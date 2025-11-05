La parada que todo el mundo se salta en un viaje a Albania es también la más espectacular: un castillo en ruinas, playa de agua turquesa y mucho sitio para aparcar
Si estás planificando un viaje a Albania, reserva un día para visitar este precioso rincón de la costa.
Cuando organiza su itinerario en un viaje a Albania, la mayoría de los turistas tienen en mente los mismos sitios: las playas paradisíacas de Ksamil, Tirana –claro, no vas a irte sin conocer la capital–, Berat y/o Gjirokastra, posiblemente las montañas si eres aficionado al esquí. Pero casi nadie se acuerda de este rincón costero que es, también, de los que acumula más encanto del país.
Si vas conduciendo en paralelo a la Riviera Albanesa, de camino a Saranda, tus ojos tropezarán con un castillo ubicado en una isla apenas conectada con el resto del territorio por medio de un itsmo artificial. La vista, con la edificación rodeada de agua turquesa, recuerda a una miniatura del Mont Saint Michel. Solo que mucho más discreta, claro. Se trata del pueblo costero de Porto Palermo y el castillo de Ali Pasha.
La historia del castillo de Porto Palermo
Ubicado en la región de Vlorë, este castillo no es medieval, aunque su fachada de piedra pueda llevarnos a pensar que sí. Se trata de una edificación alzada a principios del siglo XIX bajo petición del gobernador otomano en la zona.
Se cree que el castillo de planta triangular y torres circulares se alza sobre un antiguo edificio veneciano. Los planos que hoy vemos llevados a la realidad fueron obra de un ingeniero militar francés que, nada más terminar el proyecto, sería ajusticiado para evitar que revelara las debilidades de la fortaleza.
La mayoría de los visitantes que acuden al castillo de Porto Palermo alaban las vistas panorámicas al mar que se pueden apreciar desde la azotea, pero lo que, en opinión de quien escribe estas líneas, lo hace realmente especial es la libertad con la que es posible visitar el edificio, tan característica de Albania y tan rara a los ojos de un español.
No existen catenarias, personal de seguridad ni flechas que abogan por que se siga un recorrido. Quien paga la entrada (de precio prácticamente simbólico) puede caminar por el interior del castillo a placer, introduciéndose sin problemas por cada recoveco, desde las mazmorras hasta las salas a medio derruir. Una oportunidad única de sumergirnos realmente en la historia del pueblo albanés y jugar a imaginar el edificio en pleno apogeo.
En las salas, eso sí, hay disponibles carteles que nos indican dónde nos encontramos e incluso paneles informativos para profundizar en el conocimiento del lugar. Así es como tomamos consciencia de visitar la antigua cocina, la sala donde dormían los soldados que protegían el palacio y la lúgubre prisión, donde estuvo recluida la esposa de Ali Pasha.
La playa de Porto Palermo
El itsmo que hoy comunica el castillo con la tierra se ha transformado en el plan de playa ideal. En Albania toda la costa presume de unas aguas turquesas y transparentes que parecen sacadas de la cala más recóndita de Mallorca. Porto Palermo no es una excepción: la lengua de arena que lleva hacia el montículo está bañada de agua clara donde disfrutar de la fauna marina.
Cómo visitar Porto Palermo
Lo mejor de Porto Palermo es lo fácil que resulta disfrutarlo. Desde la carretera de la costa, hay que coger un desvío muy intuitivo que baja hasta el nivel del mar. Ahí, justo donde está la playa, hay multitud de espacio para aparcar. Desde ese punto solo te separa del castillo una breve y accesible caminata.
Síguele la pista
Lo último