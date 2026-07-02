El viaje que todo amante de la historia debería hacer una vez en la vida: mezquitas monumentales, bazares y ciudades detenidas en los años de la Ruta de la Seda

Cuando pones un pie en Uzbekistán, aunque sea la primera vez que visitas el país, tendrás la sensación de conocerlo de antemano. Sus edificios, colores y rincones son una continua referencia a los cuentos que nos leían salidos de Las Mil y Una Noches.

Uzbekistán es un país pintado a base de cerámicas de colores / Unsplash / Alexander Popovkin

Durante siglos, Uzbekistán fue el corazón de la Ruta de la Seda, el cruce de caminos donde los mercaderes paraban a descansar e intercambiaban sedas, especias, ideas y conocimientos entre Oriente y Occidente. Hoy, ese legado sigue vivo en ciudades de cúpulas turquesas, bazares perfumados de especias y antiguas madrasas.

Como país bien centralizado, resulta de los más asumibles para emprender un viaje que cubra todo su territorio. El itinerario que Club VIAJAR y PANGEA proponen hoy es una ruta de 9 días que enlaza Taskent, Jiva, Bujará y Samarcanda, las cuatro ciudades imprescindibles para descubrir la esencia del país.

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Qué ver en un viaje a Uzbekistán:

Taskent: la capital donde empieza la Ruta de la Seda

Taskent suele ser la gran desconocida del viaje, pero merece mucho más que una simple escala. La capital combina la herencia soviética con la arquitectura islámica y una vida cotidiana vibrante que ayuda a comprender el Uzbekistán contemporáneo y poner el resto del viaje en contexto.

El recorrido comienza en el complejo Hazrat Imam, donde se conserva uno de los manuscritos más antiguos del Corán. Después pasamos al bazar Chorsu, donde se despliegan montañas de especias, frutas secas y panes tradicionales mientras los vendedores mantienen vivo el espíritu comercial que durante siglos definió la Ruta de la Seda. Otro de los grandes atractivos es el metro de Taskent, considerado uno de los más bellos del mundo gracias a sus estaciones revestidas de mármol, mosaicos y lámparas monumentales.

Bujará: la ciudad que mejor conserva el espíritu caravanero

Del Uzbekistán moderno al histórico: si existe una ciudad capaz de resumir el alma del país, probablemente sea Bujará. Antiguo oasis caravanero, sigue invitando a perderse entre callejuelas, cúpulas comerciales y talleres donde continúan vivos oficios centenarios.

La plaza Lyabi-Hauz, presidida por su histórico estanque, es el gran punto de encuentro de la ciudad. Quizás ya lo fuera en tiempos de los largos itinerarios transcontinentales. Muy cerca se alza el monumental conjunto de la mezquita y el minarete Kalon, una de las imágenes más reconocibles del país. Entre ambos aparecen antiguos caravanserrales y pequeños talleres donde artesanos trabajan la seda, la cerámica o el metal siguiendo técnicas transmitidas durante generaciones.

Las cúpulas azules continúan en Bujará / Unsplash / Dmitriy Efimov

Jiva: una ciudad detenida en el tiempo

Seguimos viajando al pasado, esta vez a un escenario rodeado por murallas de adobe y declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de Jiva, o Khiva.

La visita gira en torno a Itchan Kala, el casco histórico amurallado donde se concentran mezquitas, madrasas, palacios y minaretes. El Kalta Minor, revestido de cerámica turquesa, se ha convertido en uno de los grandes iconos de Uzbekistán, mientras que recorrer las murallas al atardecer permite contemplar cómo la ciudad adquiere tonos dorados antes de que el sol desaparezca tras un horizonte de arena.

El Minarete de Islam Khodja, situado en Jiva, Uzbekistán / Unsplash / Farkhod Saydullaev

Samarcanda: la gran joya de Uzbekistán

El viaje culmina por todo lo alto en Samarcanda. Muchos la consideran la ciudad más legendaria de Asia Central y es un verdadero salto en el tiempo a una época de riquezas, monumentos y oro. Su nombre lleva siglos despertando la imaginación de viajeros de todo el mundo y sigue haciéndolo gracias a algunos de los conjuntos monumentales más espectaculares del continente.

La plaza del Registán, rodeada por tres impresionantes madrasas revestidas de mosaicos azules, constituye el gran símbolo del país. Muy cerca aparecen el mausoleo Gur-e Amir, donde descansa Tamerlán, y el bazar Siab.

El Mausoleo de Gur-e-Amir en Samarcanda, Uzbekistán / Unsplash / Ildar Garifullin

Cuándo viajar a Uzbekistán

Las mejores épocas para viajar a Uzbekistán son la primavera (abril, mayo y junio) y el otoño (septiembre y octubre). Las temperaturas, extremas en las otras dos estaciones, generalmente entre 20 y 30 ºC durante estos meses y permiten recorrer cómodamente ciudades como Samarcanda, Bujará o Jiva, disfrutar de los bazares y pasear por sus centros históricos con comodidad.

Julio y agosto superan con facilidad los 40 ºC, especialmente en las zonas desérticas, mientras que el invierno ofrece ciudades mucho más tranquilas y prácticamente sin turistas, aunque con temperaturas bajo cero en algunas regiones.

Cuándo reservar un viaje a Uzbekistán

Para encontrar buena disponibilidad y mejores tarifas, lo más recomendable es reservar con entre tres y cinco meses de antelación. Si el viaje coincide con la primavera o el otoño, las temporadas más demandadas, conviene ampliar ese margen hasta cinco o seis meses, especialmente si se buscan hoteles con encanto en las ciudades históricas.

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Cuánto cuesta viajar a Uzbekistán

En el caso de Uzbekistán, destacan especialmente las ventajas de reservar tu viaje de la mano de expertos. La lejanía del destino, las diferencias en las costumbres y la voluntad de descubrir rincones que vayan más allá de lo típico son lo que ha motivado que Club VIAJAR y PANGEA se hayan unido para proporcionar viajes a medida inspirados en los artículos de la revista.

Este recorrido por Uzbekistán está disponible desde 2.450 euros por persona e incluye 9 días de viaje con alojamiento en hoteles de 4 estrellas. Una propuesta pensada para descubrir la Ruta de la Seda que combina patrimonio, cultura y experiencias locales. Aunque esta es la propuesta inicial, una charla con los embajadores de PANGEA permite adaptar cada detalle del viaje y convertirlo en una experiencia completamente personalizada. Puedes pedir tu presupuesto sin compromiso aquí.

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