Uno de los países más fascinantes de Asia: arrozales infinitos, bahías de película y ciudades llenas de vida

Vietnam es uno de esos países que cambian de ritmo, paisaje y emoción casi sin aviso. Viajar a Vietnam puede significar perderse entre las motos, los cafés y los templos de Hanoi, navegar entre montañas de piedra caliza en la bahía de Ha Long, caminar por los arrozales de Ninh Binh, descubrir la antigua ciudad imperial de Hue, encender farolillos en Hoi An o adentrarse en el delta del Mekong, donde la vida sigue muy ligada al agua.

El casco antiguo de Hanoi muestra el ritmo cotidiano de Vietnam entre motos, mercados, puestos callejeros y vida local. / gracethang

Vietnam: qué tipo de viaje quieres hacer

La primera decisión al preparar un viaje a Vietnam es entender que el país se recorre de norte a sur, o de sur a norte, a través de paisajes muy distintos. No es lo mismo buscar arrozales y montañas que querer ciudades históricas, pueblos con encanto, bahías espectaculares, mercados flotantes o playas al final del recorrido. Esa variedad es precisamente lo que hace que Vietnam funcione tan bien como viaje a medida.

El norte concentra algunas de las imágenes más reconocibles del país. Hanoi aporta la energía urbana, los templos, la arquitectura colonial y una gastronomía callejera que se vive en la acera; la bahía de Ha Long pone el paisaje de postal, con sus islotes de roca cubiertos de vegetación; y Ninh Binh ofrece una versión interior de esa misma belleza, entre ríos, arrozales y montañas kársticas.

Ninh Binh, conocida como la bahía de Ha Long terrestre, permite navegar entre montañas kársticas, templos y paisajes verdes del norte de Vietnam. / Jacob Pretorius / Unsplash

El centro de Vietnam cambia por completo el tono del viaje. En Hue aparece la memoria imperial, con ciudadelas, pagodas y tumbas históricas; mientras que Hoi An seduce con calles bajas, casas amarillas, farolillos, sastres, mercados y un ambiente que invita a quedarse más de lo previsto.

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Qué ver en Vietnam: Hanoi, Ha Long, Hue, Hoi An y el Mekong

Hanoi suele ser la gran puerta de entrada a Vietnam y una de las ciudades más interesantes del Sudeste Asiático. Su casco antiguo mezcla templos, casas estrechas, cafeterías escondidas, puestos de comida, mercados y una circulación de motos que al principio abruma y después forma parte del encanto del viaje.

La bahía de Ha Long es una de las postales naturales más famosas de Vietnam. Navegar entre sus islotes permite entender por qué este paisaje se ha convertido en una de las grandes imágenes del país. Para quien busca una experiencia más tranquila, también pueden valorarse zonas cercanas como Lan Ha o Bai Tu Long, menos conocidas y con una sensación más pausada.

La bahía de Ha Long, en el norte de Vietnam, sorprende por sus aguas turquesas y sus montañas de piedra caliza cubiertas de vegetación. / Marina Lobato / Unsplash

Hue y Hoi An forman una de las combinaciones culturales más bonitas del viaje. La primera conserva la huella de los emperadores vietnamitas, con recintos amurallados, pagodas y mausoleos; la segunda ofrece una escala más luminosa y amable, con farolillos, tiendas, casas tradicionales y una cocina local que justifica por sí sola la parada.

Dónde ver arrozales, montañas y paisajes rurales en Vietnam

Vietnam también es un viaje de paisajes verdes. En el norte, las zonas de montaña permiten ver arrozales en terrazas, aldeas rurales y valles donde el país se aleja del bullicio urbano. Lugares como Sapa, Mai Chau o Pu Luong pueden encajar si el viajero quiere caminar, dormir en entornos más tranquilos y añadir una dimensión más natural al recorrido.

Mai Chau muestra el Vietnam más rural y verde, entre montañas, ríos, puentes de bambú y aldeas del norte del país. / Jeroen Mikkers

Ninh Binh es una de las paradas más agradecidas para quienes buscan paisaje sin alejarse demasiado de Hanoi. Sus ríos navegables, templos, cuevas y montañas de piedra caliza crean una imagen muy poderosa del Vietnam rural, especialmente cuando los arrozales están verdes o dorados según la época del año.

