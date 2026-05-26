Viajar a Sri Lanka: templos antiguos, safaris entre elefantes y playas tropicales en una isla llena de contrastes

Sri Lanka cabe en el mapa como una isla manejable, pero sobre el terreno cambia de registro a cada tramo: templos budistas, trenes entre montañas, elefantes en libertad, playas cálidas y ciudades coloniales frente al Índico. Por eso, un viaje a Sri Lanka suele combinar cultura, naturaleza y vida local sin grandes distancias entre una etapa y otra.

En Sri Lanka podréis vivir la naturaleza más pura del sur de Asia / Istock / Oleh_Slobodeniuk

Qué historia y cultura de Sri Lanka conviene conocer antes de viajar

Sri Lanka tiene una identidad marcada por el budismo Theravada, aunque también conviven comunidades hinduistas, musulmanas y cristianas. Esa mezcla se ve en los templos, las fiestas, la cocina y los pequeños gestos cotidianos.

En los recintos sagrados hay que cubrir hombros y rodillas, entrar descalzo y evitar fotos de espaldas a las imágenes de Buda. Son normas sencillas, pero importantes para moverse con respeto.

También conviene tener presente el saludo local, Ayubowan, con las manos juntas a la altura del pecho. Aporta una pista clara del ritmo de la isla: amable, pausado y muy ligado a sus tradiciones.

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Qué ver en Sri Lanka: templos, ciudades antiguas y paisajes imprescindibles

El recorrido suele empezar en el Triángulo Cultural, donde están Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya. Las dos primeras fueron antiguas capitales reales y conservan estupas, templos y restos arqueológicos ligados al budismo.

Sigiriya, la Roca del León, es uno de los grandes iconos del país. La subida lleva hasta una antigua fortaleza sobre un monolito rodeado de selva. Cerca queda Dambulla, con cuevas decoradas con murales y esculturas budistas.

En el centro de la isla, Kandy conserva el Templo del Diente de Buda, uno de los espacios sagrados más importantes del país. Al sur, Galle cambia el paisaje: murallas coloniales, calles tranquilas y arquitectura holandesa junto al mar.

El templo en la ciudad de Polonnaruwa, Sri Lanka / Istock / Sean3810

Qué comer en Sri Lanka: platos típicos, especias y sabores locales

La cocina srilanquesa es intensa, picante y muy conectada con el coco, el arroz y las especias. El plato más habitual es el rice and curry, que suele servirse con lentejas, verduras, pescado, carne y sambols.

Entre los básicos están los hoppers, una especie de crepe fermentada con forma de cuenco, y los string hoppers, finos fideos de arroz al vapor. En la calle manda el kottu roti, preparado con pan roti picado, verduras, huevo y curry sobre una plancha caliente.

¿Otro imprescindible? Probar pescado o marisco en la costa, especialmente en zonas como Negombo, Mirissa o Trincomalee.

En las montañas de Nuwara Eliya, las plantaciones de té cubren las laderas con un paisaje verde casi infinito y ayudan a entender por qué Sri Lanka sigue siendo uno de los grandes productores de té del mundo.

Sri Lanka / iStock

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Cuál es la mejor época para viajar a Sri Lanka según playas, monzones y rutas

Sri Lanka tiene dos monzones, así que la mejor zona cambia según el mes.

Entre diciembre y abril , la costa sur y oeste suele tener mejores condiciones para playas como Mirissa , Bentota o Unawatuna .

, la costa sur y oeste suele tener mejores condiciones para playas como , o . Entre mayo y septiembre, la costa este gana protagonismo, con lugares como Trincomalee y Arugam Bay.

Las tierras altas, alrededor de Ella, Haputale y Nuwara Eliya, mantienen temperaturas más frescas y paisajes de plantaciones de té durante buena parte del año.

Vista aérea de la famosa playa de la costa sur de Sri Lanka, cerca de la ciudad de Weligama. / Istock

Qué experiencias naturales hacen diferente un viaje a Sri Lanka

Sri Lanka concentra mucha vida salvaje en poco territorio.

En Yala y Wilpattu se buscan leopardos, ciervos y aves.

y se buscan leopardos, ciervos y aves. En Minneriya , los elefantes asiáticos se reúnen cerca de los embalses durante la estación seca.

, los elefantes asiáticos se reúnen cerca de los embalses durante la estación seca. La naturaleza cambia por completo en Sinharaja, una selva tropical protegida por la UNESCO, y en las Tierras Altas Centrales, con rutas por Horton Plains o el Pico de Adán.

A esto se suma el océano Índico. En Mirissa y Trincomalee salen barcos para ver delfines y ballenas en temporada, una experiencia que completa muy bien el contraste entre interior verde, fauna salvaje y costa.

Manada de elefantes en Minneriya, Sri Lanka. / Istock / bloodua

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Sri Lanka funciona especialmente bien para viajeros que quieren variedad sin encadenar trayectos interminables: cultura antigua, templos vivos, trenes panorámicos, parques nacionales, cocina local y playas con carácter propio.

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