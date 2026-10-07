Uno de los safaris más variados de África: chimpancés en el bosque, leones sobre los árboles y el Nilo convertido en catarata

Uganda suele asociarse con los gorilas de montaña, pero su riqueza natural se extiende mucho más allá de Bwindi. El país permite combinar el rastreo de chimpancés en Kibale, los safaris por Queen Elizabeth, la navegación por el canal de Kazinga y la fuerza del Nilo en Murchison Falls. Viajar a Uganda ofrece así una sucesión de bosques, sabanas, humedales y grandes encuentros con la fauna.

Un chimpancé en la selva tropical del Parque Nacional de Kibale, al oeste de Uganda. / Rixipix

Uganda más allá de los gorilas: ¿qué hace diferente a este safari?

Una de las singularidades del país es la transición entre bosque tropical, sabana, humedales, lagos y montañas. Un mismo viaje puede combinar actividades a pie, recorridos en vehículo y navegaciones por algunos de sus principales espacios naturales.

Los gorilas continúan siendo uno de sus grandes símbolos, especialmente en el bosque de Bwindi, pero no deberían eclipsar el resto del país. Uganda permite combinar el seguimiento de grandes primates con safaris terrestres y recorridos en barco, mostrando ecosistemas muy diferentes.

Te ayudamos a diseñar el viaje de tus sueños / Club VIAJAR y PANGEA

Qué ver en Uganda: Kibale, Queen Elizabeth y Murchison Falls

Kibale representa la Uganda de los bosques tropicales y los grandes primates. Queen Elizabeth introduce las sabanas, los lagos, los humedales y el canal de Kazinga. Más al norte, Murchison Falls muestra la fuerza del Nilo al abrirse paso entre la roca. Cada parque aporta un paisaje y una forma distinta de observar la fauna.

La experiencia complementa los grandes safaris de sabana, como los que pueden realizarse en el Ngorongoro, en Tanzania. En Uganda, el bosque y el agua comparten protagonismo con las llanuras, por lo que muchas de sus actividades se realizan caminando o navegando.

Elefante nadando en el canal de Kazinga. / Nadine Wagner

Kibale: seguir a los chimpancés a pie por el bosque

La experiencia en Kibale se realiza a pie y acompañada por guías especializados. El tiempo necesario para localizar a los chimpancés depende de sus movimientos, del terreno y de las condiciones del bosque. Cuando aparecen, la atención se centra en observar su comportamiento y sus relaciones dentro del grupo.

A diferencia de un safari en vehículo, aquí el viajero avanza por senderos rodeados de vegetación. El rastreo convierte el propio bosque en protagonista, porque la actividad no se limita al encuentro con los chimpancés, sino que permite comprender el ecosistema en el que viven.

Kibale, el bosque de los primates. / Gatis Vilbrants

Queen Elizabeth e Ishasha: ¿por qué los leones trepan a los árboles?

El parque nacional Queen Elizabeth reúne sabanas, lagos, humedales, bosques y antiguos cráteres volcánicos. Uno de sus escenarios principales es el canal de Kazinga, que conecta los lagos George y Edward. Hipopótamos, cocodrilos del Nilo, elefantes, búfalos y numerosas aves se concentran en sus aguas y orillas.

Al sur aparece el sector de Ishasha, conocido por sus leones trepadores. Encontrarlos descansando sobre las ramas no está garantizado, como sucede con cualquier observación de fauna salvaje, pero la imagen de un león sobre una higuera se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Uganda. El paisaje es diferente al de otras reservas africanas, como Masái Mara, en Kenia.

Leones descansando sobre un árbol / GUENTER GUNI

Murchison Falls: el lugar donde el Nilo muestra toda su fuerza

En Murchison Falls, el Nilo Victoria atraviesa una garganta de aproximadamente ocho metros de anchura antes de precipitarse 45 metros. La concentración del agua en este estrecho paso provoca una de las imágenes más poderosas del parque, antes de que el río continúe hacia el lago Alberto.

La navegación por el Nilo permite observar cocodrilos, hipopótamos y aves, mientras elefantes, jirafas y búfalos se acercan a sus orillas. Aquí el río organiza buena parte de la experiencia del safari, de una forma distinta a la de reservas especializadas como Ol Pejeta, en Kenia.

La fuerza del Nilo. / Serge-Kazakov

Un safari por Uganda a medida con Club VIAJAR y PANGEA

Uganda requiere coordinar desplazamientos, permisos, alojamientos y actividades muy diferentes. Club VIAJAR y PANGEA permiten crear un viaje a medida que combine primates, grandes mamíferos, recorridos en vehículo y navegación, reservando tiempo suficiente para cada experiencia.

El asesoramiento especializado también permite decidir cuánto protagonismo tendrán los gorilas y qué otros parques se incorporarán al recorrido. El resultado es un safari adaptado a los intereses y al ritmo de cada viajero.

¿Estás pensando en viajar a Uganda y quieres vivirlo a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

Atardecer en Uganda. / phototrip.cz

Las noticias con enlaces de compra sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.