Aquí conviene ajustar bien la ruta al calendario y al ritmo de cada viajero. Algunas zonas rurales requieren más desplazamientos, carreteras lentas o noches extra, así que no siempre tiene sentido querer incluirlo todo. Un viaje a medida permite decidir si se prioriza montaña, cultura, costa, gastronomía o una mezcla equilibrada.

Ninh Binh, la bahía de Ha Long terrestre, permite navegar entre montañas kársticas, arrozales y paisajes verdes del norte de Vietnam. / Hoang Vu Tuyen / Unsplash

Qué comer en un viaje a Vietnam

La gastronomía es una de las grandes razones para viajar a Vietnam. El país se entiende también en sus sopas, hierbas frescas, rollitos, cafés, salsas, noodles, pescados, frutas tropicales y platos que cambian según la región. Comer en Vietnam no es un complemento del viaje, sino una forma directa de conocerlo.

En Hanoi, el pho, el bun cha y el café con huevo forman parte de la experiencia urbana. En Hue aparecen recetas vinculadas a la cocina imperial, más elaboradas y delicadas; en Hoi An destacan platos como el cao lau; y en el sur, el delta del Mekong suma frutas, pescados de río, mercados y sabores más tropicales.

Lo mejor de Vietnam es que se come mucho en la calle y en mercados. Ahí está buena parte de su identidad: taburetes bajos, caldos humeantes, parrillas, hierbas recién cortadas, puestos familiares y una manera de cocinar que convierte cada parada en una pequeña escena local.

La gastronomía callejera forma parte esencial de un viaje a Vietnam, entre puestos de mercado, hierbas frescas, noodles, verduras y sabores que cambian en cada región. / hadynyah

Cuándo viajar a Vietnam

Vietnam tiene un clima muy distinto según la zona, así que no existe una única respuesta válida para todo el país. El norte, el centro y el sur no siempre tienen la misma temporada ideal, y eso obliga a diseñar el viaje teniendo en cuenta qué regiones se quieren visitar y qué tipo de experiencia se busca.

Para una ruta clásica por Hanoi, Ha Long, Ninh Binh, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh y el Mekong, conviene buscar meses de clima más estable y temperaturas agradables. Primavera y otoño suelen ser buenas referencias para buena parte del recorrido, aunque el centro del país puede tener lluvias en determinados momentos y el sur mantiene un ambiente más tropical.

También hay que tener en cuenta los arrozales. Quien sueñe con ver terrazas verdes o doradas en el norte debe ajustar fechas según la zona concreta, porque el paisaje cambia mucho entre la siembra, el crecimiento y la cosecha. Por eso, en Vietnam la época del año puede modificar por completo la imagen del viaje.

La antigua ciudad imperial de Hue conserva palacios, pabellones y pasillos ceremoniales que recuerdan el pasado dinástico de Vietnam. / tawatchaiprakobkit

Cómo organizar un viaje a Vietnam con Club VIAJAR y PANGEA

Organizar Vietnam por cuenta propia puede parecer sencillo al principio, pero el país exige tomar muchas decisiones. Hay que elegir el sentido de la ruta, los vuelos internos, las noches en cada zona, las conexiones por carretera, las visitas culturales, las excursiones en barco, los paisajes rurales y, si se quiere, una extensión de playa al final del viaje.

La ventaja de reservar a través de Club VIAJAR y PANGEA es poder transformar la inspiración en una ruta pensada para cada viajero. No se trata de copiar un itinerario cerrado, sino de decidir si el viaje debe tener más naturaleza, más gastronomía, más ciudades históricas, más descanso, más fotografía o más experiencias locales, con el acompañamiento de asesores especializados.

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Hoi An despliega al atardecer su imagen más fotogénica, entre casas amarillas, farolillos, barcas tradicionales y vida junto al río Thu Bon. / Filipe Freitas / Unsplash

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