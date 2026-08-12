Algunas de las islas más bonitas del Mediterráneo están en este itinerario que une dos países, cultura clásica y la gastronomía más internacional del mundo

Hay viajes por el Mediterráneo que parecen hechos de capas: ciudades volcánicas, palacios barrocos, islas suspendidas sobre el mar, ruinas griegas, pueblos blancos, acantilados, plazas de piedra clara y puertos donde se mezclan lenguas, cocinas e historias. El sur de Italia y Malta forman uno de esos mapas donde cada etapa abre una puerta distinta: la energía de Nápoles, el mito de Capri, la fuerza volcánica de las Eolias, la teatralidad siciliana y el cierre monumental de Valeta.

El teatro antiguo de Taormina, con el Etna al fondo, es una de las imágenes más espectaculares de Sicilia. / Pilat666

El itinerario propuesto por Club VIAJAR y PANGEA, con precios desde 8.250 euros por persona, permite descubrir esta ruta mediterránea a través de un viaje que une Nápoles, la isla de Capri, Lipari, Taormina, Catania, Siracusa, Gozo y Valeta. Es una propuesta pensada para quienes buscan un sur de Italia más completo, con mar, patrimonio, gastronomía, islas y una extensión final a Malta que amplía el viaje sin romper su coherencia mediterránea.

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Qué ver en un viaje al sur de Italia y Malta

Nápoles: la gran puerta del sur

El viaje comienza en Nápoles, una ciudad que no se disfraza para gustar. Su belleza está en la intensidad: calles estrechas, iglesias barrocas, fachadas con ropa tendida, palacios, cafés históricos, tráfico, mercado, arte y una relación con la comida que forma parte de la identidad local. Nápoles es desordenada, monumental y profundamente viva.

Es también una de las mejores entradas al sur de Italia porque concentra historia griega, romana, española y borbónica. Pasear por Spaccanapoli, entrar en sus iglesias, probar una pizza en su ciudad de origen o asomarse al golfo permite entender desde el primer día que este viaje no va solo de paisajes, sino de carácter.

Nápoles se abre al golfo desde la Piazza del Plebiscito, una de las grandes puertas monumentales del sur de Italia. / robwilson39

Capri: la isla que convirtió el paisaje en leyenda

Desde Nápoles, la ruta salta a Capri, una de las islas más famosas del Mediterráneo y también una de las más magnéticas. Sus acantilados, los Faraglioni, las villas, los jardines y las vistas sobre el golfo han alimentado durante décadas una imagen sofisticada, pero Capri sigue teniendo algo esencialmente geográfico: una roca luminosa rodeada de azul.

La isla permite disfrutar del mar, de los miradores y de una forma de viajar más escénica, donde cada curva del camino parece pensada para detenerse. Capri funciona como una primera inmersión insular antes de que el itinerario avance hacia otro archipiélago, más volcánico y menos evidente: las islas Eolias.

Capri recibe al viajero con el color de Marina Grande, su puerto principal, antes de ascender hacia los miradores y pueblos de la isla. / THEPALMER

Lipari: el corazón de las islas Eolias

Lipari es la mayor de las islas Eolias y una de las mejores bases para comprender este archipiélago siciliano de origen volcánico. Frente al perfil más glamuroso de Capri, Lipari introduce un Mediterráneo de casas claras, roca negra, calas, puertos pequeños y horizontes dominados por islas que parecen emerger del mar.

La etapa permite cambiar de ritmo y conectar con una geografía marcada por los volcanes. Desde Lipari se percibe la fuerza natural de las Eolias: un paisaje de cráteres, piedra pómez, aguas profundas y pueblos vinculados históricamente a la navegación. Es una parada muy visual y una de las claves para que el viaje no sea una simple ruta urbana.

Lipari, en las islas Eolias, conserva el encanto de los pequeños puertos sicilianos frente al mar. / Simon Furlong

Taormina y Catania: Sicilia entre el Etna y el mar

La llegada a Sicilia tiene dos nombres propios: Taormina y Catania. Taormina es probablemente una de las postales más poderosas de la isla, con su teatro antiguo abierto al mar y el Etna como presencia constante. Es elegante, panorámica y perfecta para entender por qué Sicilia ha seducido a viajeros, escritores y cineastas durante generaciones.

