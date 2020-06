A partir del día 21 viajaremos por Europa: todos los países y sus condiciones

Lituania

La prohibición de ingresar a Lituania no se aplica en el caso de: ciudadanos de los países del Espacio Económico Europeo, la Confederación Suiza y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y personas que residan legalmente en estos países, que lleguen de estos países, siempre que la incidencia de COVID-19 (infección por coronavirus) en el país donde residen legalmente no haya excedido los 25 casos / 100 000 habitantes en los últimos 14 días calendario. No se requerirán 14 días de autoaislamiento para los retornados de estos países.