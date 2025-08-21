Viajar al país tico es sumergirse en una naturaleza exuberante y comprender qué es la sostenibilidad: “En Costa Rica la selva te encuentra a ti".

La sostenibilidad en Costa Rica no es una etiqueta de marketing. Es una filosofía con una fuerte raigambre en su cultura, motivo por el que está presente en la vida de los ticos. Más del 25% del territorio costarricense está protegido por medio de reservas y parques, y el país funciona, en su mayoría, con energías renovables. Además, muchas iniciativas permiten a los turistas integrarse en proyectos locales, desde la protección de tortugas hasta estancias en comunidades. “En Costa Rica te das cuenta de que vivir bien significa vivir con consciencia, rodeado de naturaleza” sentencia Elena.