Catania, en cambio, muestra una Sicilia más urbana y volcánica. Construida con piedra oscura, marcada por el Etna y por una arquitectura barroca de gran personalidad, la ciudad aporta energía local, mercados, plazas y una gastronomía intensa. Entre Taormina y Catania aparece esa Sicilia que mezcla belleza monumental, vida callejera y paisaje extremo.

Taormina mira al Etna desde sus balcones y ruinas antiguas, una de las escenas más poderosas de Sicilia. / Spondylolithesis

Siracusa, Gozo y Valeta: del mundo griego al corazón de Malta

Siracusa es una de las grandes joyas culturales del Mediterráneo. Su historia griega, romana y barroca se concentra especialmente en Ortigia, la isla histórica donde las plazas, palacios, iglesias y callejuelas desembocan una y otra vez en el mar. Es una etapa imprescindible para comprender la profundidad histórica de Sicilia.

Después, el viaje cruza hacia Malta con dos paradas de enorme fuerza: Gozo y Valeta. Gozo aporta un paisaje más rural, con acantilados, iglesias, pueblos de piedra y una atmósfera isleña muy distinta a Sicilia. Valeta, capital maltesa, cierra la ruta con una imagen monumental: bastiones, balcones de madera, calles rectas, iglesias, miradores sobre el puerto y una historia ligada a los caballeros, al comercio y a las grandes rutas marítimas.

Siracusa mira al mar desde Ortigia, su isla histórica, entre fachadas barrocas y aguas transparentes. / travellaggio

Qué no perderse en este viaje

Este viaje merece disfrutarse a través de sus contrastes. En Nápoles, la clave está en caminar y comer; en Capri, mirar el Mediterráneo desde sus acantilados; en Lipari, entender el paisaje volcánico de las Eolias; en Sicilia, combinar Taormina, Catania y Siracusa para pasar del teatro clásico al barroco y al pulso de los mercados.

En Malta, conviene reservar energía para Gozo y Valeta. La primera aporta paisaje y calma insular; la segunda, una de las capitales históricas más fotogénicas de Europa. El hilo conductor es siempre el mar, pero cada etapa lo interpreta de una manera distinta.

Catania muestra su perfil barroco al atardecer, con el Etna siempre presente en el imaginario de la ciudad. / Sean Pavone

Cuándo viajar al sur de Italia y Malta

La mejor época para hacer esta ruta suele ser entre abril y junio y entre septiembre y octubre. En esos meses el clima acompaña, las temperaturas son agradables y la experiencia resulta más cómoda que en pleno verano, especialmente en ciudades como Nápoles, Catania, Siracusa o Valeta.

Julio y agosto también son meses posibles si se busca ambiente de verano, baños en el mar y días largos, aunque hay más afluencia y temperaturas más altas. Para quienes priorizan visitas culturales, paseos urbanos, gastronomía y mar sin excesos, la primavera y el inicio del otoño son los momentos más equilibrados.

Catania muestra su perfil barroco al atardecer, con el Etna siempre presente en el imaginario de la ciudad. / robwilson39

Cuándo reservar tu viaje

Para una ruta de 9 días que combina ciudades, islas y cruces marítimos, lo ideal es reservar con entre 4 y 8 meses de antelación. Si se quiere viajar en primavera, verano o septiembre, conviene no apurar, porque las islas y las ciudades más demandadas del Mediterráneo concentran mucha demanda.

Planificar con margen permite ajustar mejor los traslados, equilibrar el tiempo en cada etapa y decidir si se quieren añadir experiencias concretas, como navegación, visitas arqueológicas, rutas gastronómicas o días extra en alguna isla.

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Este recorrido por el sur de Italia y Malta está disponible desde 8.250 euros por persona e incluye 9 días de viaje por Nápoles, Capri, Lipari, Taormina, Catania, Siracusa, Gozo y Valeta. Es una propuesta pensada para descubrir el Mediterráneo con una ruta organizada, pero adaptable a los intereses de cada viajero.

La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA está precisamente en esa personalización: tomar como punto de partida una ruta inspirada en VIAJAR y convertirla en un viaje diseñado con criterio, con el acompañamiento de especialistas en destino.

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