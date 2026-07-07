Bután de este a oeste: monasterios colgados del Himalaya, valles remotos y una parada final en Katmandú

En este reino del Himalaya oriental, encajado entre India y China, el viaje avanza entre carreteras de montaña, valles silenciosos, monasterios, dzongs y pueblos donde la vida cotidiana conserva un ritmo propio. De este a oeste, el país despliega una geografía tan espiritual como paisajística, con templos colgados sobre acantilados, banderas de oración en los pasos de montaña y una cultura que ha sabido proteger su identidad.

La vida monástica forma parte esencial de la identidad butanesa y se deja ver en templos, dzongs y monasterios. / Jules2013

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 6.580 euros por persona, permite descubrir Bután en 15 días. El recorrido parte de Samdrup Jongkhar y avanza por Trashigang, Mongar, Bumthang, Gangtey, Punakha/Wangdue, Thimphu y Paro, antes de sumar una última etapa en Katmandú. No obstante, cada viaje reservado se plantea completamente a medida siguiendo los intereses de los viajeros.

El itinerario que planteamos hoy está pensado para quienes quieren ir más allá de la imagen más conocida del país. No se limita al oeste de Bután ni al mítico Nido del Tigre, sino que propone una travesía completa, de este a oeste, por regiones menos transitadas, valles de montaña, fortalezas-monasterio y paisajes que explican por qué este pequeño país del Himalaya sigue siendo uno de los destinos más singulares de Asia.

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Qué ver en un viaje a Bután

Samdrup Jongkhar, Trashigang y Mongar: el Bután menos transitado

El viaje comienza en Samdrup Jongkhar, en el sureste del país, una puerta de entrada poco habitual para quienes visitan Bután por primera vez. Desde aquí, la ruta se adentra en una región de montañas, carreteras escénicas y pueblos tranquilos donde el país se muestra menos turístico y más cotidiano.

Las banderas de oración acompañan caminos, puentes y pasos de montaña en todo el viaje por Bután. / unma desai / unsplash

Trashigang y Mongar permiten descubrir el Bután oriental, una zona menos presente en los circuitos clásicos, pero muy interesante para entender la diversidad del país. En esta primera parte del viaje, el paisaje empieza a imponer su ritmo: valles profundos, curvas de montaña, arquitectura tradicional y monasterios que aparecen entre bosques y laderas.

Bumthang: el corazón espiritual de Bután

La ruta continúa hacia Bumthang, una de las regiones más importantes para comprender la dimensión espiritual del país. Más que un único valle, Bumthang reúne varios valles donde se concentran templos, monasterios, aldeas y paisajes rurales que explican la relación profunda de Bután con el budismo.

Los tejados tradicionales de Bután, con las montañas del Himalaya al fondo, resumen la fuerza paisajística del país. / Edwin Tan

Es una etapa para viajar sin prisa. Aquí el interés no está solo en visitar monumentos, sino en observar cómo la espiritualidad forma parte del paisaje y de la vida diaria. Los templos, las casas tradicionales, los campos y los caminos convierten Bumthang en una de las paradas más evocadoras del itinerario.

Gangtey: la calma del valle de Phobjikha

Después de los valles de Bumthang, el viaje avanza hacia Gangtey, asociado al valle de Phobjikha, una de las postales más serenas de Bután. El paisaje se abre en praderas, laderas suaves y montañas que rodean un valle de una belleza silenciosa.

Patio interior del monasterio de Gangteng, una de las grandes paradas espirituales del valle de Phobjikha. / pilesasmiles

Es una etapa perfecta para caminar, respirar y bajar el ritmo. Gangtey permite entender una de las claves del viaje por Bután: aquí la naturaleza no funciona solo como decorado, sino como parte esencial de la cultura, la espiritualidad y la manera de habitar el territorio.

Punakha, Wangdue y Thimphu: fortalezas, ríos y capital

La ruta continúa hacia Punakha/Wangdue, una de las zonas más bellas del oeste de Bután. Punakha es conocida por su gran dzong, una fortaleza-monasterio situada en un entorno de ríos y montañas que resume muy bien la arquitectura monumental del país.

