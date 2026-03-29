La ciudad perdida escondida en la selva de Colombia: un antiguo santuario indígena al que solo se llega tras varios días de caminata
En lo más profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de América Latina. Rodeada por selva tropical y montañas cubiertas de niebla, Ciudad Perdida permanece oculta entre la vegetación como lo ha estado durante siglos.
Cuando se piensa en viajar a Colombia, muchos imaginan ciudades coloniales, plantaciones de café o playas caribeñas. Sin embargo, el país también guarda algunos de los paisajes más salvajes y remotos de Sudamérica. Dentro de los muchos viajes a Colombia posibles, llegar hasta Ciudad Perdida supone una experiencia muy distinta: un recorrido de varios días a pie por la selva que conduce hasta uno de los enclaves arqueológicos más sorprendentes del continente.
Jully Casas, embajadora de Colombia en PANGEA, explica que este lugar tiene algo que lo hace especialmente fascinante para los viajeros. No se trata solo de visitar un sitio arqueológico, sino de vivir el camino hasta él. Según comenta, el trekking que conduce a Ciudad Perdida permite descubrir una Colombia muy diferente, donde naturaleza, historia y cultura indígena se entrelazan en cada etapa del recorrido.
Teyuna, la antigua ciudad de la cultura tayrona
Aunque hoy la conocemos como Ciudad Perdida, su nombre original es Teyuna, como la llamaban los pueblos indígenas de la cultura tayrona que la construyeron hace más de mil años.
Se cree que fue fundada alrededor del siglo IX, varios siglos antes de la llegada de los españoles a América, y que llegó a ser uno de los centros políticos y espirituales más importantes de la región. Durante siglos permaneció oculta bajo la selva hasta que fue redescubierta en la década de 1970.
Hoy, caminar entre estas terrazas rodeadas de selva permite imaginar cómo fue la vida de la cultura tayrona en un entorno donde la naturaleza siempre ha tenido un papel protagonista. Por eso, desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir Ciudad Perdida en los itinerarios de los viajeros que buscan una experiencia realmente diferente, combinando naturaleza, aventura y arqueología.
¿Sabías que Teyuna llegó a albergar miles de habitantes y estaba conectada por una extensa red de caminos con otros asentamientos tayrona de la Sierra Nevada?
El trekking que conduce a uno de los grandes secretos de Colombia
Llegar hasta Ciudad Perdida es una experiencia en sí misma. Para alcanzar el yacimiento hay que recorrer un sendero de unos 40 kilómetros que atraviesa ríos, montañas y densos bosques tropicales de la Sierra Nevada.
La mayoría de viajeros realiza el trekking en cuatro o cinco días, caminando entre ríos, puentes de madera y senderos rodeados de vegetación. A lo largo del camino aparecen pequeñas aldeas indígenas y campamentos donde descansar antes de continuar la ruta.
Uno de los momentos más esperados del recorrido llega justo al final. El acceso a la ciudad se realiza subiendo una escalinata de más de mil escalones de piedra construida por los propios tayrona alrededor de año 800 d.C.
La Sierra Nevada de Santa Marta, una de las montañas más singulares del planeta
El entorno donde se encuentra Ciudad Perdida es tan impresionante como el propio yacimiento. La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada una de las montañas costeras más altas del mundo y alberga una enorme diversidad de ecosistemas.
En pocas horas de caminata es posible atravesar bosques tropicales, ríos cristalinos y zonas de selva donde habitan innumerables especies de aves, insectos y plantas..
Además, esta región sigue siendo el hogar de comunidades indígenas como los kogui, arhuaco o wiwa, que consideran estas montañas un territorio sagrado y mantienen tradiciones ancestrales profundamente vinculadas a la naturaleza.
El momento en que la selva revela la ciudad
Después de varios días de caminata llega el momento más esperado del viaje. Tras subir la escalinata de piedra, el sendero se abre y aparecen las primeras terrazas circulares de Ciudad Perdida.
La vegetación rodea cada estructura y el silencio del lugar, interrumpido solo por los sonidos de la selva, hace que el sitio conserve una atmósfera muy especial. Desde algunas terrazas se puede observar cómo la ciudad se adapta a la montaña, como si siempre hubiera formado parte del paisaje.
Es en ese momento cuando uno entiende por qué Teyuna sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de Colombia.
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