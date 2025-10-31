Ha viajado a todos los países del mundo y estos son los 10 a los que siempre volvería: "Me siguen fascinando como la primera vez”
Después de completar su particular vuelta al mundo, este YouTuber revela cuáles son sus diez países favoritos.
Drew Binsky es un famoso YouTuber que lleva viajando por todo el mundo durante los últimos años, descubriendo países y ciudades increíbles. A pesar de la mala fama y la situación política por la que atraviesan algunos de ellos en la actualidad, afirma que su experiencia ha sido tan buena, que no duda en volver a cualquiera de ellos. “No sé si esta lista cambiará en los próximos años, pero ahora mismo son los diez países que recomendaría visitar”.
Los 10 países imprescindibles
Filipinas
Definitivamente, Filipinas es su país favorito en el mundo. Y no solo porque su pareja sea de allí. “Mi pasión por el país es anterior a mi relación con Diane”. De hecho, en el vídeo sostiene que viajó a Filipinas cuatro veces más antes de conocerla. Destaca su naturaleza, con más de 7.000 islas, “muchas de ellas todavía inexploradas”, islas privadas en las que nunca ha estado nadie y preciosas playas. Eso y que “la gente siempre tiene cara de felicidad”. No es un país muy conocido internacionalmente por su cocina, “pero es deliciosa y asequible. Además “casi todo el mundo habla inglés”, y si tuviera que elegir sus islas favoritas, serían Shiregao, Bahal, Sikihor o Romblon.
Irán
A pesar de la mala fama del país, “no me ha ocurrido nada malo durante mis viajes, caminando por sus calles”. Su gente le recuerda a la de Afganistán, pero un poquito más modernizada. La milenaria ciudad de Persépolis le fascina, igual que Shiraz, la antigua capital de Persia, o Isfahan, para él su lugar favorito de todo el país y la ciudad con la plaza más grande del mundo, por detrás de la plaza de Tiananmen en Beijing. “Nunca he tenido una mala experiencia y estoy planeando volver”.
Afganistán
He ido varias veces, y en la última ocasión he pasado más de un mes en Afganistán, y lo primero que puedo decir es que su gente es la más absolutamente hospitalaria del planeta. Eso, y que cuando vas allí sientes como si te hubieras metido en una máquina del tiempo y hubieras viajado cientos de años atrás en el tiempo. Todo es super tradicional. Aunque, obviamente, “ahora no es el mejor momento para viajar allí”.
Líbano
“Beirut es la ciudad más divertida del mundo y con la mejor vida nocturna”. Le sorprendió la belleza de las ruinas romanas y su paisaje montañoso. “La gente piensa que Líbano es un desierto y no, no lo es. De hecho es muy verde y en invierno puedes incluso hacer snow”.
Venezuela
“Iba sin expectativas pero me sorprendió muchísimo”, y eso que le pilló allí la pandemia. Le sorprendió lo normal de la vida en Caracas, a pesar de la fama de peligrosa que tiene la capital venezolana. Eso, y que poca gente sabe que Venezuela tiene la costa más grande de todo el Caribe. “Es un país al que absolutamente volvería”.
Namibia
Es mi país favorito de todo el continente africano, y el más bello. “Es el único lugar en el mundo donde he visto las dunas más bonitas del desierto: las olas rompen directamente en ellas”. La capital, Windhoek, es preciosa, y en el norte, recomienda visitar el Parque Nacional Etosha.
México
México es una de sus grandes sorpresas. Antes de viajar hasta allí, solo había escuchado cosas malas, “era un país con muy mala reputación”, hasta que lo vio en persona. Sus playas, desde Cancún a Tulum o Acapulco, al interior, en Oaxaca o Chiapas, “es fascinante. México es súper diverso. Su comida es fantástica, la gente muy hospitalaria, es barato, su cultura es increíble y su arquitectura esconde algunas de las maravillas del mundo, desde Teotihuacán, con el templo maya más antiguo del norte de México, a Chichén Itzá, en la península de Yucatán.
República Checa
Es el país donde este Youtuber comenzó su aventura global en 2012, y aunque en aquella época se hizo más de 20 países en un solo semestre, Praga siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Ha vuelto en muchas ocasiones y le sigue fascinando su historia, sus calles medievales y su cultura, “muy diferente a la del resto de Europa pero muy occidentalizada”. La cercanía a otras ciudades como Budapest, Munich o Cracovia es otro de sus puntos a favor. “Es donde todo empezó para mí, es mi lugar feliz en el mundo”.
Japón
“Es uno de esos países que ocupa un lugar destacado en la lista de todos aquellos que todavía no lo han visitado”, y no le extraña. “Su cultura va diez años por delante que la del resto”, sobre todo en términos de tecnología e innovación. La idea de que sea una isla que jamás ha sido colonizada “hace que no se parezca a ningún otro lugar, como si estuviera separado del resto del mundo. Es raro de explicar, pero eso hace que Japón sea tan increíblemente genial”. Además de Tokio y Kyoto, recomienda viajar a Osaka y las islas de Okinawa.
Turquía
Ha viajado al país en unas diez ocasiones y le sigue fascinando. Situada entre Europa y Asia, Estambul es, literalmente, el único lugar en el mundo dividido entre dos continentes. “Con un pequeño ferry, puedes cruzar de una costa a otra de la ciudad”. Y luego está la comida, “increíble”. La capital gastronómica, Gaziantep, la milenaria ciudad-fortaleza de Mardin, en la antigua Mesopotamia, y Diyarbakir, la segunda ciudad con las murallas más grandes del mundo, solo superadas por la Gran Muralla China, son sus lugares favoritos.
