Tres lugares del norte de Portugal que no puedes perderte (y hoteles con precio sensato para disfrutarlos)

ol y playa pero también historia, gastronomía... Para muchos, el municipio costero de Vila do Conde es, en resumen, "encantador" y perfecto para adentrarse en algunas tradiciones del país luso. Con algo más de 20.000 habitantes, es un placer perderse por su casco histórico, muy bien conservado y, sobre todo, disfrutar de sus playas enormes con vistas al Atlántico. De hecho, es un destino playero frecuento para los habitantes de Oporto, aunque es más tranquilo que otros de alrededor como Povoa. Además de su casco viejo, donde encontrarás preciosas calles empedradas, y de sus plazas, como la floreada Praça da República o la de la Iglesia Matriz de Sao Joao, no olvides hacer una parada en el Convento de Santa Clara, su iglesia, el antiguo puerto, el Forte de Sao Joao y el acueducto, del que quedan varios tramos. Ah, y si eres una amante del shopping, tienes que saber que la ciudad posee un outlet gigante, el Vila do Conde Porto Fashion Outlet, que abre todos los días de 10 a 23 horas, que cuenta con firmas como Polo Ralph Lauren, Tous, Bimba y Lola, United Colors of Benetton, Nike, Crocs, Adidas, Ferrache, Swarovski, etc.