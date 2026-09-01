El lugar donde la naturaleza parece no tener límites: desiertos, selvas, arrecifes, fauna endémica y ciudades costeras

Australia reúne desiertos rojos, selvas tropicales de más de cien millones de años, sistemas alpinos, grandes ciudades costeras y el mayor arrecife coralino del planeta. Un viaje a Australia permite acercarse a esa diversidad y a una cultura aborigen cuya relación con la tierra se remonta a decenas de miles de años. Hay una idea que me parece clave para leer el país: geografía, fauna y memoria cultural forman parte de una misma historia.

Monolito Uluru (Ayers Rock), Australia / Istock / Chris Putnam

Los paisajes de Australia que explican la diversidad de un continente

El Outback ocupa buena parte del imaginario australiano y representa solo una de las caras del país. En el Red Centre se alza Uluru, una gran formación rocosa ligada a la cultura de los pueblos Anangu y rodeada por llanuras rojizas y vegetación adaptada a la sequía.

La costa de Victoria ofrece otra escena. La Great Ocean Road recorre acantilados modelados durante millones de años por el viento y el océano, con los Doce Apóstoles entre sus formaciones más conocidas. Tasmania añade bosques, bahías y costas de granito, mientras el norte de Queensland cambia de registro con la selva tropical de Daintree.

Daintree tiene una edad estimada de entre 135 y 180 millones de años y ocupa cerca de 1.200 kilómetros cuadrados. Conserva plantas de linajes muy antiguos y una concentración extraordinaria de especies. ¿Cuántos lugares permiten observar tanta historia natural todavía viva?

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Qué hace única a la fauna australiana y dónde se concentra su biodiversidad

El aislamiento geográfico de Australia favoreció una evolución distinta a la de otros continentes. El país alberga cerca de 600.000 especies nativas y una parte importante todavía no ha sido descrita formalmente.

Alrededor del 87 % de los mamíferos, el 93 % de los reptiles y el 94 % de los anfibios son endémicos. Canguros, wombats, koalas y equidnas forman parte de esa fauna, junto al ornitorrinco, un mamífero que pone huevos y cuya apariencia desconcertó a los primeros científicos europeos que estudiaron ejemplares enviados desde Australia.

En Daintree vive también el casuario del sur, un ave no voladora que puede alcanzar 1,8 metros. Su papel en la dispersión de semillas resulta esencial para el equilibrio del bosque.

Fauna salvaje de Australia / bennymarty / ISTOCK

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Por qué la Gran Barrera de Coral es uno de los grandes tesoros naturales del planeta

La Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros frente a Queensland y forma el mayor sistema coralino del mundo. Sus aguas albergan más de 1.500 especies de peces, numerosas especies de cetáceos y seis de las siete especies de tortugas marinas existentes.

Su riqueza convive con una elevada sensibilidad a los cambios de temperatura. Cuando el agua permanece demasiado caliente durante periodos prolongados, los corales pueden expulsar las algas microscópicas con las que viven en simbiosis y perder buena parte de su fuente de energía. Así aparece el blanqueamiento coralino.

El arrecife puede recuperarse cuando las condiciones vuelven a ser favorables. Algunas especies del género Acropora crecen con rapidez y contribuyen a reconstruir su estructura. Esa capacidad de regeneración convierte a la Gran Barrera en un ecosistema clave para estudiar la salud de los océanos.

La Gran Barrera de Coral es otra de la amenazadas de Australia. / Istock / yanjf

La cultura aborigen de Australia y su vínculo milenario con la tierra

Los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres mantienen una de las tradiciones culturales continuadas más antiguas de la humanidad. Las evidencias arqueológicas sitúan su presencia en el continente desde hace decenas de miles de años.

En muchas comunidades, la relación con Country abarca suelo, agua, cielo, antepasados, conocimiento y memoria. La tierra forma parte de la identidad colectiva y exige cuidado, respeto y responsabilidad entre generaciones.

Ese vínculo está presente en prácticas como las quemas culturales controladas. Aplicadas con conocimiento del terreno y de los ciclos naturales, ayudan a gestionar el sotobosque, favorecer la regeneración y reducir el riesgo de incendios de gran intensidad. Para muchos viajeros, conocer estas prácticas cambia la forma de mirar el paisaje australiano.

Pinturas aborígenes, Australia. / Unsplash - René Riegal

Ciudades, costa y espacios salvajes: las distintas caras de Australia

Las grandes ciudades australianas mantienen una relación cercana con el mar y los espacios naturales.

Sídney combina su bahía, la Ópera y el Harbour Bridge con playas como Bondi y con las Montañas Azules a poca distancia.

combina su bahía, la Ópera y el Harbour Bridge con playas como Bondi y con las Montañas Azules a poca distancia. Melbourne conecta con el valle del Yarra y la Great Ocean Road.

conecta con el valle del Yarra y la Great Ocean Road. Adelaida , con zonas vinícolas e Isla Canguro.

, con zonas vinícolas e Isla Canguro. Cairns queda entre la Gran Barrera de Coral, Daintree y las mesetas de Atherton.

queda entre la Gran Barrera de Coral, Daintree y las mesetas de Atherton. Tasmania y Australia Occidental amplían el mapa con bahías, arrecifes y costas poco pobladas.

Vista áerea de Sidney. / Istock / SolStock

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