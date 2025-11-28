El único pueblo de Italia atravesado por una cascada: declarado Monumento Nacional, es una de las maravillas naturales del país y está muy cerca de Roma
Un salto de agua de casi 30 metros de altura que divide en dos el pueblo, como si fuera una isla.
Este no es un destino italiano más, es posiblemente uno de los secretos mejor guardados del país. Quienes la conocen hablan de ella como la gran joya desconocida del Lacio, una de las regiones que conforman Italia, y cuya capital y ciudad más poblada es Roma.
De hecho, nuestro destino está a poco más de hora y media de la capital, y aún así, sigue siendo un misterio para la mayoría de viajeros.
“Es tan hermoso e inesperado que parece falso”, como apuntan desde la Oficina de Turismo de Italia. Y es que no te lo esperas: no te esperas encontrar una cascada brotando a raudales en el centro histórico de la ciudad. Pero sucede, y es real.
Isola del Liri es un antiguo pueblo de la provincia de Frosinone, como decíamos, una de las joyas ocultas más interesantes del lacio. Es tan impresionante, que parece un escenario de película y no un pueblo de casas habitadas. Ese es su principal encanto.
La ciudad que parece una isla, pero no lo es
Su nombre, Isola del Liri, se traduce literalmente por la ‘isla de Liri’. Aunque más que una isla, se trata en realidad de un pueblo rodeado por un río. Se trata del río Liri, que a la altura del pueblo divide su cauce en dos, dejando un islote de casas en el centro, principal núcleo de esta bellísima localidad de apenas 12.000 habitantes.
Lo más espectacular son sus cascadas. Porque no tiene una, sino dos. La principal es la Cascata grande, un salto de alrededor de 30 metros, visible a la altura del castillo Boncompagni Viscogliosi. Lo más peculiar de esta cascada, además de la fantasía que supone verla desde tan cerca, es que se trata de la única cascada de Italia que está dentro de un centro histórico.
Y luego está la más pequeña, la Cascata de Valcatoio, un salto de agua mucho más discreto pero que en realidad sirve para alimentar una central hidroeléctrica.
Qué ver en el pueblo de las cascadas
El castillo Boncompagni Viscogliosi, ese donde se bifurca el río generando el ‘islote de Liri’, es uno de los grandes testimonios del pasado glorioso de esta ciudad. Declarado Monumento Nacional, se trata de una construcción imponente y de carácter defensivo levantada sobre una roca de travertino, que es la que hace que el río se divida en dos brazos.
Lo curioso es que antes que castillo fue convento. Los escritos dicen que se levantó en el siglo XI por los monjes de Montecassino como lugar de oración y paz. Fue más tarde, con la llegada de Napoleón, que la fortaleza adquirió un carácter mucho más defensivo gracias a su ubicación estratégica.
Otro de los lugares emblemáticos es la Villa Lefebvre o Villa Nota, un edificio singular con mucha historia: se trata de una casona palaciega levantada en el siglo XIX por un empresario que se enriqueció gracias a la industria del papel que hizo famosa a esta región. Hoy es un hotel con encanto, pero a lo largo de los años ha albergado a grandes nombres de la nobleza italiana y la realeza, como Fernando II de Borbón.
Interesante es también la antigua fábrica de papel Lefebvre, hoy convertida en Museo de la Civilización del Papel y las Telecomunicaciones. Se fundó en 1812 y estuvo en funcionamiento durante más de un siglo, hasta que cayó en el olvido. Visitarla hoy no es solo un viaje al pasado, sino la posibilidad de disfrutar de las mejores vistas de la cascada de Isola del Liri. Solo hay que cruzar un puente de acero de unos 55 metros y mirar…
