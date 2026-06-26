Viajar a Filipinas: 15 días entre playas paradisíacas, selvas tropicales y ciudades coloniales

Cuando me hablan del paraíso, la mente se me va inmediatamente a Filipinas. Más de 7.000 islas conforman un país donde cada rincón parece esconder una playa desierta, una laguna de aguas verdes o un pueblo detenido en el tiempo. Pero, precisamente por esa enorme diversidad, recorrerlo guiado por alguien que conoce el país desde dentro marca la diferencia.

Más allá de las postales, permite descubrir lugares, costumbres y pequeños detalles que rara vez aparecen en las guías. Esta ruta propuesta por Club VIAJAR y PANGEA propone descubrir algunas de las grandes joyas del archipiélago combinando historia, naturaleza y mar.

El Nido es una de las escenas más típicas de Filipinas / Unsplash / Jarno Colijn

Qué ver en Filipinas

Manila: la ciudad desde la que entenderlo todo

Muchos viajeros consideran Manila una simple puerta de entrada antes de poner rumbo a las playas, pero dedicarle tiempo permite comprender buena parte de la identidad filipina. La capital mezcla la herencia colonial española con una intensa vida urbana y una arquitectura donde conviven murallas centenarias y rascacielos.

La mejor forma de comenzar es visitando el Museo Nacional de Filipinas, que nos pondrá en contexto para todo el viaje. El primer pateo lo haremos recorriendo Intramuros, la antigua ciudad amurallada. Sus calles empedradas conducen hasta el Fuerte Santiago y la iglesia de San Agustín, mientras balcones, patios coloniales y edificios históricos recuerdan siglos de historia. El recorrido puede continuar por Rizal Park, uno de los espacios favoritos de las familias locales al caer la tarde, o mercados como Quiapo y Divisoria, donde el bullicio cotidiano se mezcla con puestos de comida, artesanía y comercio tradicional. La cara más contemporánea aparece en Makati, distrito financiero repleto de restaurantes, azoteas y una intensa vida nocturna.

Manila es una de esas ciudades donde la modernidad se abre paso en el sudeste asiático / Unsplash / Gerald Escamos

Bohol: naturaleza, fauna y algunas de las postales más famosas del país

Bohol reúne algunos de los paisajes más sorprendentes de Filipinas. Su gran símbolo son las Chocolate Hills, cientos de colinas perfectamente redondeadas que cambian de color durante la estación seca y han convertido la isla en uno de los lugares más reconocibles del archipiélago.

La isla también alberga el santuario del tarsero, uno de los primates más pequeños y singulares del mundo, así como el río Loboc, cuyas aguas tranquilas atraviesan una exuberante vegetación tropical. Muy cerca aparecen otros rincones menos conocidos, como el bosque artificial de Bilar, la iglesia colonial de Baclayon o la cueva de Hinagdanan. Para quienes buscan playa, Panglao completa la experiencia con algunas de las costas más bonitas de la región.

El paisaje de Bohol es de lo más particular / Unsplash / Geio Tischler

El Nido: el paraíso de las lagunas escondidas

Si existe un lugar capaz de resumir el imaginario de Filipinas, probablemente sea El Nido. Situado en el extremo norte de la isla de Palawan, este archipiélago combina enormes formaciones kársticas, playas vírgenes de arena blanca y lagunas escondidas de aguas turquesa, que figuran entre las más espectaculares del mundo.

La mejor forma de descubrirlo es mediante las rutas de island hopping, que permiten navegar entre pequeñas islas, playas inaccesibles por tierra y rincones donde apenas hay más sonido que el del mar. Eso sí: siempre que el presupuesto lo permita, realizar alguna salida en embarcación privada ofrece una experiencia mucho más tranquila.

El Nido es el rincón favorito para descansar en Filipinas / Unsplash / Cauayan Island Resort

Bonus: Corón, la extensión perfecta para seguir explorando Palawan

¿Tienes unos días más? Desde El Nido puedes prolongar el viaje hasta Corón, otro de los grandes nombres de Palawan. Sus lagunas de color esmeralda, los acantilados de piedra caliza y unos fondos marinos que se ubican entre los mejores del Sudeste Asiático la convierten en un destino especialmente atractivo para los amantes del snorkel y el buceo.

Además de sus paisajes costeros, Corón añade una dosis de aventura que complementa a la perfección la tranquilidad de El Nido, formando una de las combinaciones más completas del archipiélago filipino.

Corón, el complemento de aventura para tu viaje / Unsplash / Jake Irish

Cuándo viajar a Filipinas

La mejor época para viajar a Filipinas es durante la estación seca, que abarca de noviembre a mayo. Durante estos meses disfrutarás de cielos despejados, mares en calma y temperaturas agradables para explorar el archipiélago. Si tu plan es bucear y hacer snorkel, las temperaturas más cálidas se ubican entre marzo y mayo.

Cuándo reservar un viaje a Filipinas

Si tu intención es viajar durante la temporada alta, te recomendamos que cierres el viaje entre 6 y 8 meses antes de la fecha de salida.

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Cuánto cuesta viajar a Filipinas

Este viaje por Filipinas conecta Manila, Bohol y El Nido mediante un itinerario propuesto por el Club VIAJAR y PANGEA. Con precios desde 3.395 euros para 15 días recorriendo el país, combina patrimonio colonial, naturaleza tropical y algunas de las playas más espectaculares del planeta.

La colaboración toma como inspiración los artículos de la revista VIAJAR para diseñar viajes con inspiración local, la especialidad de PANGEA. Además, lejos de ser un paquete cerrado, todos los viajes se realizan a medida. Por ejemplo, este itinerario por Filipinas puede ampliarse con una extensión a Corón, añadir experiencias en destino o modificar cualquiera de sus paradas. Eso te permite disfrutar del archipiélago como si siguieras las recomendaciones de un amigo que te conoce a la perfección.

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