Viajar al país tico es sumergirse en una naturaleza exuberante y comprender qué es la sostenibilidad: “En Costa Rica la selva te encuentra a ti".
Entre arenales infinitos y atardeceres de fuego, el país tico despliega auténticos santuarios naturales para quienes buscan una verdadera desconexión.
En su reducido territorio, Costa Rica alberga cerca del 5% de la biodiversidad mundial, conquistando a turistas de todo el planeta por su belleza natural, pero, sobre todo, por su firme compromiso con la sostenibilidad. De esta forma ha marcado su identidad, su economía y su modelo de desarrollo.
Ahí encontrarás bosques lluviosos que alcanzan el cielo, volcanes rodeados de aguas termales, playas vírgenes donde las tortugas acuden a desovar y ríos bravos que serpentean por selvas impenetrables. Costa Rica es, sin duda, un lugar donde la naturaleza manda.
Costa Rica conquista a todo aquel que recorre sus encantos. Así lo cuentan voces que han viajado al país, como la periodista especializada en viajes Elena Ortega. “Fue un flechazo inesperado” asegura. “Primero me conquistó profesionalmente, porque cada rincón que conocía ofrecía una historia que contar, y luego me atrapó de forma personal”.
La promesa verde del trópico
Uno de sus recuerdos más especiales es el del Parque Nacional de Tortuguero, ubicado en la costa caribeña del país. Allí tuvo la oportunidad de conocer todo sobre las tortugas verdes, que acuden a su playa a desovar, así como la transformación de esta región que ha pasado de comerse los huevos de tortuga a protegerlos. “Hay vidas fascinantes detrás de cada habitante de Tortuguero. Historias que te ayudan a comprender toda la magia que puede hacer el turismo”.
Para llegar a Tortuguero hay que hacerlo navegando por caños y canales durante tres horas, lo que garantiza la exclusividad natural del lugar. "Sentí que la selva me encontraba a mí, me abrazaba" cuenta la periodista.
Otro de los lugares que marcaron a Elena Ortega fue el río Pacuare, considerado uno de los mejores del mundo para practicar rafting. “No solo fue la descarga de adrenalina. El Pacuare te hace sentir la fuerza del agua rodeada de árboles centenarios, con tucanes y mariposas cruzando el río al mismo tiempo que tú lo desciendes a toda velocidad”.
Sostenibilidad como forma de vida
La sostenibilidad en Costa Rica no es una etiqueta de marketing. Es una filosofía con una fuerte raigambre en su cultura, motivo por el que está presente en la vida de los ticos. Más del 25% del territorio costarricense está protegido por medio de reservas y parques, y el país funciona, en su mayoría, con energías renovables. Además, muchas iniciativas permiten a los turistas integrarse en proyectos locales, desde la protección de tortugas hasta estancias en comunidades. "En Costa Rica te das cuenta de que vivir bien significa vivir con consciencia, rodeado de naturaleza" sentencia Elena.
Por lo que, si quieres aprender a vivir en el medio natural de forma sostenible y a través de una filosofía puramente costarricense, solo tienes que pinchar aquí.
