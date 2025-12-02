El tren de lujo más bonito del mundo está a punto de inaugurarse: entre el mar Rojo y el desierto, cruzará un país milenario en vagones Art Decó
El primer tren de superlujo que atravesará Arabia Saudí sobre raíles.
Hay un destino remoto que se ha propuesto alcanzar los retos más lujosos del mundo, y lo está consiguiendo. Un lugar milenario, que combina historia, paisaje y patrimonio, y en el que la exclusividad es la hoja de ruta que marca la puesta en marcha de las experiencias más lujosas del mundo.
Después de estrenar las villas más increíbles sobre acantilados, a las que se llega por túneles excavados en las rocas y que solo unos pocos multimillonarios se pagar, ahora llega el turno del tren más bonito y lujoso del mundo. Y está cada vez más cerca de echar a rodar.
Arabia Saudita (no confundir con su vecino Emiratos Árabes, ese estado al que pertenece Dubai), se posiciona cada día más como la meca del hiperlujo en todos los sentidos. Y la inminente puesta en marcha del tren Dream of the Desert no es más que la enésima confirmación.
El tren de lujo más exclusivo del mundo
Dejando el ‘hype’ aparte, el Dream of the Desert será el primer tren de lujo cinco estrellas que funcione en Arabia Saudí, atravesando el país milenario desde las costas del mar Rojo hasta el desierto de Al-Ula, y cruzando por lugares tan enigmáticos como Hegra (Madain Saleh), un asentamiento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Con un trazado así, el permitirá recorrer el país a bordo de vagones de puro lujo y una comodidad que se antoja sin precedentes, muy del estilo de otros trenes que ya operan en Europa, como el Venice Simplon Orient Express, A Belmond Train y con el que las comparaciones serán inevitables.
Promete una experiencia a bordo inolvidable, rodeado de lujo clásico (la firma italiana Arsenale Group está detrás de todo el diseño) mientras se contempla la magia del desierto desde la ventanilla de sus camarotes y resto de vagones. La gran diferencia respecto a otros trenes de lujo, será la de experimentar y contemplar la cultura saudí en primera persona. Y eso le hará único.
De la artesanía y cultura local al Art Decó
El aspecto más local se percibe en la paleta de colores, cuya gama cromática principal gira en torno a los tonos ocres y tierra, dorados y beige, muy en consonancia con los paisajes áridos del país árabe. Si a eso se le añaden patrones geométricos y detalles en madera tallada, la referencia a los ‘majlis’ (nombre con el que se conoce al lugar donde se recibe a los invitados en las casas sauditas) es más que evidente.
En las habitaciones, la inspiración será puramente Art Decó. Tanto en los cabeceros de las camas como en los tapizados y textiles, donde el protagonista será el terciopelo; en las paredes, revestimiento de madera, y para el techo, cubiertas metálicas que recuerdan a las marquesinas típicas del modernismo más elegante y sofisticado.
Cuándo comenzará a andar el tren más lujoso del mundo
Todavía hay que esperar unos meses para que el Dream of the Desert, bautizado ya como el tren más lujoso del mundo, comience a andar. Previsiblemente, y según las estimaciones de la compañía que está detrás, Saudi Arabia Railways, será a finales de 2026 cuando los vagones Art Decó atraviesen el desierto saudí.
