La playa con la ola más grande del mundo está a tiro de piedra de España: un pueblo pesquero con gastronomía fresca, una reserva natural y muchísimo color

Cuando se acerca el calor estival y llega el momento de reservar las vacaciones de verano, hay tantos gustos como colores. Hay quienes prefieren dedicar estas semanas a refugiarse en un destino de interior, haciendo senderismo o, si acaso, refrescándose en un río o presa cercanos. Por otro lado, los hay que no conciben que llegue septiembre sin haber descansado sobre la arena y haber nadado entre las olas.

A solo unas horas de España hay un destino que satisface a ambos. Nazaré, en Portugal, es el tipo de pueblo pesquero capaz de proporcionar playas amplias y restaurantes que sirven pescado fresco con vistas al mar, pero su ubicación, al pie de una montaña y junto a la reserva de pinares más grande de la Península Ibérica, también la hacen atractiva de cara a aquellos que quieren perderse en la naturaleza.

Además de su valor como destino, una de sus playas encierra la ola más grande del mundo, cuyo récord se rompe constantemente con cifras astronómicas. Esto lo convierte en uno de los parajes más apetecibles para los amantes del surf –aunque el pueblo cuenta con playas tranquilas aptas para todos los gustos–.

La playa de Nazaré, puro encanto mediterráneo / Unsplash / Madalina Zamfira

Viajar a Nazaré: qué hacer en el pueblo

Nazaré es una de esas raras avis donde el turismo no ha conseguido destruir por completo la esencia original del pueblo. Aquí no hay grandes monumentos imprescindibles, hay una pequeña localidad costera en la que disfrutar del día a día sin mucha prisa.

Un día en el pueblo puede empezar recorriendo su paseo marítimo, cuyas casitas de colores con pequeños torreones acabados en pico parecen escapadas de un cuento. Salpicando el paseo hay también algunas ermitas que bien merecen una parada, como el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré, que reconocerás por su fachada cubierta de azulejos azules.

Nazaré conserva el encanto decadente de un pueblo real, no un parque turístico / Unsplash / Aurelien Thomas

Desde aquí puedes acceder a la playa de Nazaré, una enorme extensión de arena fina rematada en acantilado, donde se encuentra su famoso faro. Aquí se ofrecen cursos de iniciación al surf, también para niños. No obstante, hay que recordar que se trata de un mar muy potente, por lo que es fundamental prestar atención a la bandera y las indicaciones de los socorristas, presentes durante todo el año.

La playa de Nazaré es apta para toda la familia / Unsplash / Fabio Sasso

Si vas por la mañana, acércate a los secaderos de pescado. Allí, un grupo de ancianas mujeres ataviadas con la vestimenta tradicional ponen la pesca a secar al sol en bastidores de madera y, ya en la acera, se puede comprar el género. Si quieres seguir comprando, en el Mercado Municipal de Nazaré puedes conseguir fruta y bollos tradicionales.

Al caer la tarde, desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan perderse por el casco antiguo del pueblo, lleno de edificios tradicionales en los que, sí, sigue viviendo gente. Para explorar el pico, de 318 metros de altitud, puedes coger el "ascensor", un funicular acristalado que asciende por un par de euros en apenas unos minutos. Arriba te espera otro Nazaré: el Sitio es una amalgama de casitas blancas con vistas de infarto y la Ermita de la Memoria, que data del siglo XII.

Las vistas del pueblo costero de Nazaré desde el monte / Unsplash / Sven

Si, en cambio, te interesan las emociones fuertes, dirígete a la Playa do Norte. Es ahí donde se han registrado las olas más grandes del mundo. A día de hoy, el récord está en una de 28,57 metros. Lo alcanzó el alemán Sebastian Steudtner, que la surfeó en 2024.

Las olas de la Playa do Norte son tan impresionantes como peligrosas / Unsplash / Lea Poisson

Dónde comer y dormir en Nazaré

Como buen pueblo pesquero tradicional al que el turismo todavía no ha robado su esencia, casi todos los mejores sitios para comer se encuentran en el paseo marítimo o en sus inmediaciones. A Tasquinha es un ejemplo de local tradicional en el que tomar buen pescado o, si quieres algo más especial, Rosa Dos Ventos es un buen clásico.

Para dormir, de nuevo, hay que ajustar el plan a las preferencias. Si quieres vivir inmerso en la vida costera, lo ideal sería aprovechar alguno de los pequeños hoteles familiares que salpican la localidad.

Los amantes de la naturaleza, por otro lado, disfrutarán especialmente de un resort ubicado en la parte superior, ocupando 8 hectáreas dentro del Parque Nacional de Leiria: Ohai Nazaré. El concepto es camping de lujo y cuenta con piscinas, un parque acuático, pistas de pádel, spa y restaurante, mientras que los alojamientos se dividen entre glamping y bungaló, ambos equipados con cocina, aire acondicionado, baño privado, terraza, Wi-Fi y capacidad para hasta 6 personas.

Las callejuelas de Nazaré, en Portugal / Unsplash / Sophia Richards

Cuándo viajar a Nazaré

Si quieres disfrutar de una vida apacible de costa, los meses ideales son los de la primavera. En verano sigue siendo un destino agradable, pero se encuentra mucho más masificado. Si, por el contrario, quieres surfear las olas más salvajes, tendrás que dirigirte a Nazaré durante el invierno.

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Cómo organizar un viaje a Nazaré

Habitualmente, Nazaré se incluye como una parada más en un recorrido por Portugal. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan planificar en función de los intereses del viajero, ya que una estancia demasiado larga puede saturar a un viajero inquieto o más interesado en las visitas culturales; mientras que aquellos que valoren el descanso y disfrutar de la esencia auténtica del país seguramente deseen parar en Nazaré más de un par de días.

La colaboración entre Club VIAJAR y PANGEA tiene sentido precisamente por eso: partiendo de un reportaje de la revista VIAJAR, los embajadores de PANGEA pueden diseñar un itinerario a medida de los gustos y necesidades del cliente. Además, reservando a través de Club VIAJAR y PANGEA, el viajero cuenta con asistencia tanto para planificar el viaje como ya en destino. Un viaje de 6 días recorriendo Portugal, con vuelos y alojamiento incluido, puede partir de 1.100 € al reservar a través de Club VIAJAR y PANGEA.

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