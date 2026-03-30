Maldivas tiene uno de los fondos marinos más espléndidos del mundo.
Maldivas tiene uno de los fondos marinos más espléndidos del mundo. / Istock / VitalyEdush

Cenar bajo el agua rodeado de tiburones y rayas: el restaurante submarino que parece un acuario gigante

Dormir sobre el agua, aterrizar en hidroavión sobre el mar turquesa y terminar el día cenando rodeado de peces tropicales: el atolón de Raa reúne algunas de las experiencias más exclusivas y sorprendentes de Maldivas en un entorno de naturaleza prácticamente intacta.

Maldivas es uno de esos destinos que parecen diseñados para desconectar. Islas rodeadas de lagunas cristalinas, arena blanca y una sensación constante de estar lejos de todo. Cuando se piensa en viajar a Maldivas es fácil imaginar villas sobre el agua y playas infinitas, pero el archipiélago esconde experiencias mucho más sorprendentes que van más allá de esa imagen clásica.

Un arrecife de coral en Maldivas

Un arrecife de coral en Maldivas

 / Istock / SHansche

Diana González, embajadora de Maldivas en PANGEA, explica que lo que realmente marca la diferencia en este destino es cómo se vive el entorno. Según comenta, no se trata solo de alojarse frente al mar, sino de integrar cada experiencia con el paisaje: desde el momento en que llegas hasta el último atardecer.

Dormir sobre el agua, la imagen más icónica de Maldivas

Las villas overwater son uno de los grandes iconos del archipiélago. Construidas directamente sobre la laguna, permiten acceder al mar desde la propia habitación y disfrutar de vistas abiertas al océano en todo momento.

Despertar aquí tiene algo especial: la luz entra directamente desde el mar, el sonido del agua acompaña cada instante y la sensación de estar en el paraíso es total. Muchas de estas villas cuentan además con terrazas y piscinas privadas desde las que se puede observar la vida marina sin necesidad de salir al agua.

¿Quieres viajar a Maldivas? Diseñamos tu viaje a medida

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 / PANGEA The Travel Store

DISEÑAR UN VIAJE A MEDIDA

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan descubrir el atolón de Raa como una de las zonas más especiales de Maldivas, especialmente para quienes buscan combinar tranquilidad, naturaleza y experiencias diferentes. Menos transitado que otros atolones, este rincón permite disfrutar de una sensación de exclusividad difícil de encontrar en otros destinos.

¿Sabías que en algunas zonas es posible ver bancos de peces tropicales o pequeñas rayas nadando justo bajo la villa?

Llegar en hidroavión, el inicio de la experiencia

Antes incluso de llegar al resort, el viaje ya empieza a ser diferente. El traslado en hidroavión permite contemplar Maldivas desde el aire, con una perspectiva única de sus atolones y arrecifes. Es en ese momento cuando vas a descubrir que el color azul tenía muchas más tonalidades de las que imaginabas.

Desde arriba, el océano se transforma en una paleta de azules con formas circulares casi perfectas creando una de las imágenes más características del destino y una de las mejores formas de entender su geografía.

El aterrizaje sobre el agua, rodeado de mar en todas direcciones, marca el comienzo de una experiencia completamente distinta.

Hidroavión sobre uno de los atolones de Maldivas.

Hidroavión sobre uno de los atolones de Maldivas.

 / Jag_cz / ISTOCK

El restaurante submarino donde cenar rodeado de vida marina

En el atolón de Raa se encuentra una de las experiencias más sorprendentes de Maldivas: un restaurante submarino donde es posible cenar mientras la fauna marina se mueve a tu alrededor.

A través de grandes paneles de cristal, el océano se convierte en el escenario. Peces tropicales, tiburones de arrecife o rayas pueden aparecer en cualquier momento, creando una sensación difícil de describir.

Más que una cena es una forma diferente de vivir el mar. ¿Sabías que la visibilidad en estas aguas permite observar con gran claridad la fauna marina durante todo el año?

Cenar en un restaurante bajo el agua, rodeado de fauna marina, es posible en Maldivas

Cenar en un restaurante bajo el agua, rodeado de fauna marina, es posible en Maldivas

 / Istock / Elena Malysheva

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Un entorno donde la naturaleza lo envuelve todo

Más allá de esta experiencia, el atolón de Raa destaca por su riqueza natural. Sus arrecifes de coral albergan una gran diversidad de especies, lo que lo convierte en un lugar ideal para practicar snorkel, buceo y otros deportes acuáticos como kayak o incluso surf.

Durante el día, el mar cambia de tonalidad constantemente, y al caer la tarde, los atardeceres tiñen el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejan en la laguna. Disfrutarlo con un cóctel en la mano es uno de esos momentos que marcan el viaje.

Es un destino donde el ritmo lo marca la naturaleza y donde cada momento invita a detenerse.

Practicar deportes acuáticos en las aguas de Maldivas es parte de la experiencia del viaje

Practicar deportes acuáticos en las aguas de Maldivas es parte de la experiencia del viaje

 / Istock / graphixel

El momento en el que entiendes Maldivas

Al final del día, cuando el sol empieza a caer y el mar se vuelve más tranquilo, todo adquiere una calma especial. Desde la terraza de una villa sobre el agua o frente a la laguna, el paisaje cambia lentamente mientras la luz se apaga.

Es en ese instante, entre el sonido del agua y el horizonte infinito, cuando Maldivas deja de ser solo un destino para convertirse en una experiencia que se vive con todos los sentidos.

Disfrutar de un atardecer desde la playa, la piscina o tu habitación sobre el agua en Maldivas es una experiencia inolvidable

Disfrutar de un atardecer desde la playa, la piscina o tu habitación sobre el agua en Maldivas es una experiencia inolvidable

 / Istock / skynesher

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Cuando empiezas a pensar en un viaje como este es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo organizar el recorrido para que todo encaje. Resolver todo eso con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

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La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Porque viajar también es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado, antes incluso de empezar.

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