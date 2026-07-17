El tren más espectacular del mundo une Europa con Asia: pasa por 8 husos horarios, una estepa interminable y el lago de agua dulce más profundo del planeta

Tren icónico donde los haya, el ferrocarril Transiberiano es una de las experiencias más espectaculares que podemos vivir en todo el mundo. Se trata de la línea ferroviaria más larga del planeta, superando con creces los 9.000 kilómetros de longitud, distancia que separa las ciudades rusas de Moscú y Vladivostok. Si has visto o leído la obra maestra que es Doctor Zhivago, o simplemente visto alguna fotografía, sabrás que a lo largo de estos miles de kilómetros el tren atraviesa algunos de los paisajes más inhóspitos e impresionantes del mundo, los cuales ofrecen al viaje una dimensión de belleza y magia todavía superior.

El Transiberiano es uno de los trenes más importantes que existen / Istock / jaturunp

Inaugurado en 1904, en realidad no se trata de un único tren, sino de una ruta ferroviaria que conecta la Rusia europea con Asia. A lo largo de su recorrido, que atraviesa hasta 8 husos horarios distintos, las locomotoras van cambiando, siendo tan solo el Rossiya (001/002) el tren que cubre toda la distancia entre Moscú y Vladivostok. Junto a éste, diferentes trenes recorren tramos específicos de la ruta, que posteriormente añadió a su trazado dos nuevos ramales que se adentran a Mongolia y China.

Adriana Fernández

A lo largo de su trayecto, la ruta del Transiberiano hace parada en algunas de las principales ciudades rusas, como Perm, Novosibirsk o Irkutsk. Durante el recorrido, que en su totalidad supera los 6 días de viaje, desde la comodidad del tren podrás disfrutar de la belleza de los paisajes de los picos de los Urales, las llanuras de Siberia y la Reserva Natural del Baikal, el lago más profundo y antiguo del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996.

Vista de los Urales / Istock / Lenorlux

Un abanico de posibilidades

Principal vía de transporte en Rusia desde principios del siglo XX, la ruta del Transiberiano ofrece actualmente una de las experiencias más impresionantes de hoy día. A parte de ser una manera excelente de descubrir las maravillas de los paisajes naturales rusos, el viaje supone también una oportunidad perfecta para conocer más a fondo la cultura e historia del país, todo a bordo de trenes históricos y emblemáticos, donde el viaje se hace siempre con el máximo confort.

El Transiberiano atraviesa la estepa rusa / Istock / pedrosala

En la ruta principal son 17 estaciones por las que pasa el tren, las cuales brindan la oportunidad de bajar y explorar las ciudades en las que se encuentran, como Ekaterimburgo, Irkutsk o Belogorsk. En las rutas alternativas del Transmongoliano y el Transmanchuriano, algunas de las principales paradas son la capital mongola de Ulaanbaatar o Pekín. Cuenta con una cuarta vertiente, la cual parte de Taishet y lleva hasta Sovétskaya Gavan, en un recorrido que atraviesa la parte norte del Baikal.

Tanto si se hace la ruta principal del Transiberiano hasta Vladivostok, como las variantes del Transmongoliano y el Transmanchuriano hasta Pekín, es cerca de una semana el tiempo que dura el trayecto entero. Esta posibilidad es más que factible, quedándote a bordo de la comodidad del tren durante la duración del viaje, disfrutando de la elegancia de los vagones y sus compartimentos; pero la opción por la que la mayoría de viajeros opta es ir dividir el trayecto en diferentes etapas, parando en ciudades o puntos concretos para descansar y conocer el entorno. Además de las principales urbes, las principales atracciones turísticas de carácter natural que se pueden descubrir durante el viaje son los Picos de los Urales, cerca de Perm, y la Reserva Natural del Baikal, un santuario que protege la biodiversidad única de esta región.

Un tren en la vía Transiberiana a su paso por el lago Baikal / Istock / Vitaliy Kaplin

Una aventura para recordar

Los trenes que cubren los varios trayectos de la ruta están adaptados a las comodidades y necesidades actuales, con vagones climatizados, enchufes disponibles en cada compartimento, y duchas calientes en cada vagón. Aunque muchos lo consideran un tren turístico, el Transiberiano sigue siendo un tren de uso regular, por lo que sus servicios no están orientados exclusivamente a los turistas.

Pasajeros a bordo del Transiberiano / Istock / R.M. Nunes

Dependiendo del trayecto por el que se opte, los precios del billete varían considerablemente. Es posible encontrar trayectos con un coste inferior a los 100 euros, especialmente en los recorridos de menor duración y en clases básicas, pero lo habitual es que el precio de estos ronde los 150 o 200 euros. A pesar de esto, siempre es posible encontrar billetes a precios más asequibles, lo único que hace falta es organizar el viaje con la antelación necesaria y planear muy bien cuales son las paradas que queremos hacer.