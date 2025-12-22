Los tres lugares que todo el mundo debería visitar en 2026, según la redactora jefe de VIAJAR

Como destino europeo, la redactora jefe de la revista nos propone Brujas. “Qué mejor que visitar la ciudad belga justo cuando se cumplen 10 años de la declaración de la cultura cervecera del país como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.” “Recorrer la ciudad en uno de los barcos por sus canales y luego parar en una de sus cervecerías para probar sus cervezas trapenses o las lámbicas es un plan redondo”, explica María. “Además, para los aficionados en bici, hay multitud de rutas en Flandes, por ejemplo, que vinculan la bici y la cerveza, añadiendo paradas en abadías donde se fabrica o en cervecerías famosas. En los alrededores de Brujas se puede pedalear por su famosa campiña y en la misma Brujas se pueden visitar lugares como la Bruges Beer Experience o la cervecería ‘t Brugs Beertje, imprescindibles para los amantes de la cerveza.”