Viaje a China en 15 días: la Gran Muralla, los guerreros de terracota, los paisajes de Guilin y el perfil de Shanghái

China cambia de escala varias veces en un mismo viaje: de los patios de la Ciudad Prohibida a un callejón de Pekín, de las filas de soldados de terracota a las montañas que bordean el río Li. Un viaje a China de 15 días permite combinar ciudades históricas, naturaleza y vida cotidiana. La clave al viajar a China está en elegir las paradas y dejar tiempo para disfrutarlas, también lejos de sus grandes monumentos.

El paisaje fluvial de Yangshuo, rodeado por las características montañas kársticas de la región de Guilin. / aphotostory / iStock

Qué visitar en un viaje a China de 15 días y cómo repartir el recorrido

¿Se puede conocer China en dos semanas? Quince días permiten un primer acercamiento, siempre que se acote el recorrido. Pekín, Xi’an, Guilin con Yangshuo y Shanghái ofrecen una combinación variada sin añadir una ciudad cada día. Los desplazamientos deben contar dentro del calendario; también los vuelos internacionales si los 15 días incluyen la salida y el regreso a casa.

Como punto de partida, el tiempo puede repartirse en cuatro bloques flexibles, ajustando las visitas a las jornadas realmente disponibles:

Pekín: cuatro días para la Ciudad Prohibida, los hutongs y una jornada en la Gran Muralla.

Xi’an: dos días dedicados al ejército de terracota y al casco histórico.

Guilin y Yangshuo: tres días para el río Li y el entorno rural.

Shanghái: tres días de paseos urbanos, arquitectura y gastronomía.

Las tres jornadas restantes dejan margen para vuelos y conexiones, según sus horarios. Añadir Hangzhou o Suzhou exige redistribuir el tiempo, especialmente si se quiere evitar una sucesión de estancias breves. Sus lagos y jardines pueden sustituir parte de otra etapa, en lugar de sumarse por obligación.

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De la Gran Muralla al río Li, cuatro paisajes y monumentos para entender sus contrastes

En las cercanías de Pekín, la Gran Muralla sigue las crestas del terreno con torres y escaleras. Mutianyu es uno de los tramos que se pueden considerar. Las pendientes forman parte de la visita, por lo que conviene adaptar el paseo a la movilidad de cada viajero y reservar tiempo para detenerse sobre las montañas.

En Guangxi, el río Li cambia por completo el escenario: las colinas de caliza acompañan el curso del agua hacia Yangshuo. La navegación y los paseos por los campos permiten alternar perspectivas. Quien disfrute de ciudades vinculadas a sus ríos encontrará otra forma de vivir esa relación en Hoi An, junto al Thu Bon , en Vietnam.

Los otros dos escenarios se miran desde orillas opuestas del Huangpu. El Bund y las torres de Pudong reúnen dos etapas de Shanghái en una sola panorámica: fachadas históricas de bancos y casas comerciales frente a rascacielos como la Torre de Shanghái. Para quienes conocen Tokio y sus barrios , resulta interesante comparar cómo ambas ciudades combinan arquitectura y vida de calle.

Un pescador tradicional lanza su red en el río Li, rodeado por las montañas kársticas de Guilin. / Nikada / iStock

La China imperial y cotidiana, de los guerreros de terracota a las casas de té

En Xi’an, las fosas del ejército de terracota permiten observar soldados, caballos, peinados y armaduras modelados para acompañar al primer emperador Qin en su vida después de la muerte. Los detalles de las figuras merecen tanta atención como el conjunto. Ya en la ciudad, el barrio musulmán y la Gran Mezquita acercan a la historia de los intercambios culturales de la Ruta de la Seda.

También conviene dejar hueco para sentarse en una casa de té. La preparación de una infusión forma parte de la hospitalidad y de las relaciones cotidianas. Para los viajeros interesados en este cultivo, las montañas de té de Kerala ofrecen otra perspectiva asiática sobre su origen.

El ejército de terracota de Xi’an fue creado para acompañar al primer emperador Qin en su mausoleo. / Nikada / iStock

Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudarte a dar espacio a estos encuentros dentro del recorrido.

Qué comer en China, del pato laqueado de Pekín a los sabores de Shanghái

La cocina cambia de una región a otra tanto como el paisaje. En Pekín, el pato laqueado se sirve en láminas con tortitas finas, cebolleta, pepino y salsa. En Xi’an, el roujiamo combina pan y carne guisada; el yangrou paomo lleva cordero y pan desmigado en caldo. Probar estas especialidades ayuda a distinguir las tradiciones de cada parada.

En Shanghái, los xiaolongbao guardan caldo dentro de una delicada masa cocida al vapor. Las cestas de bambú llegan a la mesa con estos bocados rellenos, que conviene probar despacio por la temperatura del interior. Alternar comidas pausadas y pequeños bocados permite conocer la gastronomía sin convertir cada jornada en una lista de platos pendientes.

Pato asado servido con salsa, verduras y tortitas finas, una de las preparaciones más conocidas de la cocina china. / Thai Liang Lim / iStock

Cuándo viajar a China para disfrutar de sus ciudades y paisajes

La primavera y el otoño suelen facilitar los recorridos por este eje de ciudades, aunque las condiciones varían mucho de norte a sur. Abril y mayo, o septiembre y octubre, son periodos que se pueden valorar. Guilin puede recibir lluvias también en primavera; elegir estas estaciones no asegura cielos despejados ni temperaturas uniformes.

El verano suele traer calor, humedad y lluvias; el invierno puede ser muy frío en Pekín. Como al planificar un viaje por los paisajes de Sri Lanka , conviene elegir la época según las regiones del recorrido. Además del clima, hay que revisar las vacaciones nacionales chinas: pueden aumentar notablemente la afluencia y los desplazamientos internos.

La Gran Muralla recorre las crestas montañosas del norte de China entre torres defensivas y pronunciadas pendientes. / ZHAOJIANKANG

Cómo organizar un viaje a China

Cuando empiezas a pensar en un viaje a China, surgen dudas sobre cuántas noches dedicar a cada ciudad y qué traslados encajan mejor. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a adaptar esas decisiones. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Un viaje a medida permite ajustar las visitas, el ritmo y el presupuesto a tus gustos, con acompañamiento antes y durante el recorrido. Si prefieres jardines a rascacielos o quieres más tiempo para la gastronomía, la distribución de las jornadas puede cambiar sin perder coherencia.

¿Estás pensando en viajar a China y quieres descubrir sus ciudades imperiales y los paisajes del río Li a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

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