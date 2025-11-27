Ha viajado a más de 100 países y tiene muy claro cual de todos ellos es su favorito: “Son las sensaciones, la atmósfera”
Después de viajar por todo el mundo a lo largo de más de tres décadas, este viajero experimentado ha coronado este país del Mediterráneo como el mejor.
Muchas veces no somos conscientes de lo grande que es el mundo, la cantidad de países y territorios que cubren la corteza de este planeta que llamamos hogar, cada uno con su propia personalidad y diferentes de todos los demás.
El bloguero de viajes Gabriel Morris, cuyo canal en YouTube tiene más de 600 mil subscriptores, lleva recorriendo el mundo desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha visitado seis continentes y publicado varios libros, entre los que se encuentran Following My Thumb y Gabe’s Guide to Budget Travel.
A principios de este año, Morris publicó un vídeo donde clasificaba sus diez países favoritos. En el top cinco situó Turquía, Tailandia, Nepal, e India, pero fue Grecia el país que se llevó la corona.
Una combinación de factores
Son varias las veces que Morris ha declarado su admiración por este maravilloso país del Mediterráneo. “Es la sensación, la atmósfera, estar en islas de ensueño con paisajes surrealistas en el Mediterráneo”, declaraba en el vídeo.
En total, son casi 60 las islas griegas de Gabriel Morris ha visitado durante sus viajes al país, las cuales son, según él, muy fácil de explorar. Tan solo hace falta subirse a bordo de uno de los muchos ferry que se encuentran y trasladarse hasta la siguiente isla, donde se puede perfectamente alquilar un coche o una moto para descubrir su entorno. Y así una isla detrás de la otra.
Reconoce que, en los vídeos, puede parecer que las islas se parezcan mucho entre sí; pero visitarlas en persona es otra historia. Cada una tiene su propia esencia, cuando desembarcas en ellas todo es nuevo y emocionante. “(Esta isla) tiene un pueblo parecido (a la otra), con los edificios de color azul y blanco en la costa, ¡pero sigue siendo todo nuevo!”, dice.
Morris es consciente de que muchos viajeros podrían preferir las paradisíacas islas tropicales, con climas excelentes y donde casi no llueve. Pero cuando llegas a Grecia “te encuentras con algunas de las mejores y más bonitas playas del mundo, y con un agua tan cristalina que es como mirar a través de un cristal”.
A este factor clave, Gabriel Morris añade que Grecia cuenta con una gastronomía deliciosa, una música que encaja perfectamente con el ambiente de sus islas, y, algo curioso pero que para los más miedicas (como es mi caso) es definitivamente un plus, la escasez de bichos.
Unas islas de leyenda
De las miles de islas catalogadas que tiene Grecia, son alrededor de 200 las que están habitadas. En cada una de ellas podemos disfrutar de característicos pueblos costeros e infinitos kilómetros de playas, así como cantidad de yacimientos arqueológicos imprescindibles donde descubrir un poco más sobre la historia de la cuna de la democracia.
Las islas se dividen en diferentes regiones, las cuales reciben los nombres de Islas Sarónicas, las Cícladas, Creta, el Dodecaneso, Evia, las Islas Jónicas, las Islas del Egeo Norte, y las Esporádas. No es de extrañar que Gabriel Morris haya regresado tantas veces a Grecia, pues cada una de estas zonas tiene su propia personalidad, y se necesitaría prácticamente una vida entera para descubrir todas y cada una de las islas que las componen.
