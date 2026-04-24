El último secreto de Europa es una isla con el aire más puro del planeta: tiene un faro de madera del siglo XIX, una costa impresionante y está reconocida por la UNESCO

Todos hemos oído hablar de Roma, Londres, París, Venecia… y sí, son algunos de los lugares más bonitos de Europa, pero hay muchos otros que, desgraciadamente, aún se mantienen en secreto. Son joyas desconocidas que, si nadie te habla de ellas, posiblemente no conozcas nunca. Como esto debe cambiar, aquí te traemos un lugar fascinante.

Roma, Italia / Istock / Eva-Katalin

Es una isla considerada uno de los últimos secretos de Europa, y cuenta con un ambiente tan puro que tiene uno de los aires más limpios del planeta. Además, no tiene demasiada población, por lo que si buscas un destino lleno de relax y calma para huir de la monotonía de la rutina o de los sitios más turísticos, Estonia es para ti.

Adriana Fernández

Un paraíso desconocido

Esta joya se encuentra dentro del condado de Saare, en Estonia, uno de los países más desconocidos de Europa. Dentro de él está Vilsandi, una isla y el corazón del Parque Nacional con el que comparte nombre, considerado el área protegida más antigua de los países bálticos tras su fundación hace más de 100 años.

El Parque Nacional de Vilsandi cuenta con una gran vegetación tanto terrestre como marina y es el hogar de especies como gansos, cisnes, focas grises y diversas aves marinas, por lo que no es ninguna sorpresa que esté libre de contaminación. Es más, es considerado uno de los lugares con el aire más puro del planeta.

Una costa fascinante

La costa del Parque Nacional de Vilsandi se caracteriza por tener un entorno en su mayoría rocoso, con poca profundidad y con una gran cantidad de arrecifes y pequeñas islas. El mar es poco profundo y actualmente es el parque más marítimo de Estonia, siendo más de la mitad de su territorio agua. Además, incluye la isla de Nootamaa, el punto más occidental del país.

Parque Nacional de Vilsandi, en Estonia / Istock / Neil Aldridge

Una joya llena de luz

Desde hace más de 30 años forma parte del Programa de la Biosfera de las Islas del Oeste de Estonia y, desde 1997 pertenece a la lista Ramsar, que reconoce y protege zonas húmedas de importancia internacional. Aparte, además de contar con una naturaleza impresionante, tiene algunos de los faros más impresionantes de Europa.

Faro de Kiipsaare, en el Parque Nacional de Vilsandi / Istock / fotoman-kharkov

Son el Faro de Vilsandi, cuya primera versión fue hecha en el siglo XIX con madera y no duró muchos años en funcionamiento, por lo que en el siglo XX se hizo otro de hormigón; y el Faro de Kiipsaare, situado en la península de Harilaid, con más de 20 metros de altura y pintado con rayas blancas y negras.