Este pequeño tesoro tropical concentra el 5% de la biodiversidad del planeta: tortugas en la costa, tapires en la selva y arrecifes de coral en aguas cristalinas

Hay destinos que han hecho de la naturaleza su mayor riqueza, pero pocos la han protegido y convertido en parte de su identidad como este. En un territorio pequeño, Costa Rica concentra alrededor del 5% de la biodiversidad del planeta y protege cerca del 26% de su superficie. A eso se suma otro rasgo poco común: casi toda su electricidad procede de fuentes renovables, una idea de sostenibilidad que se percibe también en la manera en la que se recorre el país.

Viajar a Costa Rica es ir enlazando paisajes muy distintos sin grandes distancias. En pocos días se puede pasar de navegar entre canales selváticos en Tortuguero a caminar por una de las zonas más intensas del Pacífico Sur o salir en barco hacia Isla del Caño para hacer snorkel sobre arrecifes coralinos. Esa facilidad para combinar ecosistemas es una de las grandes virtudes del destino.

Volcanes, selva y lagunas infinitas: así es el parque más impresionante de Costa Rica / Istock / Janusz Kubow

Iván Fajardo, embajador PANGEA de Costa Rica, explica que el país se entiende mejor cuando se baja del gran titular a lugares concretos. Tortuguero, Corcovado y la península de Osa o Isla del Caño no solo justifican por sí solos la fama natural del país sino que permiten construir un viaje muy completo, donde cada etapa aporta un ritmo, una fauna y una forma distinta de estar en la naturaleza.

Tortuguero: canales selváticos y noches de tortugas marinas

Llegar a Tortuguero ya marca el tono del viaje. El parque, en la costa caribeña, está formado por una red de ríos, lagunas y canales y solo se accede en pequeñas embarcaciones, así que la entrada se hace literalmente por agua. Esa primera navegación, entre vegetación cerrada y sonido de aves, explica muy bien lo que viene después: aquí la selva se recorre flotando.

Recorrer los canales del Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica es adentrarse en la "Amazonia centroamericana", una red de ríos y caños rodeados de selva tropical exuberante / Istock / Geoff_Whittle

La gran escena de Tortuguero llega por la noche. El parque está reconocido por proteger la mayor playa de anidación de tortuga verde del hemisferio occidental, y en temporada las visitas se hacen con guía autorizado y en silencio. Para el viajero, eso se traduce en uno de esos momentos que se quedan grabados: caminar por la arena oscura y ver salir a una tortuga del mar para poner sus huevos.

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Corcovado y península de Osa: la selva más intensa del viaje

Si Tortuguero se vive desde los canales, Corcovado se entiende caminando. En la península de Osa, al sur del país, el paisaje cambia por completo: el bosque es más denso, la sensación de aislamiento mayor y la fauna se vuelve más visible para quien recorre los senderos con guía. Bahía Drake funciona como una de las puertas de entrada más habituales y también como base perfecta para explorar esta zona.

Tapir de Baird y caracara en el Parque Nacional Corcovado. / Istock

Aquí el valor está en cómo se mueve uno por la selva. Lo normal es avanzar escuchando monos aulladores antes de verlos, detenerse a observar monos araña o capuchinos entre las ramas y estar pendiente de rastros en el suelo por si aparece un tapir. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir esta parte del país para vivir una Costa Rica más salvaje, donde el bosque húmedo, los accesos en barca y las caminatas guiadas convierten cada jornada en una inmersión en la naturaleza.

Playa Tropical en Corcovado, Costa Rica / @Launchmetrics Spotlight / SL_Photography / ISTOCK

Isla del Caño: arrecifes, snorkel y vida marina en el Pacífico Sur

Frente a la península de Osa, Isla del Caño añade una dimensión completamente distinta al viaje. La reserva biológica alberga una de las formaciones coralinas más extensas del Pacífico costarricense, por lo que se ha convertido en uno de los grandes lugares del sur del país para practicar snorkel y buceo.

La Isla del Caño es una reserva biológica en la región del Pacífico del país, a unos 16 km de la Península de Osa / Istock / Salvador-Aznar

La experiencia empieza ya en el barco desde Bahía Drake. El trayecto permite disfrutar del cambio de paisaje entre la costa selvática y el mar abierto, y al llegar el agua gana transparencia y color. Nadar sobre esos arrecifes, con buena visibilidad y fondo coralino, aporta al itinerario una experiencia marina que completa muy bien lo que antes se ha vivido en los canales y en la selva. Además, la zona es un lugar importante de reproducción para ballenas jorobadas y varios tipos de delfines.

Bahía Drake, en la Península de Osa, es uno de los mejores lugares del mundo para ver ballenas jorobadas / Istock / Pablo Rebolledo

Dormir en la naturaleza: cuando el alojamiento forma parte del viaje

En Costa Rica, el viaje no termina al volver de una excursión. En lugares como Tortuguero, muchos alojamientos están rodeados de canales y selva y solo se alcanzan en lancha, lo que cambia por completo la experiencia desde el primer momento. Despertarse con el sonido de la selva, salir al embarcadero del lodge al amanecer o ver cómo la vida continúa alrededor del agua convierte cada estancia en una prolongación natural del propio recorrido.

En la bahía Drake, en la península de Osa, los alojamientos son mayoritariamente eco-lodges y están inmersos en la naturaleza. / ISTOCK

En la península de Osa, esa sensación se intensifica. Los alojamientos suelen estar integrados en el bosque, en entornos donde la naturaleza marca el ritmo: monos moviéndose entre los árboles, aves al caer la tarde o senderos que empiezan directamente desde el hotel. Los expertos de Club VIAJAR y PANGEA recomiendan prestar especial atención a este punto, porque elegir bien los alojamientos en Costa Rica no solo define el confort, sino también la forma de vivir el destino. Aquí, dormir es también parte esencial del viaje.

Un viaje tropical que se disfruta más cuando está bien pensado

Sobre el mapa, Costa Rica parece sencillo; en la práctica, conviene pensar bien el recorrido. Tortuguero obliga a entrar y salir por agua, Corcovado requiere coordinar accesos y caminatas guiadas, e Isla del Caño depende del estado del mar y de la logística desde Bahía Drake. Precisamente por eso, cuando el itinerario está bien diseñado, el país funciona especialmente bien para un viaje a medida.

La guacamaya escarlata es una de las aves más emblemáticas y coloridas de Costa Rica, con su plumaje rojo, amarillo y azul / Charlie Fayers

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Imaginar un viaje así es fácil; lo complicado suele ser darle forma. Decidir cuándo ir, cuánto tiempo dedicar a cada zona o cómo combinar diferentes destinos dentro de un mismo itinerario son algunas de las dudas más habituales. Contar con expertos que conocen el terreno permite convertir esa idea inicial en un recorrido coherente, bien planteado y adaptado a cada viajero. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a dar ese paso y empezar a viajar a tu manera.

Un viaje a medida no consiste solo en elegir destinos, sino en construir una experiencia que encaje contigo en cada detalle. Desde el ritmo del recorrido hasta el tipo de alojamientos o las experiencias incluidas, todo se diseña pensando en cómo quieres vivir el viaje, con la seguridad de tener detrás a un equipo que acompaña antes, durante y después.

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