Viaje a Japón en 15 días: los barrios de Tokio, los templos de Kioto, los ciervos de Nara y la cocina de Osaka

En Japón, una mañana puede empezar cruzando Shibuya y continuar bajo los árboles del santuario Meiji. Esa cercanía de ambientes explica buena parte del atractivo de viajar a Japón : los grandes nombres del mapa conviven con pequeños lugares donde merece la pena detenerse. Un viaje a Japón de 15 días permite descubrir Tokio y Kioto, acercarse a Nara, comer en Osaka y reservar una pausa para el paisaje de Hakone.

La pagoda Yasaka se alza entre las casas tradicionales del barrio de Higashiyama, en Kioto. / Eloi_Omella / iStock

Qué visitar en Japón en 15 días y cuánto tiempo dedicar a cada parada

Tokio y Kioto funcionan como las dos bases principales de un primer viaje. En la capital, conviene agrupar los paseos por barrios: Asakusa y el templo Senso-ji muestran un entorno distinto del cruce de Shibuya o los letreros de Shinjuku. Ueno aporta parques y museos; Akihabara, tiendas vinculadas al manga, el anime y la electrónica.

Para repartir las jornadas, esta distribución sirve como orientación, con los traslados incluidos en cada bloque:

Días 1 y 2: vuelo internacional, llegada y adaptación al horario, según las conexiones.

Días 3 a 6: Tokio, con una posible excursión a Nikko o Kamakura que sustituya parte de las visitas urbanas.

Días 7 y 8: Hakone, una noche en la zona y continuación hacia Kioto.

Días 9 a 12: Kioto, reservando una jornada para Nara.

Días 13 y 14: Osaka y margen para el aeropuerto de salida.

Día 15: regreso, ajustado al horario real del vuelo.

La propuesta debe revisarse si se entra y sale por Tokio. Cada parada adicional resta tiempo a otra experiencia: una lección útil también al organizar una ruta por las ciudades de China . En Nara, el templo Todai-ji y los ciervos que recorren el parque justifican la excursión desde Kioto, sin necesidad de cambiar de alojamiento.

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De los jardines de Kioto a Hakone, dónde dar espacio al paisaje

En Ryoan-ji, la grava rastrillada y las rocas concentran la atención en unas pocas formas. El estanque del Pabellón de Oro ofrece una composición diferente, mientras Arashiyama invita a caminar bajo los tallos de bambú. Los jardines de Kioto se disfrutan mejor dejando tiempo para observar, en lugar de enlazar recintos con prisas.

¿Prefieres una vista amplia? La terraza de Kiyomizu-dera permite contemplar la ciudad y las colinas. Los aficionados a los miradores que recuerden la panorámica de Ti Top sobre Halong encontrarán aquí otra relación entre relieve y perspectiva. En Hakone, el lago Ashi y el entorno volcánico cambian el paisaje del recorrido. Si la atmósfera lo permite, se puede ver el Fuji; las nubes pueden ocultarlo.

Una noche en un ryokan permite conocer un alojamiento tradicional, y los baños termales añaden otra experiencia. Como en los paisajes volcánicos de Jeju , la geología ayuda a comprender el entorno. Hakone merece una visita más allá de la posibilidad de fotografiar el Fuji.

El monte Fuji domina el paisaje del lago Ashi, en Hakone, junto al torii del santuario Hakone-jinja. / oluolu3 / iStock

Santuarios, casas de té y barrios históricos para acercarse a la cultura japonesa

Los santuarios sintoístas y los templos budistas forman parte de la vida cotidiana. Fushimi Inari, en Kioto, se reconoce por sus sucesiones de puertas torii; Senso-ji, en Tokio, pertenece a la tradición budista. Observar los gestos de quienes acuden a estos lugares ayuda a visitarlos con respeto, siguiendo las indicaciones de cada recinto.

En Gion, las fachadas de madera acercan a la arquitectura histórica de Kioto. Conviene respetar la privacidad de quienes viven y trabajan allí. Una experiencia de té permite atender a la preparación del matcha y al cuidado de los utensilios. La cultura también se conoce a través de gestos y encuentros, como ocurre al explorar las tradiciones del interior de Tailandia .

La ornamentada puerta Yomeimon del santuario Toshogu, uno de los grandes atractivos de Nikko. / SeanPavonePhoto / iStock

Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudarte a incorporar estas experiencias a tu recorrido.

Qué comer en Japón, de las barras de sushi a la cocina callejera de Osaka

En Tokio, una barra de sushi permite observar la preparación de las piezas; un local de ramen invita a detenerse ante un cuenco de fideos y caldo. Las izakayas, tabernas japonesas, ofrecen otra manera de compartir la mesa. Alternar formatos y especialidades permite descubrir una cocina mucho más amplia que el sushi.

Osaka lleva el apetito hacia Dotonbori, donde se preparan takoyaki, bolitas de masa con pulpo, y okonomiyaki, una elaboración a la plancha con col y distintos ingredientes. Kioto aporta sabores vinculados a la estación y a la tradición del té: desde el tofu hasta los dulces wagashi. El mercado de Nishiki permite acercarse a encurtidos, bocados y productos locales.

Un puesto de pescado y marisco del mercado Kuromon Ichiba, uno de los grandes escenarios gastronómicos de Osaka. / gregory_lee / iStock

Cuándo viajar a Japón según el clima y los paisajes que quieras encontrar

La primavera y el otoño ofrecen motivos diferentes para elegir la fecha. Los cerezos atraen durante la primavera, pero su floración varía según la localidad y el año. En otoño, los arces y ginkgos transforman parques y jardines. Ninguno de estos cambios sigue un calendario idéntico en todo el país, por lo que conviene evitar expectativas ligadas a un día concreto.

En el eje de Tokio, Kioto y Osaka, el verano suele ser caluroso y húmedo, con periodos lluviosos; el invierno exige ropa de abrigo. La mejor época depende también de cuánto quieras caminar y qué experiencias priorices. Festividades y vacaciones locales pueden aumentar la afluencia incluso fuera de las temporadas más conocidas.

Los ciervos del parque de Nara caminan bajo los cerezos en flor, uno de los paisajes más reconocibles de la ciudad. / Polo / iStock

Cómo organizar un viaje a Japón

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Japón, decidir dónde dormir o cuánto tiempo dedicar a Kioto plantea más dudas que señalar ciudades en el mapa. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a ajustar las jornadas. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Un viaje a medida permite elegir dónde detenerse y a qué dedicar más tiempo, ajustando las experiencias y el presupuesto. Puede ser una noche en un ryokan, más paseos por Tokio o una comida especial, con el acompañamiento del equipo antes y durante el viaje.

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