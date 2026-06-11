Viajar a Camboya: lugares imprescindibles, paisajes exóticos, mercados locales y el templo más grande del mundo

Viajar a Camboya es descubrir uno de esos países que parecen concentrar muchas vidas. Están los grandes vestigios del Imperio jemer que aún laten en Nom Pen, los mercados de Battambang donde la vida cotidiana sigue discurriendo sin artificios, y los paisajes tropicalesde Siem Reap salpicados de palmeras de azúcar y campos de arroz. Un destino que, pese a contar con monumentos espectaculares y el templo más grande del planeta, conserva todavía una cierta sensación de descubrimiento.

La mayoría de los viajeros llegan atraídos por Angkor Wat, pero pronto descubren que el país ofrece mucho más. Ciudades atravesadas por el Mekong, antiguos barrios coloniales, templos budistas, pueblos tradicionales y una gastronomía marcada por las influencias del sudeste asiático convierten un viaje por Camboya en una experiencia tan cultural como paisajística.

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Un viaje completamente a medida a Camboya con PANGEA inspirado en los de la revista VIAJAR / Unsplash

Qué visitar en Camboya: las tres paradas imprescindibles para un viaje de 10 días

Nom Pen, puerta de entrada al país

La capital camboyana, situada en la confluencia de los ríos Mekong y Tonlé Sap, es una parada imprescindible para comprender la historia del país. Antigua ciudad del Imperio jemer y posteriormente marcada por la presencia francesa, conserva una mezcla de monumentos religiosos y arquitectura colonial.

Entre las visitas imprescindibles de Nom Pen destaca el Palacio Real, construido en 1866 y todavía residencia de la familia real. Alberga la Pagoda de Plata, cuyo suelo está formado por miles de baldosas de este metal y que contiene un Buda de Esmeralda del siglo XVII.

También merece la pena acercarse al Museo Nacional, con más de 14.000 piezas relacionadas con la civilización jemer; y a Wat Ounalom, el principal monasterio budista del país. Fundado en 1422, acoge a más de 500 novicios y custodia una reliquia especialmente venerada: un pelo de la ceja de Buda.

PANGEA y el Club VIAJAR recomiendan dedicar entre uno y dos días a recorrer la ciudad, perderse por sus mercados callejeros y disfrutar de un paseo en barco por el Mekong. El mercado nocturno, aunque es menos espectacular que otros del Sudeste Asiático, es de los más auténticos.

Nom Pen, la capital de Camboya, es un imprescindible en el viaje / Unsplash / Roth Chanvirak

Siem Reap, la puerta de Angkor

A orillas del río Siem Reap y rodeada de arrozales, palmeras de azúcar y plantaciones de anacardos, esta ciudad es la gran base para explorar los templos de Angkor, situados a apenas seis kilómetros.

Pero hay mucho que ver más allá de los famosos templos. Siem Reap cuenta con atractivos propios, como el Museo Nacional de Angkor, ideal para comprender la historia del Imperio jemer; el Wat Preah Prom Rath, uno de los templos budistas más importantes de la ciudad; o el Old Market, un mercado cubierto inaugurado en 1920 que, aunque está plagado de tiendas de souvenirs, todavía conserva puestos de antigüedades donde encontrar verdaderos tesoros. A su alrededor hay una pequeña comunidad de casas coloniales.

Los templos de Siem Reap / Unsplash / Melody Temple

Los templos de Angkor, el mayor tesoro arqueológico del Sudeste Asiático

Construidos entre los siglos IX y XV, los templos de Angkor representan uno de los conjuntos arqueológicos más extraordinarios del mundo y están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Angkor Wat, el más famoso de todos ellos, es además el monumento religioso más grande del planeta. Concebido originalmente para las divinidades hindúes y posteriormente adaptado al budismo, constituye el ejemplo más espectacular del esplendor del Imperio jemer.

Pero este complejo es mucho más que su templo más conocido. Aquí se encuentran Angkor Thom, la última capital del imperio; o el templo de Bayón, con sus gigantescas caras esculpidas en piedra. Bajo los pies de los visitantes, aún descansan los vestigios de los complejos sistemas hidráulicos de embalses y canales que se desarrollaron para sustentar una de las metrópolis más avanzadas de su tiempo.

Angkor Wat, el mayor templo del mundo / Unsplash / All Photo

Battambang, la Camboya más tranquila

Situada junto al río Sangkae y conectada fluvialmente con Siem Reap, Battambang ofrece una visión más pausada del país. Sus calles, salpicadas de casas coloniales algo decadentes y pintadas de vivos colores, transmiten la sensación de estar en un gran pueblo.

El mercado Psar Nat, con su característica torre del reloj y su arquitectura Art Déco, constituye uno de los símbolos de la ciudad. También destacan templos como Wat Piphitthearam y Wat Damrey Sor, donde conviven influencias jemer y tailandesas.

Los expertos de VIAJAR y PANGEA recomiendan desviarse unos pocos kilómetros hasta Wat Kor, un pueblo famoso por sus casas tradicionales de madera construidas por las familias más acomodadas a principios del siglo XX. Algunas de ellas permanecen abiertas al público.

El encanto auténtico de Battambang / Unsplash / Somanith Kheng

Cuál es la mejor época para viajar a Camboya

La época más recomendable para visitar el país se extiende entre noviembre y febrero, cuando las temperaturas oscilan entre los 22 y los 30 grados y las precipitaciones son escasas.

Marzo y abril siguen formando parte de la estación seca, aunque el calor puede superar fácilmente los 35 grados. Diciembre y enero concentran una mayor afluencia de turistas, por lo que noviembre y principios de marzo suelen ofrecer un mejor equilibrio entre clima y tranquilidad.

La temporada de lluvias, de mayo a octubre, coincide con los monzones. Septiembre es el mes más húmedo, aunque a cambio los paisajes lucen especialmente verdes y los precios son más bajos.

Viajar a Camboya es abrir la puerta a un mundo de cultura fascinante / Unsplash / Chanratanak Nay

Cuándo reservar un viaje a Camboya

Lo recomendable es reservar entre tres y seis meses antes de la salida. Si se viaja durante la temporada alta, conviene ampliar ese margen hasta los seis u ocho meses, mientras que en temporada baja suele bastar con dos o tres meses de antelación. Además, periodos como Black Friday o las campañas de rebajas suelen ofrecer oportunidades interesantes; y las agencias de viajes suelen optar a ofertas especiales en determinados momentos del año.

Cuánto cuesta viajar a Camboya

Un viaje a Camboya ofrece una experiencia completamente diferente cuando se hace a medida en una agencia de viajes y de la mano de expertos. Club VIAJAR y PANGEA te proponen configurar tu itinerario de la mano de sus expertos, completando un viaje completo descubriendo el país del sudeste asiático por desde 4.300 €, con hoteles de cuatro estrellas y actividades especiales.

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