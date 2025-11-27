Ha viajado a más de 100 países y tiene muy claro cual de todos ellos es su favorito: “Son las sensaciones, la atmósfera”

En total, son casi 60 las islas griegas de Gabriel Morris ha visitado durante sus viajes al país, las cuales son, según él, muy fácil de explorar. Tan solo hace falta subirse a bordo de uno de los muchos ferry que se encuentran y trasladarse hasta la siguiente isla, donde se puede perfectamente alquilar un coche o una moto para descubrir su entorno. Y así una isla detrás de la otra.