El país menos conocido de Europa es uno de los más baratos: con monasterios excavados en roca, una fortaleza impresionante del siglo XV y la bodega más grande del mundo

Si estás buscando un destino diferente dentro de Europa que aún no hayas visitado, donde moverte con presupuesto ajustado y sin grandes aglomeraciones, Moldavia puede ser tu opción perfecta para una próxima escapada. Lo más probable es que aún no sepas mucho de este país del Este, pero no nos extraña, ya que no es un destino de grandes iconos reconocibles ni de rutas saturadas de viajeros, y precisamente ahí está parte de su interés.