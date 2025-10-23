Ha viajado a más de 90 países y solo hay uno al que volvería siempre: “Me hace sentir viva, en calma y curiosa a la vez”

Ha recorrido más de 90 países y su norma era inquebrantable; visitar cada uno solo una vez, porque el mundo es demasiado grande para repetir destino. Pero hay un lugar que consiguió romper su regla. Uno que, según confiesa, “podría visitar una y otra vez sin cansarme jamás”; Islandia. La primera vez que viajó al país de fuego y hielo lo hizo casi por casualidad. Siempre lo había tenido en mente, pero no como prioridad. Hasta que una amiga la animó a descubrirlo. Voló desde Washington sin imaginar que aquel paisaje acabaría marcándola para siempre.