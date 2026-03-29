La ciudad perdida escondida en la selva de Colombia: un antiguo santuario indígena al que solo se llega tras varios días de caminata

Cuando se piensa en viajar a Colombia, muchos imaginan ciudades coloniales, plantaciones de café o playas caribeñas. Sin embargo, el país también guarda algunos de los paisajes más salvajes y remotos de Sudamérica. Dentro de los muchos viajes a Colombia posibles, llegar hasta Ciudad Perdida supone una experiencia muy distinta: un recorrido de varios días a pie por la selva que conduce hasta uno de los enclaves arqueológicos más sorprendentes del continente.