El viaje perfecto para descubrir Corea del Sur más allá de Seúl: templos, ciudades históricas y montañas sagradas en 13 días

Corea del Sur es mucho más que Seúl, el K-pop, los barrios de neón y esa modernidad vertiginosa que ha convertido al país en uno de los grandes referentes culturales de Asia. Basta salir de la capital para descubrir templos budistas, ciudades históricas, mercados tradicionales, puertos abiertos al mar y montañas que siguen ocupando un lugar esencial en la identidad coreana.

El pabellón Hyangwonjeong, en el palacio Gyeongbokgung de Seúl, refleja la armonía de la arquitectura palaciega coreana. / Jeanne Rouillard / Unplash

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 8.690 euros por persona, permite descubrir Corea del Sur en 13 días a través de una ruta privada con hoteles 5* que combina Seúl, Daegu, Gyeongju, Busan, Chungju, la experiencia de dormir en un templo coreano y los paisajes del Monte Seorak.

Corea es un destino que se entiende por capas. Primero aparece la imagen más urbana: avenidas iluminadas, tecnología, diseño, gastronomía callejera y una energía casi inagotable. Después llegan los palacios, los hanok, los santuarios, los mercados, los templos y una naturaleza de montañas, valles y bosques que explica otra forma de mirar el país.

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Qué ver en un viaje a Corea del Sur

Seúl: la capital que resume todos los contrastes

Seúl es la mejor puerta de entrada a Corea del Sur porque concentra buena parte de los contrastes que definen el país. En una misma jornada se puede pasar de los patios ceremoniales del palacio Gyeongbokgung a las tiendas de cosmética de Myeongdong, de las casas tradicionales de Bukchon Hanok Village a los rascacielos y cafés de diseño de Gangnam.

Bukchon Hanok Village conserva algunas de las casas tradicionales más bonitas de Seúl. / Romeo / Unsplash

La ciudad también permite tomar contacto con una de las grandes señas de identidad coreanas: la comida. Mercados, puestos callejeros, barbacoas, sopas, mandu y restaurantes contemporáneos convierten la capital en una introducción perfecta a un país donde la gastronomía forma parte esencial del viaje.

Daegu: mercados, tradición y una Corea menos evidente

Daegu aporta una mirada más local y menos previsible. Alejada de los grandes iconos turísticos del país, la ciudad permite descubrir otra Corea, más cotidiana, marcada por sus mercados, sus calles comerciales y su vínculo con la medicina tradicional.

Un puesto de comida en Gwangjang Market, en Seúl, donde la gastronomía callejera forma parte esencial de la experiencia coreana. / Luo Jin Hong / Unsplash

Es una parada interesante para equilibrar el viaje y no quedarse únicamente con las dos grandes ciudades del país. Aquí el recorrido empieza a bajar el ritmo y muestra una Corea interior, con una identidad propia y muy distinta a la de Seúl.

Gyeongju: la gran capital histórica de Corea

Gyeongju es una de las etapas imprescindibles para quienes buscan el lado más cultural del país. Antigua capital del reino de Silla, conserva tumbas reales, templos, pagodas, observatorios y restos arqueológicos que ayudan a entender la profundidad histórica de Corea del Sur.

El templo Bulguksa, en Gyeongju, es uno de los grandes referentes del patrimonio budista coreano. / Wirestock

Entre sus visitas más importantes destacan el templo Bulguksa, la gruta de Seokguram y las zonas históricas donde el paisaje combina colinas suaves, arquitectura tradicional y vestigios de una civilización que marcó la identidad coreana. Es uno de esos lugares donde el viaje cambia de tono y se vuelve más pausado.

Busan: templos junto al mar y energía portuaria

Busan muestra otra cara de Corea del Sur: la del sur abierto al mar. Segunda ciudad del país y gran puerto coreano, combina playas urbanas, mercados de pescado, barrios de colores, templos costeros y una atmósfera más relajada que la de Seúl.

El mercado de Jagalchi, la playa de Haeundae, el templo Haedong Yonggungsa o el barrio cultural de Gamcheon son algunas de las paradas que mejor explican su personalidad. Busan aporta luz, mar y una excelente escena gastronómica a una ruta muy completa.

