Viajar a Japón: una oferta efímera te permite recorrer el país este verano por menos de 2.100 euros

En lo largo y ancho del mundo, hay un puñado de viajes que se definen por la constante sensación de estar descubriendo un mundo completamente distinto. Japón pertenece a esa categoría. Su geografía aúna ciudades futuristas, templos milenarios, gastronomía puntera y una cultura que permanece viva de generación en generación. Es otro mundo. Uno que cada vez más españoles quieren descubrir.

Ahora es posible hacerlo durante este mismo verano con una oferta efímera que traen el Club VIAJAR y PANGEA. En apenas once días, esta ruta enlaza algunas de las ciudades más fascinantes del país con pueblos tradicionales, antiguas capitales imperiales y uno de los sistemas ferroviarios más eficientes del planeta. Todo ello por un precio histórico: desde 2.095 euros, con el Japan Rail Pass incluido.

Nara, a un tren de distancia en Japón / Unsplash / Jo Sorgenfri

Qué incluye esta ruta por Japón

Tokio: donde la tradición convive con el futuro

Pocas ciudades resumen mejor el contraste entre pasado y futuro que Tokio. La capital japonesa alterna algunos de los cruces peatonales más famosos del mundo con templos centenarios, jardines silenciosos y barrios donde cada calle parece pertenecer a una época distinta.

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El viaje permite recorrer lugares imprescindibles como Shibuya, Asakusa, el templo Sensō-ji, Harajuku, Omotesando, el Parque Yoyogi o los jardines del Palacio Imperial. Además, gracias al Japan Rail Pass, es posible completar la estancia con una excursión opcional a Nikko, donde se encuentra el espectacular santuario Toshogu, o a Kamakura, conocida por su Gran Buda y sus templos rodeados de naturaleza.

Tokio, una ciudad que parece traída desde el futuro / Unsplash / Erik Eastman

Takayama y Shirakawa-go: el Japón más tradicional

Tras el ritmo frenético de Tokio llega un cambio de paisaje. El tren bala conduce hasta Takayama, una pequeña ciudad que conserva uno de los cascos históricos mejor preservados del país, con antiguas casas de madera, mercados matutinos y bodegas donde degustar sake elaborado de forma tradicional.

Desde allí, la ruta continúa por carretera hasta Shirakawa-go, una de las aldeas más pintorescas de Japón y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus características viviendas gassho-zukuri, con cubiertas de paja de gran inclinación, permanecen casi inalteradas entre montañas y arrozales.

Las casas tradicionales japonesas salpican los pueblos de montaña / Unsplash / Phyrichaya Kitticharin

Kanazawa y Kioto: jardines, geishas y templos centenarios

La siguiente parada es Kanazawa, una ciudad que durante siglos fue uno de los grandes centros culturales del Japón feudal. Aquí destacan el jardín Kenroku-en, considerado uno de los más bellos del país, y el histórico barrio samurái de Nagamachi.

El recorrido continúa hacia Kioto, probablemente la ciudad que mejor representa la imagen clásica de Japón. El barrio de Gion, donde todavía es posible cruzarse con geishas, convive con algunos de los monumentos más emblemáticos del país, como el Kiyomizu-dera, el Pabellón Dorado (Kinkaku-ji), el bosque de bambú de Arashiyama o el santuario Fushimi Inari, famoso por sus miles de torii rojos.

Desde Kioto también pueden realizarse excursiones opcionales a Nara, con su Gran Buda y el parque de los ciervos, o a Hiroshima y la isla de Miyajima, donde se encuentra uno de los santuarios más fotografiados de Japón.

Kioto es un viaje en el tiempo al Japón milenario / Unsplash / Romeo A

Cuándo viajar a Japón

Las mejores épocas para recorrer Japón son la primavera (marzo, abril y mayo) y el otoño (octubre y noviembre), cuando las temperaturas son suaves y el paisaje alcanza algunos de sus momentos más espectaculares gracias a la floración de los cerezos o al cambio de color de los bosques.

El verano también permite realizar esta ruta, especialmente para quienes disponen de vacaciones entre junio y agosto, aunque conviene tener en cuenta que las temperaturas son más elevadas y la humedad aumenta, sobre todo en ciudades como Tokio o Kioto.

Cuándo reservar

Para conseguir los mejores precios, lo recomendable es reservar un viaje a Japón con entre cuatro y seis meses de antelación. No obstante, existen ofertas de última hora, como la ruta que proponemos en este artículo, que permiten descubrir el país saliendo casi sobre la marcha.

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Cómo reservar un viaje a Japón

Como parte de la colaboración entre Club VIAJAR y PANGEA, que transforma los viajes que puedes leer en la revista en experiencias reales y afinadas a tu medida, esta ruta de 11 días está disponible hasta el 31 de julio desde 2.095 euros. Si no te convence alguna de las paradas, no hay problema: en el proceso de reserva con PANGEA podrás personalizar por completo el viaje, y recibirás asesoramiento para ello.

El presupuesto indicado incluye vuelos internacionales, ocho noches de alojamiento, Japan Rail Pass, autobús entre Takayama y Kanazawa, guía de habla hispana, circuito en grupo, seguro de viaje, asistencia 24 horas y las visitas previstas en el itinerario. Una propuesta muy completa para descubrir algunos de los grandes iconos del país en un único recorrido.

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