Ha viajado a más de 100 países de todo el mundo y solo hay uno al que siempre volvería: “Tiene mis tres cosas favoritas en la vida”

Lleva recorriendo medio mundo durante los últimos años y este Youtuber cree haber encontrado su lugar favorito: “Es el más especial de todo el mundo”.
Qué difcícil es elegir un único país favorito en todo el mundo. Porque si hablamos de viajar, ir a un destino y que te guste a la primera puede ser cuestión de coincidencia. Si vas dos veces y te sigue gustando, quizá sea casualidad. Pero si vas tres veces, y de nuevo te encanta, ay amigo, entonces es que ese lugar lo tiene todo para convertirse en tu favorito.
Es precisamente lo que le ha pasado a un Youtuber que lleva viajando por todo el mundo durante los últimos años y por fin tiene una única respuesta para esa misma pregunta. Dice que ha encontrado “el país más especial del mundo”. Lejos de quedarse en una afirmación vacía y lanzada al aire sin más, se atreve a enumerar las razones por las que este destino se ha convertido en su top 1 después de recorrerse medio mundo.
El país al que siempre volvería
Después de viajar por más de cien países en todo el mundo, el Youtuber Waleed Maped dice que Malasia es ese país tan especial, ese al que volvería una y otra vez. Y lo ha cogido con ganas, porque tal y como él mismo cuenta en su vídeo, ya va por la tercera.
Las razones por las que este es el mejor país del mundo
La comida
La gastronomía de Malasia está en el top 5 de las mejores comidas del mundo, con “platos sorprendentes y una gran variedad de ingredientes”. Es más, tiene la que para este youtuber es una de las mejores bebida: el Teh Tarik o té malayo. “No sé qué lleva, pero es la bebida que más feliz me hace. Deberían tenerla en todos los lugares del mundo”. Nosotros te lo decimos: té negro y leche condensada (misterio resuelto).
La gente
Según este Youtuber, Malasia tiene la gente más amable de todo el mundo. "Siempre que conozco a alguien nuevo aquí, están encantados de conocerme".
Su naturaleza
El senderismo está en su top 3 de cosas favoritas para hacer en el mundo, junto con comer y hacer submarinismo. Y en Malasia ha encontrado todas. "Este país tiene mis tres cosas favoritas en la vida", afirma.
Los mercados callejeros
En los street markets de Malasia dice que puedes comer todo tipo de comida deliciosa por poco dinero. “Si has viajado por todo el mundo, sabes que los mercados callejeros de Asia tienen algo especial, pero el de Malasia está en el top”.
Kuala Lumpur
“Kuala Lumpur es, es probablemente mi ciudad favorita de todo el mundo”. Por su transporte público, desde el metro a los vuelos (“puedes viajar super barato a cualquier parte”) y por sus restaurantes, que “tienen la mejor comida del mundo”. “Si no has estado en Malasia, definitivamente tienes que ir”, concluye Maoed en su vídeo.
La diversidad
En una misma calle puedes encontrarte con una mezquita, un templo hindú, un templo budista o una iglesia. Gente de diferentes culturas y religiones, conviviendo en paz. “La diversidad de Malasia hace que un lugar sea mejor y esa es una razón para volver una y otra vez”.
