El viaje gastronómico por la Laponia finlandesa donde los renos, las bayas y el pescado cuentan la historia del norte

En Laponia vas a encontrar un sol que no se pone durante varias semanas en verano y cielos llenos de auroras boreales y paisajes nevados en invierno. Lo que sí o sí va a estar constantemente viajes cuando viajes es el reno. Y no solo en restaurantes especializados. El reno es una presencia constante que te vas a encontrar en la mesa a casi todas horas: como embutido al desayunar, guisado al mediodía y ahumado por la noche. Durante mi recorrido por el norte de Finlandia pude comprobar que para la gente de aquí este animal va mucho más allá de las típicas postales de Papá Noel.

La base perfecta para organizar la escapada es Rovaniemi, la capital de la región / A.G.B

Esta ruta gastronómica lo tiene todo para quien quiera salirse de lo convencional: visitas a granjas familiares, paseos por el bosque para aprender a identificar plantas silvestres, talleres con bayas recién cogidas y cenas en lugares remotos a los que solo se llega navegando. Podemos garantizar que las mejores lecciones sobre la cocina local no suelen salir de un restaurante con estrella, sino de las casas de los propios artesanos que te abren sus puertas.

Redacción Viajar

La base perfecta para organizar la escapada es Rovaniemi, la capital de la región, muy conocida por ser el lugar donde vive Papá Noel en el tan popular Santa Claus Village. Desde este rincón al que se llega en un cortísimo vuelo desde Helsinki es fácil ir encajando las piezas de una cocina totalmente pegada al terreno: la ganadería tradicional, los ríos, el bosque y lo que da la tierra en cada época del año.

Hoguera frente a un lago en Rovaniemi / A.G.B

Mucho más que el animal de las postales navideñas

La primera toma de contacto con la cocina local la tendrás en el propio bufé del hotel. Entre los distintos tipos de pan y queso, el embutido de reno es lo que más llama la atención a cualquier viajero internacional. Y eso es solo el principio. Si aterrizas en el norte pensando que probar esta carne será una anécdota puntual de un día, vas a descubrir enseguida que te equivocas.

El 'poronkäristys' es uno de los platos más representativos de la cocina lapona / A.G.B

Para entender el verdadero arraigo de este ingrediente vale la pena alejarse de los locales más turísticos y hablar con quienes se dedican a su cría. Una visita muy recomendable es la granja familiar de Konttaniemi, a orillas del río Ounasjoki, donde quienes conviven con estos animales te explican que es el centro del sustento diario y de una tradición que pasa de padres a hijos desde hace siglos.

Y aprenderás una regla no escrita: jamás le preguntes a un pastor cuántos renos tiene en su rebaño. Sería el equivalente a meterte en la vida de alguien y preguntarle cuánto dinero tiene en el banco, ya que es un dato reservado estrictamente al ámbito privado. Solo en Rovaniemi hay entre 15.000 y 20.000 renos.

El reno es el gran protagonista de la región / Istock

A lo largo del viaje el reno irá apareciendo preparado de mil formas y, por experiencia propia, es prácticamente imposible cansarse gracias a la infinita variedad de propuestas gastronómicas donde es el protagonista. Por supuesto, la despensa lapona no acaba ahí: los peces de agua dulce, las plantas silvestres y las bayas completan una dieta moldeada por el clima. Si después de probar todo no quieres irte sin aprender cómo cocinar las recetas estrella del país, puedes hacer un curso de tres horas con Lapin Martat.

Recoger bayas en el bosque y tener tu propia taza de madera

Es imposible separar Laponia de la naturaleza y, por eso, un muy buen plan para cualquier viajero que quiera sentirse como un local es salir al monte con un guía para aprender a reconocer las hierbas silvestres y sus aplicaciones culinarias o medicinales. En Finlandia rige el llamado Everyman’s Right (el derecho de todo ciudadano a disfrutar de la naturaleza), una norma que permite a cualquiera transitar por la mayoría de los espacios naturales y recolectar frutos o plantas silvestres para consumo propio. Eso no significa que puedas pisar un jardín privado ni saltarte las normas de un parque protegido, pero explica por qué salir a buscar frutos al monte es una costumbre tan arraigada en las familias finlandesas. Vas a tener bayas hasta en la sopa, pero las variedades son infinitas y para todo tipo de paladares.

En Finlandia rige el llamado Everyman’s Right (el derecho de todo ciudadano a disfrutar de la naturaleza) / Visit Finland

Las bayas no se compran únicamente en el supermercado ni se usan solo para decorar tartas: se recogen directamente en el bosque para hacer mermeladas, dulces caseros o también bebidas (fíjate en qué piden los pasajeros de los vuelos domésticos; te va a sorprender).

En visitas como las que organizan artesanos como el matrimonio Kangasniemi en su propio taller, además de probar más tipos de bayas de las que hayas visto jamás podrás conocer de cerca objetos clave de la cultura lapona. El más especial es la kuksa, la tradicional taza tallada en madera de abedul que cada persona lleva consigo al salir al monte. Es personal y va ligada a la vida al aire libre que acompaña a su dueño durante toda la vida.

La 'kuksa', la tradicional taza tallada en madera de abedul que cada habitante lleva consigo al salir al monte / Visit Finland

De los guisos de siempre a la alta cocina de Rovaniemi

El viaje gastronómico por Laponia también tiene espacio para su lado más moderno. En el centro de Rovaniemi se puede hacer una ruta probando distintas propuestas en locales como Roka Street & Bistro, el clásico restaurante Nili o el Arctic Restaurant.

El toque de alta cocina lo pone el Sky Kitchen & View, el restaurante situado en el Lapland Hotels Sky Ounasvaara y dirigido por el chef Joel Manninen. Galardonado como Mejor Chef Joven de Finlandia en 2025 y medalla de plata en el Campeonato Mundial de Jóvenes Chefs en 2026, Manninen ha conseguido colocar su restaurante entre los 50 mejores del país a pesar de estar lejos de los circuitos de Helsinki.

Uno de los plattos elaborados por el chef al frente de Sky Kitchen & View, el restaurante situado en el Lapland Hotels Sky Ounasvaara / Visit Finland

Cenar en una isla fluvial a la que solo se llega en barca

En los alrededores de Rovaniemi el paisaje está dominado por los ríos que condicionan la movilidad y el estilo de vida. Una de las experiencias más memorables (si tu viaje es en verano, porque en invierno todo se congela) es trasladarse de noche hasta Kotisaari, una pequeña isla en mitad del río Kemijoki. Allí se encuentra el restaurante Savurafla, ubicado en un antiguo refugio de madera que usaban los leñadores para transportar troncos. Su carta gira alrededor de las carnes y pescados ahumados a la brasa.

La preparación de una receta a base de reno en una isla privada en Rovaniemi / A.G.B

Otra alternativa es Soul of Lapland, en una isla privada del río Ounasjoki, donde se puede comer en una cabaña tradicional. En lugares así la comida importa tanto como la hospitalidad de los anfitriones y las historias que se comparten al fuego mientras cocinan una nueva receta de reno.

Erkin Arkki, una balsa adaptada con una sauna tradicional de leña / A.G.B

El río es también el escenario ideal para probar Erkin Arkki, una balsa adaptada con una sauna tradicional de leña. La sauna es para los finlandeses como la sobremesa en una terraza al sol para los españoles: no podrás decir que has estado en el país sin probar este pilar indiscutible. Si tienes la oportunidad de hacerlo en una flotante mientras navegas la experiencia es inigualable.

Sauna en un bosque junto a un lago en Rovaniemi / A.G.B