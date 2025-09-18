El único país del mundo al que puede entrar cualquier persona sin necesidad de visado: se le considera el más acogedor del mundo
¿Cansado de tanto papeleo para tus viajes? Hay un país que te permite viajar sin complicaciones y que además tiene las islas más bonitas, acogedoras y llenas de cultura.
Qué podemos decir nosotros de viajar, si cada día demostramos que es lo mejor del mundo enseñando destinos que conquistan a los más curiosos, aventureros e incluso a los que buscan desconectar de todo. Pues bien, existe un país en el que no necesitamos viajar con visado, facilitando todo el trámite de papeleo que a veces nos provoca tanto estrés… Y por si fuera poco, es un lugar paradisíaco con el que soñar despierto. ¿No te haces una idea todavía?
Entre reservas de vuelos, maletas y planes, a veces se complica disfrutar del viaje. El visado, en particular, suele ser una de esas barreras que desanima a más de un viajero, incluso a las puertas del embarque… Los imprevistos en ocasiones son incontrolables. Sin embargo, los ciudadanos españoles cuentan con una ventaja notable: el pasaporte nacional está considerado uno de los más poderosos del mundo, abriendo la puerta a más de un centenar de países sin necesidad de visado previo. ¡Es hora de aprovechar las ventajas!
Particularmente, además de nuestra ventaja, el país de Micronesia (Estados Federados), permite la entrada a muchos viajeros de distintos países. Desde España, permite hasta 30 días de estancia sin visado, siempre que no se busque empleo y se disponga de un billete de salida. Este plazo puede ampliarse hasta 60 días adicionales a través de la oficina local de inmigración. ¿No es perfecto para unas semanas de desconexión? Si no lo conoces, quédate hasta el final porque este destino parece salido de una película Disney.
Descubre Micronesia: sus islas, ventajas con el visado y paisajes de ensueño
No hace falta ni siquiera pisar tierra firme para apreciar la belleza de este país que todavía no está tan demandado por el turismo. Desde el avión, sus islas aparecen como pinceladas frente en un océano azul infinito. Micronesia es un archipiélago disperso con identidades muy distintas: Pohnpei, una de las más conocidas, guarda las ruinas de Nan Madol, una ciudad de piedra levantada sobre el agua que muchos llaman la ‘Venecia del Pacífico’.
También Chuuk es el sueño de cualquier buceador o aficionado al ‘snorkel’: en su laguna reposan decenas de barcos de guerra hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, hoy convertidos en arrecifes cubiertos de corales y peces de colores… Todo ello resultado de la Operación Granizo de 1944, cuya flota japonesa quedó hundida hasta la expedición de Jacques Cousteau, que popularizó este enclave único bajo el agua ¡Qué fantasía!
Lo que está claro es que, decidas cualquier parte de estas islas como destino, podrás pasear por playas desiertas, conocer la cultura de sus aldeas y descubrir los secretos que esconden sus selvas repletas de cascadas. Un lugar en el que se respira calma, y que promete un viaje sin imprevistos: hay muchísimos ciudadanos de distintos países que pueden viajar sin visado, entre ellos, los españoles y los estadounidenses.
¿Cuál es la mejor época para viajar a Micronesia?
Debido a su clima, la mejor época para visitar Micronesia va de diciembre a abril, cuando la temporada seca ofrece cielos despejados y mares tranquilos. Para moverse entre islas, hay vuelos regionales que enlazan los principales islotes, aunque conviene reservar con antelación. En cuanto al alojamiento, abundan las pensiones familiares y pequeños hoteles junto al mar, lugares sencillos donde la hospitalidad es una de las características más atrayentes.
