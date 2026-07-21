La isla paradisíaca donde puedes nadar con tortugas gigantes, bucear con tiburones, comer por 5 euros y dormir en un hotel de bambú es el broche de oro perfecto a un viaje por Indonesia

A la hora de plantear un viaje a la otra punta del mundo, es tan importante agendar días en los que exprimir hasta la última gota el reloj como reservar momentos de descanso. Lejos de ser una pérdida de tiempo, los días que transcurren entre paseos y silencios son clave para saborear el destino y, sobre todo, pausar el ritmo interno de cara a seguir experimentando el viaje.

Es por eso que en un viaje a Indonesia, uno de esos destinos que tiene tanto que ofrecer que se vuelve completamente inabarcable, completar el recorrido con unos días de calma transforma la experiencia. Gili Air es, en pocas palabras, la guinda a un recorrido por Java, Lombok o Bali.

Las islas Gili son un paraíso de calma cerca de Bali / Istock / FilippoBacci

Qué esperar de Gili Air, la parada paradisíaca imprescindible en un viaje a Bali

Gili Air es la tercera de las tres islas Gili, un archipiélago que se encuentra entre Bali y Lombok. Cada una de ellas tiene su público y su experiencia, pero Gili Air, la más pequeña de las tres, es ideal para romper con el ritmo frenético del viaje y abrir las puertas al descanso en el paraíso.

Su perímetro se recorre paseando en una hora y no tiene tráfico motorizado. Al llegar, te esperarán los taxis locales, que son coches tirados por burros; y en el interior todo está a un máximo de 15 minutos andando, aunque muchos locales van en bicicleta o en motillo eléctrica.

Su geografía es perfecta para el descanso y los deportes acuáticos. Casi toda su costa se compone de playas de arena blanca donde tomar un cóctel y agua turquesa que esconde una vida marina impresionante.

Las playas turquesa de Gili Air / Unsplash / Bernard Hermant

Cuáles son las mejores zonas de Gili Air

Si tu objetivo es hacer esnórquel y nadar con tortugas gigantes, la zona este de la isla es la ideal. Club VIAJAR y PANGEA te recomiendan que te sumerjas en el mar armado con gafas y tubo en el noreste de la isla y te dejes llevar por una suave corriente que circula de norte a sur por este lateral. En el camino, te codearás con peces de colores, pequeños arrecifes de coral y montones de tortugas.

Nadar junto a la costa de Gili Air es codearte con tortugas gigantes / Unsplash / Flaviu Costin

Los amantes de la vida marina que busquen una experiencia más profunda pueden reservar una inmersión en alguna de las muchas escuelas de buceo que hay en la isla. Desde Gili Air salen a diario barcos con destino al arrecife de coral o incluso a un nido de tiburones que hay cerca de las islas.

De cara a disfrutar una buena puesta de sol, nada como el lado suroeste de la isla. Allí se juntan algunos de los mejores clubs de playa donde encontrar una cómoda tumbona para disfrutar con las vistas a la puesta de sol sobre el monte Agung de Bali, que se recorta tras las otras dos islas del archipiélago. La visión de las tres capas de terreno teñidas por el rosa del atardecer que es difícil de olvidar.

Los arrecifes de coral junto a Gili Air / Istock / RICHARD WHITCOMBE

Dónde dormir, comer y beber en Gili Air

En Gili Air, sin duda, los alojamientos más populares son las cabañas de bambú. Al tratarse de un material que crece a toda velocidad, la madera de bambú es sostenible y es la base de la arquitectura indonesa. Gili Air no es una excepción.

Hay multitud de resorts, pero si tenemos que apuntar al más deseado, señalaríamos sin duda Villa Tokay. El pequeño resort fundado por europeos tiene una serie de villas de bambú que son pequeñas proezas arquitectónicas y que cuentan con todas las comodidades de un hotel de lujo: de 1 a 4 dormitorios, piscina privada, zonas comunes al aire libre y desayuno en la habitación a diario. Además, el propio resort facilita gafas de snorkel y bicicletas para explorar la isla dentro y fuera del agua.

A la hora de comer, en la isla hay opciones para todos los gustos: hay un mexicano con vistas a Lombok que tiene una de las terrazas más agradables de Gili Air, el italiano Mama Pizza es de los mejores de todo el país y la zona norte de la isla está salpicada de pubs –se me ocurre Cheeky Monkey, por ejemplo– para los que disfrutan de la música alta y de un rato más social. Pero, si tenemos que elegir, desde Club VIAJAR.y PANGEA siempre recomendamos atreverse a probar la comida local en un warung, las casas de comidas familiares de Indonesia. En el interior de la isla se oculta Warung Sunny, uno de los mejor valorados del archipiélago, donde es posible comer las delicias locales por menos de 5 € por persona.

Villa Tokay, el hotel de lujo más codiciado de Gili Air / Belén Afonso

Cómo ir a Gili Air

Hay dos formas de llegar a esta pequeña isla. Si sales desde Bali, deberás coger un ferry desde Padangbai. Aquí hay dos tipos de transporte: los que se conocen como "públicos", que son bastante baratos, y los "privados". Aunque los privados son algo más costosos (unos 40 euros), merece mucho la pena el gasto, ya que el viaje completo dura alrededor de una hora y media, que se puede hacer muy larga en un transporte sin comodidades básicas como la calefacción.

Si viajas desde Lombok, hay ferrys rápidos que te dejarán en Gili Air en solo 15 minutos por alrededor de 1 €. No hace falta reservar, ya que funcionan como un autobús de línea interinsular.

Los resorts de Gili Air son un pequeño paraíso cerca del mar / Unsplash / Bernard Hermant

Cuándo es la mejor época para ir a Gili Air

La época seca en Gili Air, como en el resto de Indonesia, va de mayo a septiembre, aunque el clima es bastante benevolente durante todo el año. El resto del año, de noviembre a abril, es época de monzones, pero las tormentas solo suelen durar unos minutos.

¿Quieres viajar a Indonesia? Pide presupuesto sin compromiso / Club VIAJAR by PANGEA

Cómo organizar un viaje a Gili Air

Indonesia tiene tantísimo que ofrecer que el mayor reto se encuentra antes de pisarlo: se da a la hora de organizar el viaje. Saber cuántos días dedicar a cada isla, qué zonas visitar, cómo calcular los tiempos –que, en un país donde un atasco puede convertir un trayecto de 10 kilómetros en una jornada de 3 horas, no es nada fácil– y dónde invertir el tiempo según tus intereses requiere consejos de alguien que conozca en profundidad el destino.

Por este motivo, Club VIAJAR se ha unido a PANGEA para ofrecer viajes que, partiendo de la inspiración de los itinerarios que se narran en la revista VIAJAR, permita crear un recorrido a medida del viajero. De esta forma, el conocimiento de los expertos de VIAJAR y los consejos de los embajadores PANGEA se ponen al servicio de cada viajero, desde la inspiración hasta la reserva. En el caso de Indonesia, los recorridos que propone el tándem parten desde 3.745 € para 16 días recorriendo lo mejor del archipiélago.

¿Quieres viajar a Indonesia con parada en Gili Air? Entra en Pangea y haz realidad los viajes que has leído en VIAJAR.