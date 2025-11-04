Ha viajado a más de 95 países y este es al que siempre volvería: “Estoy completamente enganchada, es una sorpresa continua”
Qué difícil es elegir solo un destino cuando tu profesión te lleva de viaje por todo el mundo en busca de paraísos remotos y ciudades sorprendentes.
En los viajes pasa como con los libros: cuánto más lees, más te das cuenta de lo poco que sabes. Y como con las pipas, que cuanto más comes, más quieres. Por eso, para alguien que se dedica a viajar de manera profesional a destinos remotos en busca de historias interesantes que luego plasma en deliciosos relatos, no es fácil quedarse solo uno.
La periodista de viajes Elena Ortega, viajera incansable que ha hecho de su pasión su profesión, ha visitado 96 países hasta la fecha y, algunos de ellos, más de una vez. “A muchos de ellos he viajado en varias ocasiones para comprobar cómo cambian en las distintas estaciones”.
El continente de la diversidad y la sorpresa contínua
Vivió en Kuala Lumpur y en Singapur, a donde llegó para trabajar en la Oficina de Turespaña promocionando España como destino turístico en el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda. Quizá por eso, si tuviera que elegir un continente, “sin duda, me quedaría con Asia. Estoy completamente enganchada a su diversidad cultural y a esa sensación de contraste y sorpresa continua”.
Y aunque sabemos lo mucho que le cuesta elegir solo un país, la hemos insistido para intentar sonsacar una respuesta concreta (al parecer, no somos los únicos). “Una de las preguntas que más me hacen como viajera es precisamente esa: ¿con cuál te quedas? Y siempre me cuesta elegir solo un destino. Cada país deja una huella distinta, por lo que hacer un ranking me resulta injusto”.
Cuál es el país al que siempre volvería
A pesar de lo difícil que es quedarse solo con uno, afirma que hay un país al que siempre quiere regresar y no es otro que Japón. “Me fascina esa dualidad entre tradición y modernidad, su armonía, su naturaleza, la educación de su gente y el hecho de pasar, en segundos, de un templo a un barrio futurista, lleno de luces y neones”.
La primera vez que puso un pie en el país nipón lo hizo con amigas locales, que le abrieron las puertas “de su día a día”, permitiendo que se sumergiera en la cultura japonesa de lleno. “Lo que más me marca de un destino es la acogida de su gente. Si me reciben con sonrisas y conversaciones desinteresadas, ya me tienen ganada”.
Consejos para viajar a Japón por primera vez
Si no habéis estado nunca y de repente os están entrando ganas locas de visitar Japón, Elena tiene un par de buenos consejos. “Para quien visite Japón por primera vez recomiendo salirse de los típicos circuitos turísticos. Hay muchas experiencias sencillas que te permiten conectar a fondo con el país. Una de las más memorables para mí fue una cena en una pequeña taberna de Kioto llamada Matsumoto Yakiniku. Era la única extranjera del lugar y acabé compartiendo mesa con seis japoneses. Ninguno hablaba inglés, pero nos comunicamos perfectamente gracias a un traductor simultáneo”.
El próximo destino de moda es...
Después de 96 países, hasta la fecha, Elena asegura que está deseando saber cuál va ser su país número 100. “Mis amigos ya hacen apuestas sobre ello”. Conociéndola, es más que probable que haga todo lo posible para que esa cifra redonda la lleve, una vez, más hasta el continente asiático, como marcando un hito allí donde empezó todo.
Y aunque el suyo no lo tiene todavía claro (dependerá mucho del trabajo y del azar), sí que se atreve a vaticinar cuál será el próximo destino que se va a poner de moda, ese que va a captar como ningún otro la atención de los viajeros. “Diría que va a ser Corea del Sur, por la gastronomía, la cultura pop, la estética y, por supuesto, esa cara tradicional que, al igual que Japón, convive con la más moderna”. Gracias Elena.
