Una de las ciudades más sorprendentes de Oriente Medio: qué ver en Dubái, qué hacer, cuándo ir y qué platos probar

Viajar a Dubái permite conocer una ciudad marcada por una transformación urbana extraordinaria. En pocas décadas, un enclave vinculado a la pesca, el comercio y la recolección de perlas se convirtió en uno de los grandes centros urbanos de Oriente Medio. Los rascacielos forman parte de esa imagen, junto a barrios tradicionales, mercados, recetas de origen beduino y paisajes desérticos. En un viaje a Emiratos Árabes conviene reservar tiempo para ambas caras de la ciudad.

Dubái es uno de los destinos más completos que puedes recorrer / Istock / frantic00

¿Qué hay que saber antes de viajar a Dubái y conocer su cultura?

Antes de viajar a Dubái, merece la pena familiarizarse con algunas costumbres locales. Es una ciudad cosmopolita, con población de numerosas nacionalidades, dentro de un país musulmán que mantiene códigos sociales propios.

En espacios públicos se espera una vestimenta respetuosa, sobre todo en edificios oficiales, barrios históricos y lugares religiosos. Para entrar en una mezquita hay que seguir las normas específicas de cada recinto y cubrir determinadas partes del cuerpo. En playas y piscinas se utiliza ropa de baño con normalidad; fuera de ellas es apropiado vestir de forma más discreta.

También conviene moderar las muestras de afecto en público, pedir permiso antes de fotografiar a otras personas y comprobar con antelación las restricciones sobre medicamentos y consumo de alcohol.

¿Es necesario cambiar por completo la forma de viajar? No. Basta con conocer estas pautas y actuar con respeto. Esa atención a las costumbres locales ayuda a moverse por la ciudad con mayor naturalidad.

¿Quieres viajar a Dubái? Diseñamos tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

¿Cuáles son los lugares imprescindibles que ver en Dubái?

Entre los lugares que ver en Dubái, el Burj Khalifa ocupa un lugar evidente. Con sus 828 metros de altura, sus miradores ofrecen una buena perspectiva de la escala de la ciudad y de su proximidad al desierto.

A sus pies se encuentra Dubai Mall, un gran complejo con tiendas, restaurantes, un acuario y una pista de hielo. En la misma zona se sitúan las fuentes junto al Burj Khalifa, uno de los espacios más concurridos al caer la tarde.

Burj Khalifa, Dubái / Istock / FevreDream

Otros puntos permiten completar la visita:

Palm Jumeirah , la isla artificial con forma de palmera, visible en toda su dimensión desde The View at the Palm.

, la isla artificial con forma de palmera, visible en toda su dimensión desde The View at the Palm. Dubai Marina , con su canal rodeado de rascacielos y un paseo junto al agua.

, con su canal rodeado de rascacielos y un paseo junto al agua. Dubai Frame , una estructura que enmarca dos zonas muy distintas de la ciudad.

, una estructura que enmarca dos zonas muy distintas de la ciudad. Museo del Futuro, reconocible por su forma ovalada y la caligrafía árabe que recorre la fachada.

Dubai Frame / Medvedkov / ISTOCK

Planes en Dubái más allá de sus rascacielos y centros comerciales

Para acercarse al pasado de la ciudad, Al Fahidi es una parada clave. Sus calles conservan viviendas tradicionales con torres de viento o barjeel, un sistema arquitectónico empleado para refrescar el interior de las casas antes de la generalización del aire acondicionado.

Muy cerca está Dubai Creek, la ría alrededor de la que creció la ciudad. Se puede cruzar en abra, las pequeñas embarcaciones que conectan Bur Dubai y Deira y que siguen formando parte de la vida cotidiana.

En Deira aparecen algunos de los mercados más conocidos. El Zoco de las Especias reúne cardamomo, canela, azafrán, incienso y loomi, los limones negros secos habituales en la cocina de la región. A pocos pasos se encuentran el Zoco del Oro y el Zoco de los Perfumes, donde el oud tiene un protagonismo especial.

El desierto de Arabia añade otro paisaje fundamental al recorrido. Las dunas recuerdan el entorno en el que durante siglos se desarrolló la vida de las comunidades beduinas.

Desierto de Arabia / panso/iStock

Club VIAJAR y PANGEA amplían esta mirada con contenidos sobre la cultura, los paisajes y las tradiciones de Emiratos Árabes.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Dubái?

Por temperaturas, la mejor época para viajar a Dubái suele ir de noviembre a marzo. Durante esos meses el clima es más suave y resulta más cómodo caminar por la ciudad, recorrer los barrios históricos, pasar tiempo en la playa o realizar actividades en el desierto.

Octubre, abril y mayo son meses de transición, con temperaturas más elevadas. Se pueden combinar planes al aire libre a primera hora o al final del día con visitas a espacios interiores.

Entre junio y septiembre el calor es intenso y las temperaturas pueden superar ampliamente los 40 °C. La humedad también aumenta, de modo que buena parte de la actividad se traslada a espacios climatizados.

El Ramadán cambia de fechas cada año porque sigue el calendario lunar islámico. Si coincide con el viaje, es útil revisar horarios y normas locales, ya que algunos restaurantes, atracciones y servicios pueden adaptar su funcionamiento.

Todo es posible en Dubai. / Istock / Joni Rantasalo

¿Qué comer en Dubái y cómo es su gastronomía?

La gastronomía de Dubái refleja los intercambios históricos de la región con Persia, India, África Oriental y otros territorios del golfo. Arroz, cordero, pescado, cardamomo, azafrán, canela y loomi aparecen con frecuencia en sus recetas.

Uno de los platos más representativos es el machboos, preparado con arroz especiado y acompañado de carne, pollo, pescado o marisco. El harees, elaborado con trigo cocido lentamente y carne, está muy ligado a celebraciones y al Ramadán.

También merece atención el balaleet, una combinación de fideos dulces aromatizados con cardamomo, azafrán y agua de rosas, servidos con huevo. El café árabe con cardamomo y los dátiles forman parte de una hospitalidad muy presente en la cultura emiratí.

Dubái reúne arquitectura contemporánea, barrios históricos, mercados, desierto y una cocina conectada con siglos de intercambios en el golfo. Quien combine estos elementos tendrá una visión mucho más completa de la ciudad que la que ofrecen sus grandes rascacielos.

Machboos de gambas / DRINA CABRAL

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje como este es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo organizar el recorrido para que todo encaje. Resolver todo eso con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Porque viajar también es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado, antes incluso de empezar.

¿Estás pensando en viajar a Dubái y quieres vivir Dubái a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.