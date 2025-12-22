Los tres lugares que todo el mundo debería visitar en 2026, según la redactora jefe de VIAJAR
De España a Europa y rumbo a América, estos son tres de los destinos que te recomendamos añadir a tu lista viajera este año.
Se avecina un 2026 lleno de efemérides que celebrar, de destinos de aniversario y de citas deportivas y culturales que bien valen de excusa para lanzarse a visitarlas. La redactora jefe de VIAJAR María Escribano nos recomienda tres de esos destinos imprescindibles para visitar en un nuevo año viajero.
“Barcelona, gracias al Año Gaudí, será uno de los epicentros de la arquitectura este 2026”, nos comenta María. “La celebración del centenario de la muerte del arquitecto se une al nombramiento de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura, dos eventos que nos llevarán sin duda a visitar la Ciudad Condal este 2026”, añade. “Parece que por fin vamos a ver terminada la Sagrada Familia, con la finalización de la Torre de Jesucristo, un momento especial para revisitarla.” La redactora jefe de VIAJAR nos propone también hacer una de las rutas modernistas de Gaudí que ofrece la ciudad para internarse en “las bellas casas Batlló, Milà, en el parque Güell…”, “y, por ejemplo, tomarse un café en la Casa Vicens”.
Como destino europeo, la redactora jefe de la revista nos propone Brujas. “Qué mejor que visitar la ciudad belga justo cuando se cumplen 10 años de la declaración de la cultura cervecera del país como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.” “Recorrer la ciudad en uno de los barcos por sus canales y luego parar en una de sus cervecerías para probar sus cervezas trapenses o las lámbicas es un plan redondo”, explica María. “Además, para los aficionados en bici, hay multitud de rutas en Flandes, por ejemplo, que vinculan la bici y la cerveza, añadiendo paradas en abadías donde se fabrica o en cervecerías famosas. En los alrededores de Brujas se puede pedalear por su famosa campiña y en la misma Brujas se pueden visitar lugares como la Bruges Beer Experience o la cervecería ‘t Brugs Beertje, imprescindibles para los amantes de la cerveza.”
Y en el continente americano, María nos indica un tercer destino para visitar este 2026: Toronto. “Nuevas rutas aéreas y nuevas inauguraciones hoteleras este 2026 invitan a cruzar el océano y entrar en contacto, por primera vez o segunda, con el país canadiense a través de la ciudad de Toronto”, explica la redactora jefe de VIAJAR.
“Además de conocer un lugar tan multicultural, no hay que olvidar que las cataratas del Niágara están casi al lado y Toronto puede ser el punto de partida para visitarlas. Ya en la ciudad, fundamental subir a la Torre CN, desde la que observar las mejores vistas de Toronto y del lago Ontario. Y para los que no tengan vértigo, hay una pasarela exterior por la que se pasea atado con un arnés.”
