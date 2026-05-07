Este desierto parece Marte sin salir de la Tierra: montañas rojas, cañones de arena y noches bajo las estrellas

La arena se hunde bajo los pies y el viento levanta una fina capa de polvo rojo que se queda suspendida unos segundos en el aire. Al levantar la vista, no hay carreteras, ni edificios, ni ningún sonido que rompa el silencio. Solo montañas de roca que emergen de la llanura y un horizonte que parece no terminar nunca.

El desierto de Wadi Rum, situado en Jordania, es conocido como el lugar más parecido a Marte en la Tierra. / Istock / Nataliya_Nazarova{}

El 4x4 queda atrás y el paisaje se vuelve extraño, casi marciano. La luz cambia el color de la arena, las distancias engañan y cualquier referencia desaparece en pocos minutos. Wadi Rum recibe el nombre de Valle de la Luna por ese aspecto mineral, remoto y casi extraterrestre que también lo ha convertido en escenario de películas como The Martian, Dune o Star Wars.

Viajar a Wadi Rum: el desierto rojo que ha recreado Marte en el cine

La comparación con Marte no nace solo del color. Wadi Rum tiene algo difícil de encontrar en otros desiertos: grandes paredes de arenisca, llanuras abiertas, arcos naturales y montañas aisladas que parecen colocadas sobre la arena. El resultado es un paisaje sin apenas referencias humanas, una superficie de roca, polvo y cielo que el cine ha utilizado para imaginar otros planetas.

Recorrer el desierto de Wadi Rum en 4x4 es una experiencia imprescindible en Jordania. Los tours, guiados por beduinos locales, te llevan a explorar dunas rojas, cañones estrechos y formaciones rocosas espectaculares. / Istock / Kisa_Markiza

Recorrerlo en 4x4 permite entrar poco a poco en esa escala. El vehículo avanza por pistas que se borran con el viento, se detiene junto a una duna o frente a una pared vertical y, al bajar, el viajero entiende por qué este lugar funciona tan bien como paisaje marciano. No hay decorado posible que mejore esa sensación de estar en un territorio suspendido entre la Tierra y la ciencia ficción.

Qué esperar en Wadi Rum: cañones, arcos y pistas de arena en el Valle de la Luna

El recorrido por Wadi Rum suele avanzar entre paradas cortas y trayectos de arena. En Khazali Canyon, las paredes se estrechan y el calor baja unos grados mientras aparecen inscripciones antiguas en la roca. En otros puntos, los arcos naturales obligan a levantar la vista y las dunas invitan a subir despacio, hundiendo los pies en la arena roja hasta alcanzar una panorámica abierta del desierto.

Los arcos de roca natural son algunas de las formaciones más famosas del desierto de Wadi Rum (Jordania). Destaca especialmente el Arco de Umm Fruth, al que se puede subir fácilmente. / istock

No es un viaje para verlo todo desde el coche. La experiencia gana cuando se camina unos metros, se toca la piedra caliente, se entra en un cañón o se sube una duna aunque cueste más de lo esperado. El desierto se disfruta así: con arena en los zapatos, las manos manchadas de polvo rojizo y en busca de una sombra junto a la roca cuando el sol aprieta.

Té beduino y picnic en la arena: la pausa que forma parte del viaje

En algún momento del recorrido, el guía busca una zona protegida del sol. Puede ser una pared de roca, una pequeña jaima o una sombra estrecha bajo una formación de arenisca. Allí aparece el té beduino, muy dulce, servido en vasos pequeños y preparado sin prisa. No es un simple descanso: en Wadi Rum, detenerse a beber té forma parte de la hospitalidad del desierto.

