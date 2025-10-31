Ha viajado a todos los países del mundo y estos son los 10 a los que siempre volvería: "Me siguen fascinando como la primera vez”

Definitivamente, Filipinas es su país favorito en el mundo. Y no solo porque su pareja sea de allí. “Mi pasión por el país es anterior a mi relación con Diane”. De hecho, en el vídeo sostiene que viajó a Filipinas cuatro veces más antes de conocerla. Destaca su naturaleza, con más de 7.000 islas, “muchas de ellas todavía inexploradas”, islas privadas en las que nunca ha estado nadie y preciosas playas. Eso y que “la gente siempre tiene cara de felicidad”. No es un país muy conocido internacionalmente por su cocina, “pero es deliciosa y asequible. Además “casi todo el mundo habla inglés”, y si tuviera que elegir sus islas favoritas, serían Shiregao, Bahal, Sikihor o Romblon.