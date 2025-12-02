El tren de lujo más bonito del mundo está a punto de inaugurarse: entre el mar Rojo y el desierto, cruzará un país milenario en vagones Art Decó

El aspecto más local se percibe en la paleta de colores, cuya gama cromática principal gira en torno a los tonos ocres y tierra, dorados y beige, muy en consonancia con los paisajes áridos del país árabe. Si a eso se le añaden patrones geométricos y detalles en madera tallada, la referencia a los ‘majlis’ (nombre con el que se conoce al lugar donde se recibe a los invitados en las casas sauditas) es más que evidente.