El desierto de Wadi Rum (Jordania) ofrece una experiencia inigualable junto a los beduinos, sus habitantes ancestrales. Los guías locales organizan recorridos en vehículos 4x4 o a camello, culminando la jornada compartiendo un té beduino tradicional (elaborado con hierbas aromáticas y mucho azúcar) alrededor de una fogata / istock

El picnic también tiene algo de ritual sencillo. Se extiende una manta sobre la arena y aparecen pan plano, hummus, verduras, ensaladas o platos calientes según la ruta. Alrededor no hay comedor ni terraza, solo montañas rojas y silencio. Comer así, con la sombra justa y el paisaje abierto, se convierte en en uno de los momentos más memorables del día.

Dormir en Wadi Rum: campamentos beduinos, zarb y cielos estrellados

La llegada al campamento suele coincidir con la mejor luz. Las rocas se vuelven naranjas, los vehículos regresan poco a poco y el desierto empieza a enfriarse. Hay tiendas tradicionales y alojamientos más confortables, pero lo importante es estar bien ubicado, lejos de las zonas más transitadas, para poder vivir la tarde, la cena y la mañana siguiente de una forma más auténtica.

Dormir en un hotel burbuja en el desierto de Wadi Rum es una experiencia de lujo tipo glamping. Podrás observar las estrellas desde tu cama y disfrutar de vistas panorámicas / Istock / vovashevchuk

La cena suele girar en torno al zarb, una preparación beduina cocinada bajo tierra. Se colocan carne, verduras y arroz sobre una estructura metálica, se cubre con brasas y arena, y se deja cocinar lentamente durante horas. El momento más especial llega cuando se aparta la arena y se levanta la tapa: sale el vapor, aparece el olor de la carne asada y la cena se comparte alrededor del fuego. Después, basta alejarse unos pasos del campamento para mirar un cielo lleno de estrellas.

Gracias a la gran altitud, la ausencia de contaminación lumínica y sus cielos despejados, el desierto de Wadi Rum en Jordania ofrece uno de los mejores cielos nocturnos del mundo para la observación de estrellas. / Istock / Banrakbua

Así es ver amanecer en Wadi Rum: la arena roja antes de que llegue el calor

El amanecer empieza en silencio. La temperatura todavía es fresca, el campamento apenas se mueve y las montañas conservan una sombra azulada antes de que el sol las toque. Salir de la tienda y caminar unos metros permite ver cómo el desierto cambia en cuestión de minutos: primero se iluminan las cimas, después las paredes de roca y, por último, la arena recupera su color rojo.

Volar en globo sobre el desierto de Wadi Rum es una de las experiencias más espectaculares que ofrece Jordania, permitiéndote ver formaciones rocosas únicas y dunas rojas desde el aire. / Istock / Lauren Davis

Ese momento justifica por sí solo dormir en Wadi Rum. Una visita de unas horas enseña el paisaje, pero pasar la noche permite verlo transformarse: tarde naranja, cielo oscuro, frío de madrugada y primera luz sobre la arena. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan reservar al menos una noche en el desierto dentro de un viaje a Jordania, especialmente si se busca vivir Wadi Rum con la calma que necesita.

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Imaginar un viaje así es fácil; lo complicado suele ser darle forma. Decidir cómo organizar la llegada al desierto, qué tipo de campamento elegir, cuánto tiempo dedicar a Wadi Rum o cómo combinarlo con Petra, el Mar Muerto y otros lugares de Jordania cambia por completo el resultado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a transformar esa idea en un itinerario bien pensado y hecho a tu medida.

El Tesoro de Petra, conocido en árabe como Al-Khazneh, es el monumento más famoso y emblemático de la antigua ciudad nabatea (Jordania). Tallado directamente en roca de arenisca rosada en el siglo I a.C., destaca por su imponente fachada de estilo helenístico y su diseño monumental. / Istock / vovashevchuk

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en poder ajustar el recorrido a tus intereses, desde rutas en 4x4 y noches en el desierto hasta experiencias beduinas, gastronomía local y alojamientos especiales, con la tranquilidad de contar con expertos que conocen el destino y sus tiempos reales.

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