefantes y otro bajo las aguas del Índico

La mañana puede empezar avanzando en 4x4 por una pista de Gorongosa, con la mirada pendiente de cualquier movimiento entre la vegetación y una manada de elefantes cruzando a lo lejos. Unos días después, el escenario cambia por completo: máscara, aletas y una embarcación para salir al Índico en busca de mantas, tortugas, dugongos o tiburones ballena. Pocos viajes permiten transformar tanto el paisaje y mantener la fauna salvaje como hilo conductor.

Ese contraste explica buena parte de lo que hace especial un viaje a Mozambique. La sabana da paso a una costa larguísima, a archipiélagos de arena blanca y a pueblos desde los que todavía salen dhows tradicionales. Entre ambos mundos aparecen reservas, arrecifes, islas, alojamientos frente al océano y una cultura marcada durante siglos por el comercio del Índico. El safari continúa, aunque aquí las huellas desaparecen bajo el agua.

El archipiélago de Bazaruto en Mozambique alberga la última población viable conocida de dugongos (Dugong dugon) en el oeste del océano Índico / Istock / 5

Gorongosa: el safari terrestre comienza en uno de los grandes proyectos de recuperación de fauna de África

El día empieza temprano, cuando el aire todavía es fresco y las pistas apenas tienen tráfico. El vehículo avanza despacio mientras el guía busca huellas, escucha llamadas y detiene el motor cuando aparece movimiento entre los árboles. Primero puede cruzar un grupo de antílopes; más adelante, hipopótamos junto al agua; después, una manada de elefantes obliga a quedarse quieto y esperar.

Gorongosa aporta mucho más que un buen safari. Su historia reciente está ligada a uno de los procesos de recuperación ecológica más ambiciosos del continente, con poblaciones de fauna que han ido recuperándose tras décadas difíciles. Esa dimensión hace que cada avistamiento tenga más contexto: observar elefantes, leones o antílopes aquí también significa entender cómo puede recuperarse un ecosistema cuando conservación, ciencia y comunidades locales trabajan en la misma dirección.

La puesta de sol en el Parque Nacional de Gorongosa, ubicado en Mozambique, transforma la sabana en un paisaje dorado. El cielo se llena de tonos rojos, naranjas y púrpuras. Las llanuras del lago Urema y la silueta del monte Gorongosa crean un escenario único para la fauna local / Istock / nicolasdecorte

Bazaruto: el segundo safari comienza entre arrecifes, tortugas y uno de los últimos refugios africanos del dugongo

El cambio de escenario se nota desde el barco. Las pistas rojizas de Gorongosa quedan atrás y el horizonte se abre sobre un Índico de tonos turquesa. A medida que la embarcación se acerca al archipiélago de Bazaruto, aparecen dunas blancas, aguas poco profundas y pequeñas islas que parecen aisladas del resto de la costa.

Aquí empieza el segundo safari. Las salidas en barco permiten buscar tortugas, delfines, rayas y, con mucha suerte, dugongos, una especie especialmente valiosa en esta zona del océano Índico. El snorkel añade otra capa: arrecifes, bancos de peces y fondos claros que convierten el agua en un territorio de observación tan interesante como la sabana.

El Archipiélago de Bazaruto en Mozambique destaca por ofrecer un safari marino y terrestre único en el Océano Índico. Protegido como parque nacional, sus aguas albergan la mayor población de dugongos de África, además de delfines, tortugas marinas, ballenas jorobadas y tiburones ballena. / Istock / Holger Mette

Benguerra: dormir frente al Índico permite explorar Bazaruto cuando las excursiones ya han regresado

Pasar la noche en Benguerra cambia la experiencia del archipiélago. Por la tarde, muchas embarcaciones regresan a tierra firme y las playas recuperan calma. Desde algunos alojamientos, el día puede empezar con una caminata por la arena, continuar con una salida en dhow y terminar con snorkel en una zona de arrecife cercana.