Punakha Dzong, situado entre ríos y montañas, es una de las grandes fortalezas-monasterio del país. / rau taciu / unsplash

Después aparece Thimphu, la capital, donde el viaje cambia de escala sin perder su identidad butanesa. Es el lugar para acercarse a la vida urbana del reino, visitar mercados, observar la arquitectura oficial, descubrir talleres, museos y miradores, y comprobar cómo conviven tradición y presente en un país que ha protegido con mucho cuidado su cultura.

Paro y Katmandú: el Nido del Tigre y el contraste nepalí

Paro concentra algunos de los paisajes y monumentos más reconocibles de Bután. Es la base habitual para acercarse al monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, construido sobre un acantilado y convertido en la imagen más poderosa del país. La caminata hasta el monasterio es una de las experiencias más esperadas del viaje.

El Gran Buda Dordenma preside las colinas de Thimphu, una de las imágenes espirituales más reconocibles de Bután. / passang tobgay / unsplash

El recorrido termina en Katmandú, que añade una última capa cultural al itinerario. Después de atravesar Bután de este a oeste, la capital de Nepal ofrece el contraste de sus templos, plazas, vida urbana y ambiente viajero, cerrando una ruta himalaya especialmente completa.

Qué no perderse en Bután

En un viaje por Bután conviene no quedarse solo con el Nido del Tigre, aunque sea una visita imprescindible. El país se disfruta también en los trayectos de montaña, en la entrada silenciosa a un dzong, en los patios de los monasterios, en las banderas de oración que aparecen en los pasos altos y en los pueblos que van surgiendo entre curvas, bosques y valles.

También merece la pena prestar atención a los detalles cotidianos: la arquitectura tradicional, los textiles, la artesanía, los mercados, la cocina local y esa manera butanesa de integrar espiritualidad, paisaje y vida diaria sin grandes artificios.

Las ruedas de oración y los monjes budistas forman parte del paisaje cotidiano en los caminos del Himalaya butanés. / Kateryna Mashkevych

Cuándo viajar a Bután

Las mejores épocas para viajar a Bután suelen ser primavera y otoño. Entre marzo y mayo, los valles se llenan de flores, las temperaturas son más agradables y el paisaje resulta especialmente fotogénico. Entre septiembre y noviembre, los cielos suelen estar más despejados y las montañas se muestran con una luz más limpia, lo que convierte el otoño en uno de los momentos más apreciados para recorrer el país.

El verano coincide con la época de lluvias, mientras que el invierno puede ser frío, aunque también permite descubrir un Bután más tranquilo y menos concurrido. Para una ruta privada de 15 días que cruza el país de este a oeste, primavera y otoño son las estaciones más equilibradas.

Katmandú suma el contraste final al itinerario, con sus plazas históricas, templos y vida urbana. / prabin basnet / unsplash

Cuándo reservar tu viaje a Bután

Para un viaje privado de 15 días por Bután, con varias etapas, hoteles 4* y una ruta que atraviesa el país de este a oeste, conviene reservar con margen. Lo ideal es hacerlo con entre 6 y 9 meses de antelación, especialmente si se quiere viajar en primavera u otoño.

Planificar con tiempo permite ajustar mejor vuelos, alojamientos, permisos, guías, traslados y ritmo del itinerario. En un destino como Bután, donde las distancias no se miden solo en kilómetros sino también en tiempo de carretera, esa organización previa es clave para que el viaje resulte cómodo y bien equilibrado.

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Cuánto cuesta viajar a Bután

Este recorrido por Bután está disponible desde 6.580 euros por persona e incluye 15 días de viaje, en privado, dentro de la categoría Experience y con hoteles 4*. La ruta propuesta recorre Samdrup Jongkhar, Trashigang, Mongar, Bumthang, Gangtey, Punakha/Wangdue, Thimphu, Paro y Katmandú, combinando monasterios, valles remotos, fortalezas, paisajes de montaña y una última etapa en Nepal.

Es una propuesta pensada para descubrir Bután con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero. La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA está precisamente en esa personalización: tomar como punto de partida una ruta inspirada en VIAJAR y convertirla en un viaje a medida, con el acompañamiento de especialistas en destino.

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