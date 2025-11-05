La parada que todo el mundo se salta en un viaje a Albania es también la más espectacular: un castillo en ruinas, playa de agua turquesa y mucho sitio para aparcar

Cuando organiza su itinerario en un viaje a Albania, la mayoría de los turistas tienen en mente los mismos sitios: las playas paradisíacas de Ksamil, Tirana –claro, no vas a irte sin conocer la capital–, Berat y/o Gjirokastra, posiblemente las montañas si eres aficionado al esquí. Pero casi nadie se acuerda de este rincón costero que es, también, de los que acumula más encanto del país.