La isla de Benguerra es un paraíso tropical situado en el archipiélago de Bazaruto, a 14 kilómetros de la costa de Mozambique. Es la segunda isla más grande del archipiélago, famosa por sus playas vírgenes de arena blanca, dunas, lagos de agua dulce y por albergar una rica vida marina protegida / Istock

La isla también permite vivir el paisaje desde tierra. En determinadas propiedades se organizan paseos a caballo por la playa, cenas frente al mar y salidas al atardecer. La clave está en esa combinación: no todo gira alrededor de una actividad concreta, sino de tener tiempo para alternar el océano con momentos de descanso y entender cómo cambia Bazaruto cuando desaparecen las excursiones del día.

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Tofo: salir al Índico en busca de tiburones ballena y mantas convierte el snorkel en un auténtico safari marino

Frente a Tofo, el barco sale mar adentro con un objetivo muy distinto al de Gorongosa. Aquí los guías observan la superficie, buscan aletas, movimientos y cambios en el agua que puedan indicar la presencia de grandes animales marinos. Cuando aparece un tiburón ballena o una manta, la preparación es rápida: máscara, aletas y entrada al agua siguiendo siempre las indicaciones del equipo.

El encuentro depende de la época y de las condiciones del océano, y nunca debe darse por garantizado. Precisamente por eso la salida tiene tanta fuerza. Hay días en los que aparecen varias especies y otros en los que el mar obliga a ser paciente. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan plantear Tofo como una experiencia de naturaleza, con expectativas realistas y tiempo suficiente para que el viaje no dependa de una sola salida.

La playa de Tofo en Mozambique es uno de los mejores destinos del mundo para ver al tiburón ballena / Istock / Piero Malaer

Vilanculos: navegar en dhow muestra una costa donde el mar sigue formando parte de la vida cotidiana

Vilanculos funciona como puerta de entrada a Bazaruto, pero merece tiempo por sí misma. Desde la costa se ven dhows de vela tradicional avanzando despacio, pescadores regresando con la captura del día y pequeñas embarcaciones que conectan el continente con las islas.

Subir a uno de esos barcos permite observar la costa desde otra perspectiva. El ritmo es más lento, el ruido del motor desaparece y el viaje se apoya en una tradición marítima que sigue viva. Después, el mercado, los puestos de pescado y la vida junto a la playa aportan una dimensión más cotidiana a una ruta que hasta ese momento ha estado muy centrada en paisajes y fauna.

Los paseos en dhow de vela en Vilanculos, Mozambique, ofrecen excursiones tradicionales por el archipiélago de Bazaruto, que incluyen snorkel, visitas a islas y puestas de sol / Istock / TeaCunniffe

Isla de Mozambique: fortalezas, casas coloniales y cultura suajili cuentan otra historia junto al Índico

La Isla de Mozambique cierra el recorrido con un registro completamente distinto. Aquí el protagonista deja de ser la fauna y pasa a ser la historia. Las calles conservan edificios de influencia portuguesa, antiguas fortalezas, patios y casas que recuerdan siglos de intercambios entre África, Arabia, India y Europa.

Caminar por la isla permite entender por qué Mozambique tiene una identidad tan singular dentro del África austral. El Índico aparece otra vez, pero ahora como vía de comercio, migración y mezcla cultural. Después de los elefantes de Gorongosa y la vida marina de Bazaruto y Tofo, este final añade contexto al viaje y demuestra que el país tiene mucho más que safari y playa.

La Estación Central de Ferrocarriles de Maputo, en Mozambique, inaugurada oficialmente en 1910, es famosa por su diseño estilo Beaux-Arts, su fachada verde y sus cúpulas de hierro. / Istock / andyKRAKOVSKI

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Combinar safari terrestre y marino en Mozambique exige elegir bien la época y organizar con cuidado los desplazamientos. Gorongosa funciona mejor dentro de una ruta que deje tiempo suficiente para el parque, mientras que Bazaruto y Tofo dependen de las condiciones del mar y de una fauna que siempre se mueve en libertad.

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