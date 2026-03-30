Cenar bajo el agua rodeado de tiburones y rayas: el restaurante submarino que parece un acuario gigante
Dormir sobre el agua, aterrizar en hidroavión sobre el mar turquesa y terminar el día cenando rodeado de peces tropicales: el atolón de Raa reúne algunas de las experiencias más exclusivas y sorprendentes de Maldivas en un entorno de naturaleza prácticamente intacta.
Maldivas es uno de esos destinos que parecen diseñados para desconectar. Islas rodeadas de lagunas cristalinas, arena blanca y una sensación constante de estar lejos de todo. Cuando se piensa en viajar a Maldivas es fácil imaginar villas sobre el agua y playas infinitas, pero el archipiélago esconde experiencias mucho más sorprendentes que van más allá de esa imagen clásica.
Diana González, embajadora de Maldivas en PANGEA, explica que lo que realmente marca la diferencia en este destino es cómo se vive el entorno. Según comenta, no se trata solo de alojarse frente al mar, sino de integrar cada experiencia con el paisaje: desde el momento en que llegas hasta el último atardecer.
Dormir sobre el agua, la imagen más icónica de Maldivas
Las villas overwater son uno de los grandes iconos del archipiélago. Construidas directamente sobre la laguna, permiten acceder al mar desde la propia habitación y disfrutar de vistas abiertas al océano en todo momento.
Despertar aquí tiene algo especial: la luz entra directamente desde el mar, el sonido del agua acompaña cada instante y la sensación de estar en el paraíso es total. Muchas de estas villas cuentan además con terrazas y piscinas privadas desde las que se puede observar la vida marina sin necesidad de salir al agua.
Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan descubrir el atolón de Raa como una de las zonas más especiales de Maldivas, especialmente para quienes buscan combinar tranquilidad, naturaleza y experiencias diferentes. Menos transitado que otros atolones, este rincón permite disfrutar de una sensación de exclusividad difícil de encontrar en otros destinos.
¿Sabías que en algunas zonas es posible ver bancos de peces tropicales o pequeñas rayas nadando justo bajo la villa?
Llegar en hidroavión, el inicio de la experiencia
Antes incluso de llegar al resort, el viaje ya empieza a ser diferente. El traslado en hidroavión permite contemplar Maldivas desde el aire, con una perspectiva única de sus atolones y arrecifes. Es en ese momento cuando vas a descubrir que el color azul tenía muchas más tonalidades de las que imaginabas.
Desde arriba, el océano se transforma en una paleta de azules con formas circulares casi perfectas creando una de las imágenes más características del destino y una de las mejores formas de entender su geografía.
El aterrizaje sobre el agua, rodeado de mar en todas direcciones, marca el comienzo de una experiencia completamente distinta.
El restaurante submarino donde cenar rodeado de vida marina
En el atolón de Raa se encuentra una de las experiencias más sorprendentes de Maldivas: un restaurante submarino donde es posible cenar mientras la fauna marina se mueve a tu alrededor.
A través de grandes paneles de cristal, el océano se convierte en el escenario. Peces tropicales, tiburones de arrecife o rayas pueden aparecer en cualquier momento, creando una sensación difícil de describir.
Más que una cena es una forma diferente de vivir el mar. ¿Sabías que la visibilidad en estas aguas permite observar con gran claridad la fauna marina durante todo el año?
Un entorno donde la naturaleza lo envuelve todo
Más allá de esta experiencia, el atolón de Raa destaca por su riqueza natural. Sus arrecifes de coral albergan una gran diversidad de especies, lo que lo convierte en un lugar ideal para practicar snorkel, buceo y otros deportes acuáticos como kayak o incluso surf.
Durante el día, el mar cambia de tonalidad constantemente, y al caer la tarde, los atardeceres tiñen el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejan en la laguna. Disfrutarlo con un cóctel en la mano es uno de esos momentos que marcan el viaje.
Es un destino donde el ritmo lo marca la naturaleza y donde cada momento invita a detenerse.
El momento en el que entiendes Maldivas
Al final del día, cuando el sol empieza a caer y el mar se vuelve más tranquilo, todo adquiere una calma especial. Desde la terraza de una villa sobre el agua o frente a la laguna, el paisaje cambia lentamente mientras la luz se apaga.
Es en ese instante, entre el sonido del agua y el horizonte infinito, cuando Maldivas deja de ser solo un destino para convertirse en una experiencia que se vive con todos los sentidos.
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