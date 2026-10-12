Una de las capitales más vibrantes de Asia: templos junto al río, canales habitados y calles donde se cocina a la vista

Bangkok, la capital de Tailandia, tiene embarcaderos llenos de movimiento, templos cubiertos de mosaicos y cocineros que trabajan a la vista de los comensales. El Chao Phraya conecta buena parte de esas escenas. Seguir el río permite descubrir una ciudad acostumbrada a vivir junto al agua, una buena forma de comenzar a viajar a Tailandia antes de adentrarse en los canales de Thonburi o sentarse a cenar en Yaowarat.

Una embarcación de pasajeros recorre el Chao Phraya, el río que conecta algunos de los principales barrios y monumentos de Bangkok. / istock

Bangkok y el Chao Phraya, el río que conecta sus barrios

En el centro de Tailandia, cerca de la desembocadura del Chao Phraya, Bangkok se extiende por ambas orillas. Los barcos forman parte del transporte cotidiano: recogen pasajeros, cruzan hacia los templos y comparten el cauce con embarcaciones de carga. Desde el agua se suceden palacios, viviendas y edificios altos; desde los muelles se observa el movimiento de cada barrio.

La relación recuerda a la vida junto al río de Hoi An , aunque aquí la escala cambia por completo. Bangkok creció alrededor de sus vías navegables y muchos canales dieron paso después a calles. El agua sigue organizando una parte de la vida urbana, como se aprecia en Tha Tien, uno de los embarcaderos del entorno monumental.

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Qué ver del Gran Palacio a Wat Pho y las torres de Wat Arun

El Gran Palacio reúne patios, tejados ornamentados y el templo de Wat Phra Kaew, que custodia el Buda de Esmeralda. Cerca, Wat Pho alberga una enorme figura reclinada, con las plantas de los pies decoradas con nácar. Conviene detenerse en los detalles además de mirar el conjunto: los mosaicos, las esculturas y las superficies doradas cambian la visita cuando se observan de cerca.

Al otro lado del río, Wat Arun destaca por sus torres revestidas con fragmentos de porcelana. Los tres recintos siguen vinculados a la vida religiosa tailandesa. Como ocurre en los templos de Sri Lanka , compartir el espacio con quienes acuden a rezar exige discreción y respeto por las indicaciones de cada lugar.

Panorámica nocturna de Bangkok, una metrópoli donde los rascacielos conviven con templos, parques y barrios históricos. / Wilaiporn Sangkeaw

Qué cuentan los canales de Thonburi sobre la vida de Bangkok

¿Qué queda de aquella ciudad que se desplazaba principalmente en barca? En Thonburi, al oeste del Chao Phraya, los canales permiten acercarse a viviendas levantadas sobre pilotes y templos orientados hacia la ribera. Las fachadas miran al agua porque por allí transcurría la vida del barrio. Los canales también servían para regar y drenar los terrenos de cultivo.

Recorrerlos en una embarcación de cola larga ofrece una perspectiva distinta de las grandes avenidas. Las casas y sus terrazas quedan cerca: son espacios habitados que merecen cuidado al fotografiar. La importancia del agua tiene paralelos con los canales de Kerala .

Viviendas construidas junto al canal Khlong Bang Ramat, en la zona de Thonburi, muestran la relación histórica de Bangkok con el agua. / ntrirata / iStock

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Yaowarat, el barrio chino donde la cocina sale a la calle

Al caer la tarde, los letreros luminosos de Yaowarat acompañan el trabajo de puestos y pequeños locales. La cena se prepara delante de quien va a comerla: los cucharones golpean los woks y los cuencos salen hacia mesas cercanas. La herencia china del barrio se reconoce también en sus recetas.

¿Con qué empezar? El guay jub combina fideos de arroz enrollados con un caldo de cerdo marcado por la pimienta. Hay también arroz frito con cangrejo y fideos con albóndigas de pescado. Los pequeños negocios especializados permiten conocer la cocina a través de un plato, un atractivo que comparte con la gastronomía de Tokio .

Los letreros luminosos y el tráfico nocturno transforman Yaowarat, la arteria principal del barrio chino de Bangkok. / Manjik

Flores, ofrendas y pequeños santuarios en la vida cotidiana de la capital

En Pak Khlong Talat se venden flores destinadas a guirnaldas y ofrendas: jazmines, orquídeas y capullos de loto. El mercado de flores conecta el trabajo artesanal con la devoción cotidiana. Las guirnaldas terminan en altares, vehículos y pequeñas casas de los espíritus, instaladas junto a viviendas y negocios conforme a las creencias locales.

El santuario Erawan lleva esa devoción hasta una concurrida zona comercial. Está dedicado a Phra Phrom, la representación tailandesa del dios hindú Brahma. Las ofrendas y las danzas de agradecimiento conviven con el tráfico. Observarlas con distancia, sin interrumpir a quienes rezan, permite acercarse a una costumbre que continúa fuera de los grandes templos.

Flores y detalles ornamentales en Wat Pho, uno de los grandes complejos budistas de Bangkok. / imagedepotpro / iStock

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