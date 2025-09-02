Valles emblemáticos, iglesias románicas y puentes tibetanos: un paseo por Canillo, la joya de Andorra

Muchas de las iglesias de los siglos X y XI tienen en su visual otras emplazadas en diversos puntos que dominan los alrededores, evidenciando su carácter religioso, pero también vinculado a la seguridad. Un ejemplo sería el templo de Sant Joan de Caselles, que desde lo alto de una colina domina la carretera N-II, vía de acceso a Francia desde la población de Canillo. De dimensiones modestas, destaca por su campanario exento y el porche que en el pasado servía de lugar de encuentro y debate para los vecinos, como si se tratase de un pequeño parlamento comunal. Su interior esconde uno de los escasísimos ejemplos escultóricos del país de los Pirineos, un Cristo de estuco incrustado en una pintura mural. Se halló por casualidad, durante la restauración realizada en el año 1963, ya que el abad de La Seu d’Urgell decidió que había que quitarlo de su ubicación, pero una vez lo tuvo en la mano, le pareció mal destruir una figura sagrada y la hizo esconder debajo del altar. Recordemos que el obispado de Urgel comparte la jefatura de Estado con el presidente de la República francesa desde que se instauró esta figura en el siglo XI. En fin, que la opinión del religioso tenía (y tiene) su peso.