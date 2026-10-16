El rincón de África donde los leones descansan en los árboles: un safari para mirar también hacia las ramas

En Uganda, un safari por Ishasha invita a buscar patas y colas que cuelgan de las ramas. Bajo las hojas de una higuera puede descansar un león, con el cuerpo apoyado sobre la madera y la cabeza vencida por el sueño. Los leones trepadores de Ishasha convierten los árboles en parte esencial de la búsqueda. Para quienes quieren viajar a Uganda , esa posibilidad añade una escena poco habitual al recorrido por la sabana.

Dos jóvenes leones descansan entre las ramas de un árbol en el sector de Ishasha, dentro del parque nacional de la Reina Isabel. / istock

Ishasha, el sector del parque nacional de la Reina Isabel donde mirar hacia arriba

Ishasha ocupa el extremo sur del parque nacional de la Reina Isabel, en el suroeste del país. El río del mismo nombre marca la frontera con la República Democrática del Congo. Las llanuras de hierba están salpicadas de grandes higueras, cuya sombra rompe la continuidad del paisaje y ofrece lugares de descanso a los felinos.

Quien asocie un safari con las llanuras del Serengeti, en Tanzania , reconocerá aquí el espacio abierto y los grupos de herbívoros. Pero conviene observar también las copas. Una silueta inmóvil puede pasar inadvertida bajo el follaje, incluso cuando el árbol destaca claramente sobre el horizonte.

¿Quieres viajar a Uganda? Diseñamos tu viaje a medida / Club VIAJAR y PANGEA

Qué hace especiales a los leones que descansan sobre las ramas

Resulta llamativo ver a un animal tan corpulento acomodado en una horquilla del tronco. Las ramas anchas y relativamente horizontales de las higueras proporcionan apoyo, y pueden compartirlas varios ejemplares. El hábito de descansar en los árboles es uno de los rasgos más conocidos de los leones de Ishasha, aunque también se ha observado en otros lugares de África.

La palabra «trepadores» describe su comportamiento. Son leones africanos que aprovechan estos refugios elevados, donde se pueden observar posturas, movimientos y relaciones dentro del grupo. Para los viajeros interesados en grandes felinos, como los leopardos de Sri Lanka , contemplar cómo descansa un animal puede resultar tan revelador como verlo desplazarse.

Un león duerme con la cabeza apoyada entre las ramas de un árbol en Ishasha. / Gunter Nuyts

Por qué algunos leones suben a los árboles

La pregunta surge en cuanto se ve la primera fotografía. Se han propuesto varias explicaciones: aprovechar la sombra y el aire, reducir las molestias de los insectos o disponer de una posición elevada para observar los alrededores. Estas explicaciones deben tratarse como hipótesis, sin atribuir cada ascenso a una causa única. La forma de las ramas también facilita que encuentren un apoyo cómodo.

¿Qué se puede apreciar durante la visita? Un cambio de postura, una cola que se mueve o un ejemplar que levanta la cabeza permiten seguir la escena sin necesidad de que ocurra nada espectacular. La paciencia ayuda a descubrir detalles del comportamiento animal.

Dos leones descansan en lo alto de un árbol en el sector de Ishasha, junto a la frontera con la República Democrática del Congo. / GUENTER GUNI

Club VIAJAR y PANGEA te ayudan a dar espacio a este tipo de experiencias en un viaje a Uganda a tu medida.

Un safari por Ishasha, de las higueras a las orillas del río

El recorrido sigue pistas por la sabana y zonas próximas al río. Cobos de Uganda, topis, búfalos y elefantes forman parte de la fauna del sector, aunque cada salida ofrece encuentros distintos. Conviene dedicar atención al conjunto del paisaje, tanto a los grupos que pastan como a la vegetación ribereña o a las aves que se mueven alrededor del agua.

Los prismáticos ayudan a examinar las ramas desde lejos. Un guía con conocimiento del terreno puede orientar la búsqueda y adaptar el recorrido a las condiciones del día, sin garantizar resultados. Como sucede al observar fauna en Costa Rica o explorar la naturaleza de Australia , dejar margen para esperar permite disfrutar de encuentros que no se pueden programar.

Un grupo de topis pasta en las llanuras de Ishasha, una de las especies que pueden observarse durante el safari. / Edwin Godinho

Cómo observar a los leones respetando su espacio y sus ritmos

Durante el avistamiento, lo importante es seguir las indicaciones del guía, permanecer en el vehículo y mantener una distancia que evite molestar a los animales. Hay que respetar las pistas autorizadas, evitar ruidos y retirar los residuos. Una fotografía nunca justifica alterar el descanso de la manada ni buscar una reacción para conseguir una imagen más llamativa.

La conservación también forma parte de esta historia. La pérdida de hábitat, las trampas y los conflictos con el ganado amenazan a estos felinos. Su seguimiento y la colaboración con las comunidades cercanas son líneas de trabajo de las organizaciones que los protegen. El futuro de los leones depende de conservar su entorno y favorecer la convivencia fuera del parque.

Una leona avanza junto a sus cachorros / Edwin Godinho

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Uganda surgen dudas sobre la época, los días que dedicar a cada parque y el ritmo del recorrido. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a ajustar esas decisiones a tus intereses y presupuesto. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres, con una propuesta personalizada y el acompañamiento del equipo.

¿Estás pensando en viajar a Uganda y quieres vivir un safari por Ishasha a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

Las noticias con enlaces de compra sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.