Hay una pequeña Andalucía en mitad del golfo pérsico y se encuentra en una ciudad que tienen que visitar todos los amantes de la arquitectura

Es difícil imaginar que la Plaza de España de Sevilla pueda encontrarse replicada más al este que Valencia. Hay, de hecho, que cruzar todo el Mediterráneo para llegar hasta esa pequeña Andalucía que se oculta en un rincón minúsculo del golfo pérsico.

Hablamos del barrio español de La Perla, una isla artificial construida frente a la costa de Doha, la capital de Catar. En esta peculiar urbanización, cada zona reproduce la arquitectura de un lugar diferente. Hay canales venecianos, edificios de inspiración francesa y una plaza dedicada a Andalucía que recuerda inevitablemente a la arquitectura monumental de Sevilla.

La Perla es solo una de las muchas rarezas arquitectónicas que esconde Doha. Un viaje para descubrir la ciudad reúne rascacielos ultrafuturistas, mezquitas policromadas, mercados de especias y museos diseñados por algunos de los arquitectos más importantes del mundo. Todo ello, rodeado por las aguas turquesas del golfo Pérsico y un desierto que comienza prácticamente donde terminan sus edificios.

La perla de Doha en vista aérea de Qatar / Istock / venuestock

Qué ver en Doha, la ciudad de los contrastes

La Perla, el barrio de Doha que esconde una pequeña Andalucía

La Perla es una isla artificial que, vista desde el aire, representa dos conchas de ostra. Su forma recuerda la importancia que tuvo la recolección de perlas en Catar antes de que el descubrimiento del petróleo transformara por completo la economía del país.

En la actualidad, la isla es uno de los principales barrios residenciales de las clases medias y altas extranjeras. Cerca del 90 % de los habitantes de Doha procede de otros países, y buena parte de esta población internacional se concentra en sus grandes torres de apartamentos, conectadas mediante una galería comercial que permite recorrer una parte considerable del barrio sin salir a la calle.

Guía de Doha, en Catar / Unsplash / Rahul Joglekar

La West Bay y los edificios de Doha, una ciudad construida por premios Pritzker

La arquitectura de Doha es uno de los mejores reflejos de la transformación de Catar. Jean Nouvel, ganador del Premio Pritzker, firma dos de sus edificios más reconocibles. En la West Bay, la Torre Doha se eleva 238 metros bajo una fachada inspirada en la mashrabiya, el entramado geométrico tradicional de la arquitectura islámica. Muy diferente es el Museo Nacional de Catar, donde enormes discos entrelazados reproducen una rosa del desierto y, al mismo tiempo, protegen el interior del calor proyectando sombra sobre sus ventanas.

También llevan la firma de premios Pritzker el Museo de Arte Islámico, diseñado por Ieoh Ming Pei tras recorrer durante seis meses algunas de las grandes obras de la arquitectura islámica —incluida la Alhambra—; y la Biblioteca Nacional de Catar, creada por Rem Koolhaas como un gran espacio abierto cuyas esquinas elevadas permiten contemplar casi todo el edificio desde cualquier punto. En Lusail, Norman Foster completa la nómina de galardonados con cuatro torres de 50 y 70 plantas que giran ligeramente sobre sí mismas y están revestidas de aluminio para protegerse de la radiación solar.

Guía de Doha, en Catar / Unsplash / Radoslaw Prekurat

Entre los demás edificios imprescindibles destacan la silueta tubular del Tornado Tower; la Mezquita de la Ciudad de la Educación, levantada sobre cinco pilares que representan los cinco pilares del islam y rematada por dos minaretes inclinados hacia La Meca; y las Katara Towers, dos hoteles unidos en una estructura que reproduce las espadas cruzadas del emblema nacional. Incluso el Sheraton, inaugurado en 1979 como el primer gran hotel del país, conserva su lugar en el skyline: su característica forma piramidal recuerda que la carrera arquitectónica de Doha comenzó mucho antes de que la ciudad se llenara de rascacielos.

La West Bay reúne buena parte de los rascacielos que forman el skyline de Doha. La mejor perspectiva se obtiene desde el lado opuesto de la bahía, donde las torres se recortan junto al mar y permiten comprender la velocidad a la que ha crecido la ciudad.

Guia de Doha, en Catar: las vistas desde el Museo de Arte Islámico / Unsplash / Hogbin

Msheireb Downtown, el barrio diseñado contra el calor

Otro de los lugares imprescindibles que ver en Doha es Msheireb Downtown, un proyecto de regeneración urbana construido en el centro de la ciudad. El objetivo era crear un barrio que respondiera mejor a las condiciones climáticas de Catar y permitiera recuperar la vida en el exterior.

Sus edificios incorporan capas, sistemas de ventilación, calles estrechas y zonas de sombra que ayudan a reducir el impacto del calor. Viviendas, tiendas, cafeterías y restaurantes comparten un entorno pensado para que pueda recorrerse a pie.

La plaza de Msheireb, en Doha / Visit Qatar

Katara Cultural Village y sus mezquitas de colores

El interés de Catar por utilizar la arquitectura como escaparate cultural también se aprecia en Katara Cultural Village. Este recinto alberga galerías de arte, espacios expositivos, mezquitas decoradas con azulejos y un gran anfiteatro de inspiración romana.

Aunque sus edificios parecen pertenecer a épocas diferentes, el conjunto tiene poco más de 15 años. Katara forma parte del proyecto impulsado por la familia real catarí para convertir Doha en uno de los principales centros culturales de Oriente Medio.

Guia de Doha, en Catar: las mezquitas de Katara Cultural Village / Unsplash / Visit Qatar

Souq Waqif, el mercado tradicional de Doha

Muy cerca del centro se encuentra Souq Waqif, el mercado más conocido de Doha. Sus callejones están ocupados por tiendas de especias, frutas, perfumes, tejidos y artesanía. Incluso existe una zona dedicada a los halcones, animales profundamente vinculados a la cultura tradicional catarí.

La arquitectura de paredes de barro y vigas de madera parece mucho más antigua de lo que realmente es. El mercado fue restaurado hace apenas unas décadas para recuperar la apariencia de los antiguos zocos árabes.

Souq Waqif, en Doha / Unsplash / Visit Qatar

Cuántos días hacen falta para visitar Doha

Los principales lugares que ver en Doha pueden recorrerse en tres días. Este tiempo permite conocer La Perla, la West Bay, Souq Waqif, Msheireb Downtown y algunos de sus edificios culturales más importantes.

Para visitar con calma el Museo Nacional de Catar y el Museo de Arte Islámico, además de realizar una excursión al desierto, es recomendable reservar al menos cinco días.

Guia de Doha, en Catar: el museo más especial del país / Unsplash / Omar Elsharawy

Cuándo viajar a Doha

La mejor época para viajar a Doha se extiende de noviembre a marzo. Durante estos meses, las temperaturas son más moderadas y resulta agradable caminar por sus barrios, visitar los mercados y pasar tiempo junto al mar.

Fuera de este periodo, el calor puede dificultar considerablemente las actividades al aire libre. No es un asunto menor en una ciudad cuyos lugares más interesantes están repartidos entre islas artificiales, paseos marítimos, plazas peatonales y un desierto prácticamente infinito.

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Cuánto cuesta viajar a Doha

Aunque Doha tiene uno de los aeropuertos mejor conectados del mundo, organizar un viaje a la ciudad tiene ciertas complicaciones que aconsejan la ayuda de expertos. Hay que tener en cuenta la estricta regulación catarí, además de saber exactamente cómo organizar el itinerario para sacar el máximo partido al país.

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