Gamcheon Culture Village, en Busan, aporta color y vida local a la ruta por la costa sur coreana. / jikgoe

Chungju y el templo coreano: la calma del interior

La ruta continúa hacia Chungju, una zona vinculada a paisajes de agua, montañas y naturaleza. Es una etapa que permite adentrarse en una Corea más tranquila, lejos del ritmo urbano y más conectada con el territorio.

Uno de los momentos más especiales del itinerario es la estancia en un templo coreano, una experiencia que permite acercarse a la vida monástica, la meditación, los rituales budistas y la espiritualidad del país. Más que una visita, es una pausa dentro del viaje.

Detalle de la arquitectura tradicional coreana, reconocible por sus cubiertas curvas y la decoración policromada de madera. / caitlin james / unsplash

Monte Seorak: la gran despedida natural

El Monte Seorak pone el cierre paisajístico a este recorrido por Corea del Sur. Sus senderos, bosques, formaciones rocosas y miradores muestran la importancia de la montaña en la cultura coreana y permiten terminar el viaje con una imagen muy distinta a la de la capital.

En otoño, el parque se convierte en uno de los grandes escenarios naturales del país, con bosques teñidos de rojos, ocres y dorados. En primavera, el paisaje se suaviza y resulta perfecto para caminar, respirar y entender por qué la naturaleza ocupa un lugar tan importante en la vida coreana.

Una pagoda budista en el entorno del Parque Nacional de Seoraksan, una de las grandes etapas naturales del viaje por Corea del Sur. / austin curtis / unsplash

Qué no debes perderte en Corea del Sur

En un viaje como este conviene no quedarse solo con los grandes monumentos. Corea del Sur se disfruta también en los pequeños gestos: una barbacoa coreana en Seúl, un paseo nocturno por un mercado, una noche en un templo budista, el sonido del mar en Busan o una caminata entre bosques en el Monte Seorak.

También merece la pena prestar atención a la gastronomía. El kimchi es solo el principio: bibimbap, bulgogi, mandu, sopas calientes, pescado fresco, dulces tradicionales y una cultura del café muy presente en las ciudades completan una experiencia que entra tanto por los paisajes como por la mesa.

Los palacios de Seúl permiten descubrir la elegancia de la arquitectura tradicional coreana entre patios, pabellones y tejados ornamentados. / Yujeong Huh / unsplash

Cuándo viajar a Corea del Sur

Las mejores épocas para viajar a Corea del Sur son primavera y otoño. Entre abril y mayo, el país vive uno de sus momentos más fotogénicos, con temperaturas suaves y floraciones que llenan parques, templos y avenidas. Entre septiembre y noviembre, el otoño transforma los bosques y montañas, especialmente en lugares como el Monte Seorak.

El verano puede ser caluroso y húmedo, mientras que el invierno resulta frío, aunque permite descubrir una Corea menos concurrida y con un ambiente completamente distinto. Para un primer viaje completo, primavera y otoño son las estaciones más recomendables.

Cuándo reservar tu viaje a Corea del Sur

Para una ruta privada de 13 días por Corea del Sur, con hoteles 5* y varias etapas, lo ideal es reservar con entre 4 y 8 meses de antelación. Este margen permite trabajar mejor la combinación de vuelos, alojamientos, traslados, visitas y experiencias especiales.

En destinos como Corea del Sur, donde el viaje combina ciudades, patrimonio, naturaleza y una estancia en templo, planificar con tiempo ayuda a ajustar el ritmo del itinerario y adaptarlo a los intereses de cada viajero.

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Cuánto cuesta viajar a Corea del Sur

Este recorrido por Corea del Sur está disponible desde 8.690 euros por persona e incluye 13 días de viaje, en privado y con hoteles 5*. La ruta propuesta recorre Seúl, Daegu, Gyeongju, Busan, Chungju, un templo coreano y el Monte Seorak, combinando grandes ciudades, patrimonio histórico, espiritualidad, naturaleza y gastronomía.

Es una propuesta pensada para descubrir Corea del Sur con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero. La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA está precisamente en esa personalización: tomar como punto de partida una ruta inspirada en VIAJAR y convertirla en un viaje a medida, con el acompañamiento de especialistas en destino.

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