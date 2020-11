Viajar a Corea del Norte… ¿turismo o actividad de riesgo?

A pesar del hermetismo y las estrictas medidas del régimen, viajar a Corea del Norte como turista es una posibilidad. Aunque muchas personas lo considerarían una actividad de riesgo, más en estos tiempos de pandemia donde el gobierno norcoreano no destaca por su transparencia ofreciendo las cifras de contagios.

Según la agencia de viajes norcoreana Young Pioneer Tours, viajar a este país asiático no solo es seguro, sino que es “probablemente uno de los lugares más seguros del mundo para visitar”. Eso sí, siempre que se cumpla con las leyes y regulaciones del país, ya que en el caso contrario “las consecuencias pueden ser graves”. Una frase, sin duda, contraductoria.

Tramitar la visa a Corea del Norte es realmente un proceso fácil que se puede hacer online y no tardará más de dos semanas. Aunque los ciudadanos estadounidenses y surcoreanos tienen la entrada prohibida en el país si no disponen de otra nacionalidad. Para llegar hasta allí, hay conexiones regulares con China y Rusia, pero hay que tener en cuenta que no es posible viajar desde Corea del Sur y viceversa.

Según la agencia de viajes sueca Korea Konsult AB, especializada en viajes a este país asiático, la mejor forma de entrar y salir de Corea del Norte es mediante un vuelo de la aerolínea nacional Air Koryo desde Beijing a Pyongyang. Aunque también existe la posibilidad de hacer este trayecto en tren. Otra forma de llegar es a través de Rusia, ya sea en el vuelo de Vladivostok a Pyongyang o en tren.

Una vez en Corea del Norte, los turistas no pueden moverse libremente

Una vez en Corea del Norte, los turistas no pueden moverse libremente, sino que siempre deberán estar acompañados de un guía del país, que los moverá del hotel a los puntos turísticos. A parte de Pyongyang, hay otras quince ciudades abiertas para que los extranjeros las visiten y exploren. Además, en general se pueden tomar fotos en el país, siempre y cuando no fotografíe a las fuerzas armadas o a las obras construcción.

Algo importante a tener en cuenta a la hora de viajar al país es el dinero. Los turistas no pueden acceder a la moneda local, el won norcoreano, de modo que deberán usar el yuan chino o bien euros o dólares, eso sí, siempre en billetes. Pero además, no hay cajeros internacionales en Corea del Norte, de modo que tendrás que traer todo el dinero que vayas a usar durante toda la estancia. Si te quedas sin dinero en efectivo, no hay ninguna manera de acceder a tus cuentas de banco.

Es seguro siempre que te atengas a sus normas, si no, las consecuencias pueden ser graves

Otro factor es el código de vestimenta. Aunque de forma general no hay restricciones en cuanto a vestuario, en algunos monumentos como el Gran Monumento Mansudae, tanto hombres como mujeres deberán llevar pantalón o falda largos y zapatos cerrados. En el Palacio del Sol de Kumsusan, se exige una vestimenta formal, es decir, traje o vestido y nada de sandalias, vaqueros o pantalones con roturas.

Por último, al ser Corea del Norte un país en desarrollo, el acceso a algunas medicinas puede ser difícil. Por ello, se pide que los turistas traigan consigo medicamentos básicos, así como productos de higiene femenina. Además, todos los viajeros deberán contar obligatoriamente con un seguro de viaje para entrar en el país.