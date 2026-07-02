Mar, desierto y futurismo urbano: el itinerario perfecto para descubrir Dubái y otros tesoros árabes

Desayunar frente al edificio más alto del mundo, almorzar entre dunas doradas, recorrer una fortaleza centenaria por la tarde y terminar el día junto al mar. No hay muchos destinos donde puedas hacer eso, pero en Emiratos Árabes Unidos es el día a día de los turistas.

Más allá del lujo y de los récords arquitectónicos, este viaje descubre un país de contrastes donde conviven tradición beduina, tecnología futurista, oasis de montaña y una costa bañada por el golfo de Omán. El destino más popular en Emiratos Árabes Unidos es Dubái, sí, pero conocer de verdad el país exige hacer más paradas. El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA pasa también por Abu Dhabi, Hatta y Fujairah, cuatro destinos con las puertas abiertas para ofrecer a quienes se adentren en sus latitudes la cara más desconocida (y auténtica) de la cultura árabe.

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Qué ver si viajas a Emiratos Árabes Unidos

Abu Dhabi: la monumentalidad hecha ciudad

La capital emiratí sorprende por su equilibrio entre modernidad y patrimonio. El gran icono de Abu Dhabi es la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo islámico, cuyos mármoles blancos, cúpulas y patios monumentales marcan el inicio perfecto del viaje.

Muy cerca aparecen otros imprescindibles como el Louvre Abu Dhabi, donde arquitectura y arte dialogan bajo la espectacular cúpula diseñada por Jean Nouvel; el palacio presidencial Qasr Al Watan o el paseo marítimo de Corniche, ideal para contemplar el perfil urbano frente al mar. Pero yo siempre recomiendo adentrarse en las zonas que disfrutan los locales, como el Mangrove National Park o el histórico Qasr Al Hosn; y completar la experiencia con una excursión al desierto al atardecer completan una visita mucho más rica que la imagen habitual de los rascacielos.

Los grandes monumentos árabes se dan cita en Abu Dhabi / Unsplash / Daniel Olah

Dubái: la ciudad donde todo parece posible

Dubái representa el lado más futurista de Emiratos Árabes Unidos y, probablemente, también el más popular. El Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta, domina un skyline que parece diseñado para desafiar todos los límites de la ingeniería. A sus pies, el Dubai Mall y el espectáculo diario de la Fuente de Dubái forman uno de los grandes centros de actividad de la ciudad.

Sin embargo, Dubái también conserva un pasado mucho menos conocido. Basta cruzar el Dubai Creek para descubrir los zocos tradicionales de Deira, el barrio histórico de Al Fahidi o el renovado paseo de Al Seef, donde todavía sobreviven las casas de viento que caracterizaban la arquitectura tradicional del Golfo. La ruta continúa por Palm Jumeirah, la isla artificial más famosa del mundo, y termina al atardecer entre la Dubai Marina o JBR, cuando la ciudad despliega toda su vida nocturna.

El futuro toca a la puerta en Dubái / Unsplash / Christoph Schulz

Hatta: la escapada natural entre las montañas Hajar

Solo está a una hora de Dubái, pero el paisaje que ofrece es completamente distinto. Hatta, situada en las montañas Hajar, muestra la cara más verde y aventurera del país. Todo un universo al margen de los grandes rascacielos.

El recorrido comienza en Hatta Heritage Village, donde se conserva la arquitectura tradicional de la región, y continúa hasta la presa de Hatta Dam, cuyas aguas turquesas contrastan con las montañas de roca oscura que la rodean. Desde allí parten rutas de senderismo, recorridos en bicicleta de montaña y actividades como el kayak, mientras que Hatta Wadi Hub concentra buena parte de la oferta deportiva al aire libre. Para muchos viajeros, pasar una noche aquí supone descubrir un Emirato completamente inesperado.

El paisaje de Hatta parece salido de una película de ciencia-ficción / Unsplash / Hadeer Al Shibli

Fujairah: la otra cara de Emiratos

Si Dubái representa el futuro, Fujairah mira hacia la historia y la naturaleza. Situado en la costa del golfo de Omán, este emirato reúne fortalezas, mezquitas históricas y algunas de las mejores zonas del país para practicar snorkel y buceo.

El Fuerte de Fujairah y la mezquita Al Bidya, considerada la más antigua de Emiratos Árabes Unidos, ayudan a comprender el pasado de la región. Muy cerca aparecen el Heritage Village, el fuerte de Al Bithna, las montañas Hajar y la reserva de Al Wurayah, mientras que las playas de Al Aqah ofrecen un final perfecto para el viaje entre aguas cristalinas y arrecifes.

Herencia y naturaleza árabes en Fujairah / Unsplash / Advantageous Digital

Cuándo viajar a Emiratos Árabes Unidos

La mejor época para viajar a Emiratos Árabes Unidos es entre noviembre y abril, cuando las temperaturas suelen oscilar entre los 20 y los 30 ºC y permiten recorrer las ciudades, visitar el desierto o disfrutar de la costa con comodidad.

Entre mayo y septiembre el calor puede superar fácilmente los 40 ºC, especialmente en Dubái y Abu Dhabi. Aunque los espacios climatizados hacen posible viajar durante todo el año, la recomendación sigue siendo viajar en invierno, sobre todo si se trata de una primera visita.

Cuándo reservar

Si se viaja durante la temporada alta —entre noviembre y abril o coincidiendo con Navidad y Semana Santa— conviene reservar con entre cuatro y seis meses de antelación. Para los meses más cálidos suele bastar con hacerlo dos o tres meses antes.

Cuántos días necesito para viajar a Emiratos Árabes Unidos

Lo ideal es dedicar 10 días para combinar Abu Dhabi, Dubái, Hatta y Fujairah con calma, aunque quienes busquen una escapada urbana pueden concentrar la experiencia en Dubái durante cinco días.

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Cuánto cuesta viajar a Emiratos Árabes Unidos

Club VIAJAR y PANGEA se han unido para convertir los reportajes de la revista en viajes reservables. Aprovechando el conocimiento de los expertos de VIAJAR y la excelente atención de PANGEA, la experiencia de conocer Emiratos Árabes Unidos se propone como un plan completamente personalizable y está disponible desde 1.050 euros por persona. Puedes pedir presupuesto sin compromiso aquí.

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