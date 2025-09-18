El único país del mundo al que puede entrar cualquier persona sin necesidad de visado: se le considera el más acogedor del mundo

Entre reservas de vuelos, maletas y planes, a veces se complica disfrutar del viaje. El visado, en particular, suele ser una de esas barreras que desanima a más de un viajero, incluso a las puertas del embarque… Los imprevistos en ocasiones son incontrolables. Sin embargo, los ciudadanos españoles cuentan con una ventaja notable: el pasaporte nacional está considerado uno de los más poderosos del mundo, abriendo la puerta a más de un centenar de países sin necesidad de visado previo. ¡Es hora de aprovechar las ventajas!