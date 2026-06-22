Confirmado por la Unesco: estos son los 10 Patrimonios de la Humanidad que están a punto de desaparecer

En 1972 la Convención del Patrimonio Mundial aprobaba la primera lista de Patrimonios de la Humanidad en un intento por preservar, exponer y reconocer el patrimonio mundial de cada país, haciendo de la historia un canal compartido donde cada nación añade una pieza a este inmenso puzle.

Adriana Fernández

Con el objetivo añadido de catalogar esta herencia común, la Unesco cede además financiación en determinados casos, en pro de apoyar el mantenimiento y bienestar de estos espacios a través del Fondo para la conservación del Patrimonio Mundial.

Mausoleo del Taj Mahal en Agra / Istock / Manjik

A la espera de que la Unesco revele los cambios aplicados este año, en una lista que se renueva anualmente, la organización suma un total de 1.248 sitios catalogados, desglosados en 972 bienes culturales, 235 naturales y 41 mixtos (es decir, culturales y naturales).

Muestra de Patrimonio Mundial UNESCO tallado en piedra. / Istock / Vaidas Bucys

Con relación a los países más destacados, el ranking eleva a Italia a la primera posición, con 61 sitios en la lista; la sigue China, con 60; Alemania, con 55; Francia, con 54; y, por último, cerrando la cabecera de los cinco primeros, España, con 50 patrimonios dentro de las filas de la Unesco.

El Castillo (templo de Kukulkán) de Chichen Itza al atardecer, México. / Istock / Jose Ignacio Soto

Patrimonio Mundial en peligro

Pero no todo son buenas noticias, y muchos de los lugares que se incluyen en este inventario peligran de ser retirados debido a la gestión de estos, su contexto geopolítico, el urbanismo o incluso el cambio climático. Entre ellos se encuentran estos 10 sitios que no debes perderte antes de que, quizá, desaparezcan:

Valle de Bamiyán, Afganistán

Incluido en el año 2003, este se matiene en la lista de la Unesco pero peligra, debido al conflicto armado e inestabilidad institucional que sufre, tras la destrucción deliberada de los grandes budas por los talibanes.

Valle de Bamiyán, Afganistán / Istock

Centro Histórico de Aleppo, Siria

Desde el año 2013, Siria incluye este centro histórico junto a otros cinco que gozan de la misma categoría: Damasco, Bosra, las aldeas del norte, el Crac de los Caballeros y Palmira; sin embargo, estos siguen siendo susceptibles al conflicto armado sirio sobre cascos históricos, ciudadelas y yacimientos arqueológicos.

Aleppo, Siria / Istock

Parque Nacional de Virunga, República Democrática del Congo

Inscrito tras la guerra en Ruanda, en 1994, este parque nacional persiste hoy bajo el impacto de disturbios civiles, infraestructura de transporte, actividades ilegales, conversión de tierras, ganadería, petróleo y gas, y guerra como algunos de los muchos factores activos que lo dañan, siendo la minería y los hidrocarburos los principales factores incompatibles con el estatus de Patrimonio Mundial, según avisó la propia organización.

Parque Nacional de Virunga, República Democrática del Congo / Istock

Parque Nacional Everglades, EE. UU.

Pese a la belleza de este lugar, el manejo del agua en este paraje es la mayor amenaza ambiental, con una caída del 60% en el flujo hacia el norte del parque, agravado por el colapso de marismas, la intrusión salina y la contaminación por mercurio derivada del cambio climático. Daños que la Unesco acusó, destacando la contaminación por nutrientes, el crecimiento urbano-agrícola y la pérdida de biodiversidad.

Parque Nacional Everglades, EE. UU. / Istock

Centro Histórico de Viena, Austria

En el caso de esta histórica ciudad, es el propio urbanismo el que ha puesto en peligro el valor universal de su centro histórico, debido a un proyecto de rascacielos que amenaza con no respetar la integridad de este conjunto inscrito desde 2017. En su caso, es el único caso de Europa afectado por presión urbanística.

Museo de Bellas Artes de Viena, Austria / Istock

Ciudad de Potosí, Bolivia

La minería se ha vuelto un problema de gravedad en diversas regiones del mundo, también en América del Sur, donde las operaciones continuas y descontroladas han convertido a espacios como la Ciudad de Potosí boliviana en una amenaza agravada por la inestabilidad y el riesgo de colapso de esta montaña. A esto se suma la falta de conservación y casi 500 años continuados de explotación informal que amenaza, además del patrimonio, a más de 180 familias, según denunció la propia organización mundial.

Ciudad de Potosí, Bolivia / Istock / Lukas Bischoff

Parques Nacionales del Lago Turkana, Kenia

En lista desde 2018, este parque nacional se ha visto afectado por el impacto de la presa Gibe III, que altera el flujo y ecosistema de este impresionante lago, modificando los flujos estacionales con efectos directos en la fauna y la pesca de las comunidades locales.

Parques Nacionales del Lago Turkana, Kenia / Istock / s

Ciudad Vieja de Saná y Shibam, Yemen

En el caso de Saná el impacto fue evidente: la consecución de daños sufridos durante el conflicto armado, sumado a problemas previos de gestión y salvaguarda, según recoge la Unesco. En el caso de Yemen, las estructuras más afectadas incluyeron el barrio de al-Qasimi, cercano al jardín urbano de Miqshamat al-Qasimi; la mezquita de al-Mahdi del siglo XII y numerosas puertas y ventanas decoradas, características de su arquitectura.

Shibam, Yemen / Istock

Patrimonio de Selva Tropical de Sumatra, Indonesia

FFrente a la caza furtiva, la tala ilegal, la invasión agrícola y los planes de construir carreteras a través del sitio, el patrimonio de los bosques tropicales de Sumatra fue incluido en la lista de peligro de la Unesco en el año 2011. Este santuario es conocido por ser hogar del orangután de Sumatra y otras especies endémicas en peligro crítico de extinción.

Patrimonio de Selva Tropical de Sumatra, Indonesia / Istock

East Rennell, Islas Salomón

Según el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), este espacio se ve afectado por la tala en curso en la parte occidental de la isla, a solo 12 km del sitio, una amenaza que supondría un daño grave a la ecología del bosque, inscrito como patrimonio mundial en 2013. Asimismo, se destaca la introducción de especies invasoras por la tala y los barcos contenedores como un peligro serio para la fauna endémica. Es el único sitio natural del Pacífico en la lista de peligro.