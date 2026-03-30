Cenar bajo el agua rodeado de tiburones y rayas: el restaurante submarino que parece un acuario gigante

Maldivas es uno de esos destinos que parecen diseñados para desconectar. Islas rodeadas de lagunas cristalinas, arena blanca y una sensación constante de estar lejos de todo. Cuando se piensa en viajar a Maldivas es fácil imaginar villas sobre el agua y playas infinitas, pero el archipiélago esconde experiencias mucho más sorprendentes que van más allá de esa imagen clásica.