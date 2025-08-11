Valle del Elqui: la joya de Chile que fue el primer Santuario Internacional de Cielos Oscuros del mundo

De camino allí se habrá ido recalando por Diaguitas, ocupado antes de la llegada de los españoles por la civilización agroalfarera del mismo nombre, o por Villaseca, cuyos restaurantes solares atraen a propios y extraños por sus guisos —cabrito al jugo, pastel de choclo— cocinados en unos insólitos hornos calentados con los rayos de un sol de justicia. También, por Rivadavia, donde confluyen los ríos Claro y Turbio que dan lugar al Elqui, o por Paihuano y el más turístico y mochilero Pisco Elqui antes de perderse por las soledades de los subvalles de Alcohuaz y Cochihuaz. De lo poco que ha cambiado en estos pueblos desde que empezó el goteo de astroturistas es que, aquí y allá, muy discretamente fueron brotando cabañas y hotelitos, casi siempre familiares, donde alojar a tantos como, tras un día de visitas y naturaleza, se preparan para paladear sus firmamentos en cuanto el sol baja el telón. En casonas coloniales por los cogollos históricos, en fincas camperas lejos de todo o en domos circulares desde los que avistar las estrellas sin salir de la cama, no pocos ponen a disposición de sus huéspedes un telescopio, y hasta pequeños observatorios privados y tinajas para un remojón ¡o un masaje! bajo el chisporroteo de las constelaciones.